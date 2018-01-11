Đàn bà 30 có mấy ngày vui?

Tâm sự gia đình 11/01/2018 06:30

Khi đến tuổi 30, đàn bà thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Họ khao khát một chốn bình yên, một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.

Độc thân đến năm 30 tuổi, cuộc sống của bạn có thể sẽ thú vị bởi đã trải qua hết thảy những cuộc vui trên đời. Còn nếu kết hôn trước 30, bao nhiêu gánh nặng làm mẹ, làm vợ lo toan chuyện trong nhà ngoài ngõ dồn trên vai. May mắn lấy được người chồng tốt thì yên nhờ tấm thân. Không khéo vớ phải người đàn ông lăng nhăng, tệ bạc thì nhọc công níu kéo, mệt lòng đánh ghen.

Thử hỏi, phụ nữ lấy chồng trước 30 có mấy ngày được hưởng niềm vui trọn vẹn? Không chồng ngoại tình, lại đến con đau ốm, bệnh tật. Suốt ngày đầu tắt mặt tối cơm nước, áo quần cho chồng con. Muốn tụ tập uống tách trà với bạn bè cũng bị réo gọi nấu cơm cho kịp chồng đi làm về ăn. Muốn mua cho mình chiếc áo mới cũng phải đắn đo việc chi tiêu tháng này của gia đình có đủ hay không? Hết thảy những lo toan đều đặt lên vai họ, giữ thì không kham nổi, buông thì lại không được.

Đàn bà 30 có mấy ngày vui? - Ảnh 1
Đàn bà 30 ngoài chồng con, chẳng còn cuộc vui nào - Ảnh minh họa: Internet

Phận đàn bà muôn đời vẫn vậy, gắn liền với trách nhiệm làm mẹ và làm vợ. Dù muốn dù không cũng phải lựa chọn cho mình tấm chồng, rồi có con, sống an phận. Năm 20 tuổi, họ đủ sức bay nhảy, tìm kiếm những cuộc vui cho mình. Sáng ra chỉ cần trang điểm thật đẹp, nghĩ xem hôm nay khi tan làm mình sẽ đi đâu, gặp gỡ ai?

Nhưng khi đến tuổi 30, họ thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Họ khao khát một chốn bình yên, mơ ước về một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Đàn bà 30 không có gì ngoài trái tim đủ rộng để bao dung, một vòng tay đủ lớn để che chở cho gia đình nhỏ của mình.

Ở độ tuổi này, đa số phụ nữ đều chọn thành gia lập thất nên sẽ không còn những cuộc vui chơi như khi còn trẻ. Họ yên phận tận hưởng cuộc sống hôn nhân, và tự chôn giấu những tổn thương của mình. Những cuộc vui, tụ tập họp mặt đều phải xếp sau gia đình. Tâm trí của những cô nàng trẻ trung thường tập trung vào son phấn, làm đẹp, tìm kiếm một nửa của đời mình. Còn phụ nữ 30 luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về cơm áo, gạo tiền và nụ cười của chồng con. Bởi họ không có sự lựa chọn nào khác, đã chấp nhận kết hôn là phạm vi mối quan hệ đã thu hẹp lại một nửa. Đi đâu, làm gì mà không có chồng con cũng cảm thấy trống trải, cô đơn.

Không có người phụ nữ nào đành lòng rời bỏ người chồng của mình để tham gia vào những cuộc vui khác. Họ làm gì, nghĩ gì cũng phải quan sát cảm xúc và thái độ của người bạn đời. Đa phần những niềm vui mà họ có được trong cuộc sống đều phụ thuộc vào nụ cười và sự hạnh phúc của chồng con.

Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ dễ dàng. Thời son trẻ, bạn sống ra sao cũng được, tự do làm điều mình thích. Nhưng một khi đã kết hôn rồi phải biết gác những sở thích, thói quen và những mối quan hệ của mình sang một bên để chu toàn cho gia đình.

Khi kết hôn, đàn ông vẫn sẽ tiếp tục sống với những thói quen và đam mê của mình. Đàn bà thì không thể như vậy. Bởi vậy, thử nghĩ xem đàn bà 30 được mấy ngày vui?

Đàn bà 30 hay 40, thiếu gì thiếu, đừng thiếu tiền!

Đàn bà 30 hay 40, thiếu gì thiếu, đừng thiếu tiền!

Đàn bà đến tuổi này, đừng nghĩ tiền có cũng được, không có cũng không sao. Đàn bà một mình cần tiền để phù phiếm, đàn bà có chồng cần tiền để có tiếng nói và đàn bà bỏ chồng lại càng cần nhiều tiền để bảo vệ chính mình và con.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng đàn bà tuổi 30

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 59 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 29 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm