Khi nước mắt ngừng rơi, đàn bà tàn nhẫn hơn bao giờ hết

Tâm sự gia đình 24/01/2018 15:59

Khi buồn, đàn bà sẽ khóc. Còn khóc tức mọi việc còn cứu vãn được. Nếu nước mắt ngừng rơi, họ sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Trong cuộc đời, phụ nữ sẽ rơi nước mắt vào ba giai đoạn: tan vỡ mối tình đầu, ngày cưới và lúc chào đón đứa con đầu lòng. Ở độ tuổi đôi mươi, ắt hẳn ai cũng trải qua những mối tình khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu vụng dại và chân thành nhưng rất chóng vánh, dễ đổ vỡ. Bạn sẽ buồn, sẽ khóc khi mối tình này tan vỡ. Đó là những giọt nước mắt đầu đời, lần đầu tiên bạn khóc vì một người nhiều như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Trải qua giai đoạn này, bạn sẽ lại khát khao được yêu thương.

Lúc này, bạn sẽ đủ trưởng thành để đón nhận một người khác. Nếu mối tình đủ sâu đậm, cả hai sẽ tính đến chuyện trăm năm. Ngày sánh vai bên người đàn ông của mình bước lên lễ đường, dù muốn dù không những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ tự động rơi. Nước mắt pha lẫn với nụ cười hạnh phúc, đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời này.  

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Đàn bà không khóc sẽ rất tàn nhẫn- Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu, trách nhiệm trên vai lại thêm nặng. Làm vợ có thể dễ, nhưng làm một người vợ tốt chưa bao giờ dễ dàng. Rồi bạn sẽ làm mẹ, thiên chức cao quý nhất cuộc đời của người phụ nữ. Ngày nằm trên chiếc giường chịu đựng những cơn đau thắt tận ruột gan, nước mắt bạn lại rơi. Và rồi bạn sẽ nghe tiếng khóc của một thiên thần nhỏ giáng trần, còn hạnh phúc nào bằng?

Đó là những giai đoạn dễ rơi nước mắt nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nhưng rồi sẽ có lúc đàn bà trở nên nhẫn tâm vì đã cạn hết nước mắt. Đó là giai đoạn mà người phụ nữ sẽ cảm nhận được hết thảy những buồn phiền trong hôn nhân. Dù không rầu lo vì chồng, họ cũng buồn phiền vì chuyện con cái. Khi dấn thân vào hôn nhân, ai cũng có những nỗi niềm riêng. Có những góc khuất chẳng ai muốn hé lộ.

Có nhiều người chọn cách thể hiện nỗi đau khác nhau, nhưng đa số chọn cách khóc. Nước mắt có thể xoa dịu hết thảy. Chỉ sợ những người phụ nữ trở nên bình thản trước mọi thứ, nước mắt cũng không buồn rơi, đau cách mấy cũng chọn im lặng. Khi đó, họ sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Đàn ông thường nói không sợ nước mắt đàn bà, chỉ sợ tấm lòng tàn độc, nhẫn tâm rủ bỏ mọi thứ của họ.

Còn yêu, còn quan tâm là còn nói, còn khóc. Còn khi đã ngừng rơi nước mắt, đừng mong đàn bà sẽ yêu thương bất cứ ai, trừ bản thân. Một khi đã đủ mạnh mẽ, họ không còn muốn tha thứ cho ai làm tổn thương mình. Bởi vậy, nếu không thể yêu thương họ chân thành thì cũng đừng làm họ đau… khi đàn bà đã chịu đủ đau đớn, họ sẽ trở nên tàn nhẫn vô cùng.

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Vì sự bồng bột thời trẻ, cuộc sống của chị đã rẽ ngang nhiều hướng khác nhau. Hạnh phúc có, đau thương cũng chất đầy. Chị tự hỏi đến bao giờ cuộc đời mình mới thật sự bình yên.

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