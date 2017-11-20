Có đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì phụ nữ thế này vẫn khiến đàn ông ‘cạch đến già’

Chửi thề không hề là thói quen hay ho và dễ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Và đa phần đàn ông thường không thích phụ nữ chửi thề, dù rằng với nhiều người hành động này thể hiện sự cá tính. Nhưng phụ nữ nên nhớ rằng, cốt cách của phụ nữ từ xa xưa ở nay vẫn là nằm ở lời ăn tiếng nói và cử chỉ. Phụ nữ có hơn ai thế nào, một lời thốt ra không hay cũng không thể là phụ nữ đẹp và quyến rũ.

Đàn ông và phụ nữ hút nhau vì những sự khác biệt. Nhưng đàn ông chán nản phụ nữ cũng là vì quá khác nhau. Khác biệt tạo nên hứng thú là nét thú vị, đáng yêu ở phụ nữ. Còn khác biệt khiến đàn ông bỏ chạy lại là những tính cách khiến phụ nữ mất đi nét đẹp vốn có của mình.

Đàn ông cực ghét kiểu phụ nữ nhiều chuyện, hay nói xấu người khác, tám về những chuyện không có thật. Khi bạn nói với anh ấy về chuyện của người khác, đàn ông sẽ tự biết sẽ có lúc bạn nói về họ với người khác. Đàn ông thích phụ nữ nói chuyện cuốn hút nhưng phải biết lựa lời và có ý tứ trong từng lời nói. Với đàn ông, phụ nữ càng kín đáo trong lời nói sẽ càng khiến họ say mê. Còn ngược lại, chỉ khiến họ hoảng sợ mà tránh xa.

Lẳng lơ

Phụ nữ đừng nhầm giữa quyến rũ và lẳng lơ. Phụ nữ quyến rũ không cần chào mời đàn ông vẫn bị thu hút. Phụ nữ lẳng lơ hút hồn trăm ngàn đàn ông thì vẫn không một ai trân trọng. Tính cách lẳng lơ, đàn ông có thể ban đầu khó cưỡng nhưng để làm người yêu, làm vợ thì họ không bao giờ chọn. Đàn ông luôn muốn gắn bó với người phụ nữ thủy chung và biết giữ gìn mình.

Nóng tính, thô lỗ

Phụ nữ ai cũng có lúc khó chịu, bực bội, thậm chí là dễ cáu gắt khi có chuyện không như ý muốn. Dù vậy, đừng khiến chuyện này xảy ra qua thường xuyên mà trở thành một tính cách, đàn ông rất chán ghét.

Không có người đàn ông nào muốn ở bên phụ nữ luôn hằn học, khó chịu trong mọi chuyện. Họ có thể vì thấu hiểu mà cảm thông vài lần nhưng chắc chắn không thể bao dung mãi. Do đó, phụ nữ có thế nào cũng hãy cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan, trang nhã và kiên nhẫn của mình. Chính tâm thế điềm đạm, từ tốn sẽ dễ khiến đàn ông bị thu hút hơn.

Không tôn trọng đàn ông trước mặt người khác

Đàn ông luôn có cái tôi rất lớn. Trước mặt bạn bè hay mọi người, nếu họ bị bẽ mặt, họ sẽ nhớ rất lâu. Và họ sẽ càng khó chịu hơn nếu đối phương là phụ nữ. Với đàn ông, phụ nữ đẹp còn nằm ở việc tế nhị và biết khôn khéo giữ thể diện cho người trước mặt. Phụ nữ bất cẩn trong hành xử dễ khiến đàn ông “dứt áo ra đi” không cần nghĩ suy. Đơn giản vì, đàn ông không muốn ở bên người gây tổn thương cho họ.

Hay chê bai, chỉ trích

Không ai chỉ thích nghe chê bai và chỉ trích, ai cũng muốn được khen ngợi. Đàn ông cũng vậy. Đó không hẳn là vì thích được tâng bốc mà là cảm giác muốn được ghi nhận từ người phụ nữ của mình. Đàn ông rất sợ phụ nữ tối ngày chỉ than vãn và tiêu cực, còn chê bai không dứt lời.

Tham lam

Phụ nữ chỉ nghĩ đến vật chất, tham lam tiền bạc luôn khiến đàn ông chán ghét. Phụ nữ nên thực tế nhưng đừng thực dụng. Nếu bạn đối xử với ai thật lòng, thì họ cũng sẽ như vậy với bạn, và ngược lại. Nếu bạn đến với ai vì điều gì, thì cũng sẽ rời đi vì điều đó. Và đương nhiên, đàn ông không muốn ở bên một người không chân thành với họ. Đàn ông có thể cho phụ nữ vật chất tiền tài, nhưng không bao giờ coi trọng phụ nữ chỉ biết đến tiền tài vật chất.