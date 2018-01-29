Người đàn bà 20 năm tìm kiếm bình yên trong cuộc hôn nhân của chính mình

Đứa con gái lớn khuyên chị nên từ bỏ cuộc hôn nhân này, tự giải thoát cho mình. Lúc đó, chị chỉ biết ôm con mà khóc.

Anh là một người thành đạt, vì kiếm tiền giỏi nên rất khinh thường vợ con. Chị là người hiền lành, lại sống nội tâm, ở nhà nội trợ suốt ngày tận tụy vì chồng con. Sống chung suốt 5 năm trời, chưa có một ngày chị tìm thấy bình yên trong cuộc hôn nhân của mình. Nhiều lần muốn trốn chạy, muốn giải thoát cho bản thân nhưng rồi chị lại không đủ mạnh mẽ. Nói đúng hơn là chị không có đủ tài chính để tự lập. Vả lại, chị không thể mang tiếng đàn bà bị chồng bỏ, rồi ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Nếu ba mẹ chị biết được cũng sẽ không đồng ý. Vậy là chị nhắm mắt cho qua, chịu đựng hết những nhục nhã và tủi hờn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Từ ngày lấy anh, chị không còn dành nhiều thời gian cho bạn bè, người thân. Cuộc sống của chị không khác gì “nô lệ” của chồng. Anh thương vợ con, nhưng cách quan tâm của anh, chị không thể chấp nhận nổi. Anh kiếm được tiền, chu toàn cho mẹ con chị cuộc sống đủ đầy và anh cũng tự cho mình cái quyền ra lệnh cho vợ. Anh vui, mẹ con chị sẽ vui cùng anh. Mỗi khi có việc gì khó khăn, anh hay bực dọc rồi trút giận lên chị. Ngày xưa, anh không phải là người thích dùng bạo lực. Nhưng bây giờ, anh đã khác rồi, mỗi lần tức giận đều thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chị. Chị chỉ mong một ngày thật sự bình yên - Ảnh minh họa: Internet Đứa con gái lớn khuyên chị nên từ bỏ cuộc hôn nhân này, tự giải thoát cho mình. Lúc đó, chị chỉ biết ôm con mà khóc.

- Nỗi đau cũng sẽ qua, mẹ không muốn con không có cha. - Nhưng ba không phải là người tốt. Ông ấy đánh mẹ như vậy mà mẹ còn chịu đựng được sao? Mẹ đừng nói là vì tụi con nữa. Bây giờ tụi con lớn rồi, tự biết lo cho mình. Sao mẹ không tự thương chính mình đi? Đàn ông đánh vợ không bao giờ thay đổi được đâu. Mẹ đừng cố gắng thay đổi một người như ba làm gì. - Chuyện người lớn, con không hiểu được đâu. Ba mẹ còn nghĩa vợ chồng với nhau, không phải nói bỏ là bỏ được. Từ đó về sau, có đớn đau cách mấy chị cũng không khóc trước mặt con. Chị không muốn ảnh hưởng đến nhận thức của con về đàn ông. Thậm chí, chị còn luôn kể tốt về anh trước mặt con cái, không một lời oán than hay chê trách. Chị chỉ mong một ngày anh sẽ thay đổi và bình yên sẽ đến thật sự. Nhưng tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy bình yên nơi đâu, chỉ thấy toàn là những chuỗi ngày mờ mịt. Ai cũng khuyên chị nên từ bỏ cuộc hôn nhân này, khi đó bình yên mới đến, nhưng thật sự chị không làm được. 20 năm… Cuộc hôn nhân 20 năm, không phải là ngắn ngủi. Với lại chị đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để bảo vệ hạnh phúc này rồi, không thể buông bỏ được. Chị luôn nghĩ việc gì cố gắng sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp. Nhưng chị chưa từng nghĩ, hôn nhân mà một người níu, một người buông thì kết quả cũng bằng không. Người đàn bà mãi đi tìm bình yên của cuộc đời mình như chị phải làm sao đây?

Câu chuyện đổ vỡ của người đàn bà sống chung với người chồng ích kỷ “Đổ vỡ rồi, tan nát rồi, em cũng phải cố mạnh mẽ, đừng cho phép bất kỳ ai làm tổn thương mình thêm lần nữa”, đó là dòng tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ chị đồng nghiệp trước khi lên máy bay. Cũng như tôi, hôn nhân của chị đổ vỡ vì người chồng quá ích kỷ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ba-20-nam-tim-kiem-binh-yen-trong-cuoc-hon-nhan-cua-chinh-minh-269572.html