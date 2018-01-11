Đàn bà 30 có mấy ngày vui?

Khi đến tuổi 30, đàn bà thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Họ khao khát một chốn bình yên, một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.

Độc thân đến năm 30 tuổi, cuộc sống của bạn có thể sẽ thú vị bởi đã trải qua hết thảy những cuộc vui trên đời. Còn nếu kết hôn trước 30, bao nhiêu gánh nặng làm mẹ, làm vợ lo toan chuyện trong nhà ngoài ngõ dồn trên vai. May mắn lấy được người chồng tốt thì yên nhờ tấm thân. Không khéo vớ phải người đàn ông lăng nhăng, tệ bạc thì nhọc công níu kéo, mệt lòng đánh ghen. Thử hỏi, phụ nữ lấy chồng trước 30 có mấy ngày được hưởng niềm vui trọn vẹn? Không chồng ngoại tình, lại đến con đau ốm, bệnh tật. Suốt ngày đầu tắt mặt tối cơm nước, áo quần cho chồng con. Muốn tụ tập uống tách trà với bạn bè cũng bị réo gọi nấu cơm cho kịp chồng đi làm về ăn. Muốn mua cho mình chiếc áo mới cũng phải đắn đo việc chi tiêu tháng này của gia đình có đủ hay không? Hết thảy những lo toan đều đặt lên vai họ, giữ thì không kham nổi, buông thì lại không được.

Đàn bà 30 ngoài chồng con, chẳng còn cuộc vui nào - Ảnh minh họa: Internet Phận đàn bà muôn đời vẫn vậy, gắn liền với trách nhiệm làm mẹ và làm vợ. Dù muốn dù không cũng phải lựa chọn cho mình tấm chồng, rồi có con, sống an phận. Năm 20 tuổi, họ đủ sức bay nhảy, tìm kiếm những cuộc vui cho mình. Sáng ra chỉ cần trang điểm thật đẹp, nghĩ xem hôm nay khi tan làm mình sẽ đi đâu, gặp gỡ ai? Nhưng khi đến tuổi 30, họ thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Họ khao khát một chốn bình yên, mơ ước về một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Đàn bà 30 không có gì ngoài trái tim đủ rộng để bao dung, một vòng tay đủ lớn để che chở cho gia đình nhỏ của mình.

Ở độ tuổi này, đa số phụ nữ đều chọn thành gia lập thất nên sẽ không còn những cuộc vui chơi như khi còn trẻ. Họ yên phận tận hưởng cuộc sống hôn nhân, và tự chôn giấu những tổn thương của mình. Những cuộc vui, tụ tập họp mặt đều phải xếp sau gia đình. Tâm trí của những cô nàng trẻ trung thường tập trung vào son phấn, làm đẹp, tìm kiếm một nửa của đời mình. Còn phụ nữ 30 luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về cơm áo, gạo tiền và nụ cười của chồng con. Bởi họ không có sự lựa chọn nào khác, đã chấp nhận kết hôn là phạm vi mối quan hệ đã thu hẹp lại một nửa. Đi đâu, làm gì mà không có chồng con cũng cảm thấy trống trải, cô đơn. Không có người phụ nữ nào đành lòng rời bỏ người chồng của mình để tham gia vào những cuộc vui khác. Họ làm gì, nghĩ gì cũng phải quan sát cảm xúc và thái độ của người bạn đời. Đa phần những niềm vui mà họ có được trong cuộc sống đều phụ thuộc vào nụ cười và sự hạnh phúc của chồng con. Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ dễ dàng. Thời son trẻ, bạn sống ra sao cũng được, tự do làm điều mình thích. Nhưng một khi đã kết hôn rồi phải biết gác những sở thích, thói quen và những mối quan hệ của mình sang một bên để chu toàn cho gia đình. Khi kết hôn, đàn ông vẫn sẽ tiếp tục sống với những thói quen và đam mê của mình. Đàn bà thì không thể như vậy. Bởi vậy, thử nghĩ xem đàn bà 30 được mấy ngày vui?

Đàn bà 30 hay 40, thiếu gì thiếu, đừng thiếu tiền! Đàn bà đến tuổi này, đừng nghĩ tiền có cũng được, không có cũng không sao. Đàn bà một mình cần tiền để phù phiếm, đàn bà có chồng cần tiền để có tiếng nói và đàn bà bỏ chồng lại càng cần nhiều tiền để bảo vệ chính mình và con.

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