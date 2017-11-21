Đàn bà thường sợ con số 30, như thúc giục của thế gian, như cuồng chân mà chạy cho kịp với thời khắc. Nhưng đừng vội làm gì, bình tâm thôi, yên một chút, lặng một hơi mà từ tốn chuyển mình. Đàn bà bước sang ngưỡng cửa 30 mới là lúc biết rõ mình nhất và đủ sức tự hào về những gì mình đang có.

2. Đàn bà 30 không còn hút mắt đàn ông từ những ánh nhìn đầu tiên rồi hờ hững chán chê. Hãy cứ là chính mình, chỉnh chu lời nói, tao nhã hành động. Đàn bà 30 phải như đóa hoa nở ngát hương từ thốn, thoang thoảng mà đi sâu vào lòng đàn ông. Cứ vậy mà day dứt, cứ thế mà nghiện đến khó quên.

1. Với đàn bà 30, trang phục là một thứ vũ khí mỗi ngày đều phải mài giũa. Đừng xuề xòa tới mức mặc đồ công sở để đi chơi hay hẹn hò.Và cũng qua rồi những năm tháng tuổi trẻ với những bộ cánh rực rỡ thu hút ánh mắt cuồng nhiệt của đàn ông. Đàn bà 30 phải biết hở thế nào cho đúng, kín thế nào cho vừa, cốt là quyến rũ, ngoài là trang nhã. Phải hiểu, không quan trọng bạn mặc đồ thời thượng, mắc tiền ra sao. Nhưng mặc gì cũng phải có dụng ý, đúng lúc, đúng dịp, phô cái đẹp, giấu cái chưa đẹp. Đàn bà 30 phải đẹp, còn là đẹp phải từ ngoài vào trong.

3. Đàn bà 30 có không may vấp váp hay ngã đau, cũng đừng quá lo lắng mà đâm hoảng loạn như tuổi 20. Năm tháng tuổi trẻ thăng trầm bao nhiêu, có lúc kiệt quệ nhường nào cũng đã từng gồng gánh qua hết. Thế thì khi 30, đã đủ vững vàng, cũng hãy tin mình có thể mạnh mẽ mà vượt qua hết thảy. Không quan trọng bạn gặp điều gì mà bạn ở tâm thế ra sao khi đối mặt. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, không phải đã từng như thế hay sao ?

4. Đàn bà 30 không hẳn là phải lấy chồng mới là đúng đắn. Cũng như đàn bà không cần một người đàn ông để gọi là chồng, mà là cần một bến đỗ vững vàng và chắc chắn. Nôn nóng làm gì, vội vàng làm chi mà chọn lầm lựa sai. Đến tuổi này rồi, tầm nhìn cũng đã rộng hơn, đủ tinh tế để biết đàn ông thế nào mới là chồng tốt. Đừng để hấp tấp thúc giục ở đời mà quên rằng mình cần tình yêu và thấu hiểu, hơn là cần một cuộc hôn nhân để đẹp mặt với thiên hạ.

5. Đàn bà 30 có muốn ly hôn cũng phải từ tốn, đừng vội. Hôn nhân tuổi 30 không thể là tỉnh yêu của tuổi 20. 20 hợp tan bao nhiêu cũng không nề hà, chứ đã 30 rồi có ly có hợp cũng phải nghĩ suy cho bình tĩnh. Đong đếm nghĩa tình, nghĩ cho mình, suy cho con, thế nào cũng nên vẹn tròn một chút. Cái gì phải buông thì buông cho dứt, mà đã giữ thì giữ cho chặt. Đàn bà 30, phải biết rõ mình nắm giữ thế nào cho đáng.

6. Đàn bà 30 vẫn còn đam mê, vẫn còn hoài bão. Nhưng phải hiểu, có thế nào cũng phải cân nhắc cho đủ đầy. Gia đình một bên, sự nghiệp một bên. Bản thân cũng không thể thiếu thứ gì mà an yên nổi. Thế thì phải tính suy cho vừa, từ bỏ cho đúng. Đừng quá tham lam, cũng không nên nhu nhược. Đàn bà hơn nhau chính là biết đâu là điểm dừng.

7. Đàn bà 30, có say cũng phải tỉnh. Có buông thả mình cũng phải giữ lề. Qua rồi những năm tháng trả trôi bản ngã mà ngả nghiêng, 30 rồi không cho phép đàn bà sai đường thêm nữa. Vững vàng rồi, chính chắn rồi, vẫn là phải biết đâu là tốt cho mình.

8. Đàn bà 30 không cần có nhiều tiền nhưng phải đủ thông minh. Phải hiểu với đàn bà, không thể chỉ lo kiếm tiền để đẹp lên hình thể mà phải trau dồi cho khối óc và tâm hồn. Đàn bà đẹp không chưa đủ, phải khôn ngoan mới mong không khổ về sau. Phụ nữ đẹp thu hút ánh nhìn nhưng phụ nữ thông minh mới khiến đàn ông nhớ một đời.

9. Đàn bà 30 một khi đã có con, dù là trong trường hợp nào, cũng phải là một người mẽ tốt. Chỉ cần con tồn tại thì phải hiểu mình đã may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ ngoài kia. Có chồng thì tốt, là mẹ đơn thân cũng không sao. 30 rồi, đàn bà nên hiểu con chính là món tài sản quý giá vô cùng.

10. Đàn bà 30, có thể yêu nhưng phải yêu cho đúng, cho đáng. Đàn bà 30 không cần tình yêu để cứu rỗi tâm hôn của mình. Đàn bà 30 yêu là để có một bến đỗ, đừng chỉ yêu để biết mùi vị thế nào. Thời gian không còn nhiều cho những cuộc rông chơi, cũng đừng phung phí cho kẻ không đáng. Có yêu thì phải chọn người cho đúng, ở bên người cho đáng.

Và đàn bà 30, xin đừng sợ hãi tháng năm. Đàn bà 30 đẹp nét đẹp đằm thắm trưởng thành, sắc xảo thăng trầm. Vì vậy mà rực rỡ mà khiến lòng người đắm say…