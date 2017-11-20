9 nét ngoại hình phụ nữ nào cũng muốn giấu mà đàn ông thì cứ mê đến ‘nghiện’

Yêu - Hôn nhân 20/11/2017 06:30

Đây là những đặc điểm ngoại hình phụ nữ nào cũng nghĩ là xấu, lúc nào cũng muốn giấu đi. Nhưng đừng vội tự ti vì đàn ông lại vì những điểm này mà say đến nghiện đấy!

Môi dày

Phần lớn phụ nữ thường không thích môi dày, luôn than phiền khi mình sở hữu đôi môi thế này. Nhưng đừng vì vậy mà cố sửa đổi nét ngoại hình này, vì đàn ông luôn bị thu hút bởi đặc điểm này. Không ít người vì muốn có một làn môi dày đầy quyến rũ mà phải nhờ đến dao kéo, thậm chí phải chi không ít tiền. Hãy cứ thử nhìn mỹ nhân Angelina Jolie xem, có ai phủ nhận nét quyến rũ chết người của cô ấy không? Hãy tin đi, đàn ông nào cũng khó lòng rời mắt khỏi đôi môi dày căng mộng đầy thu hút cả. Do đó, hãy tự tin lên nhé!

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Hãy tin đi, đàn ông nào cũng khó lòng rời mắt khỏi đôi môi dày căng mộng đầy thu hút cả - Ảnh minh họa: Internet

Hông lớn

Đường cong rõ ràng nơi eo và hông luôn thu hút ánh mắt của đàn ông. Nhiều đàn ông luôn chọn bạn gái và bạn đời với tiêu chuẩn vòng 3 vừa mắt. Và nhất là nét ngoại hình này còn thể hiện khả năng sinh đẻ của phụ nữ. Theo các nghiên cứu khoa học thì phụ nữ có vòng ba lớn sẽ dễ sinh con, cũng dễ trở nên thon gọn hơn sau sinh.

Mùi hương cơ thể

Phụ nữ thường nghĩ nước hoa sẽ luôn khiến họ trở nên thơm tho và thu hút hơn. Nhưng với đàn ông, có một sự thật rằng mùi cơ thể tự nhiên của phụ nữ mới là quyến rũ chết người nhất. Đôi khi đó chỉ là mùi da thụt, mùi sữa tắm thoang thoảng, hay mùi dầu gội nhẹ nhàng cũng đủ khiến phái mạnh mê mẩn.

Đùi to

Đừng nghĩ phụ nữ phải ốm o thì đàn ông mới thích, thực tế thì đàn ông không hề hứng thú với những cặp chân gầy gò xương xẩu. Cánh mày râu lại bị quyến rũ bởi những cặp đùi đầy đặn và chắc khỏe. Đừng mang suy nghĩ đùi to là xấu và phải cố che chắn bởi trang phụ nữ. Bây giờ chính là “thời đại” của đùi to lên ngôi. Do đó, nếu bạn có một cặp đùi đầy đặn thì cứ tự tin, đừng tự ti về cơ thể của mình. Đừng phủ nhận hay ghét bỏ bất cứ điều gì trên cơ thể mình, huống hồ đó lại là điều khiến đàn ông say mê đến thế!

Nốt ruồi

Đàn ông thường thấy rằng nốt ruồi tạo nên nét quyến rũ nơi phụ nữ, sẽ giúp họ trở nên thu hút hơn. Nhất là những nốt ruồi gần môi vẫn luôn là nét nổi bật rất riêng biệt, lại đầy quyến rũ. Do đó, đừng cố gắng phá đi những nốt ruồi thế này nhé!

Bụng trước

Đàn ông thường khó kiềm chế trước điểm này ở phụ nữ. Nếu phụ nữ có phần bụng trước hơi dư thừa mỡ nên dễ tự ti và cố gắng tập luyện để trở nên quyến rũ hơn. Dù vậy, một sự thật rằng phái mạnh thường “nghiện” nhìn phụ nữ có phần bụng trước hơi tích mỡ và mềm mịn một chút

Tàn nhang

Phụ nữ đừng xem tàn nhang chỉ là khuyết điểm trên da của mình. Hôm nay, tàn nhang là một kiểu trang điểm theo xu thế. Nhiều phụ nữ vì để hợp thời hơn mà tạo tàn nhang khi trang điểm. Và đàn ông cũng thấy những nốt tàn nhang là điểm thu hút rất lạ lùng và đầy quyến rũ. Đàn ông nghĩ ràng chính nét khuyết điểm này giúp phụ nữ trông nữ tính và thu hút hơn hết.

Hõm Venus

Hõm Venus chính là hai điểm lún sâu ở hai bên phần cuối thắt lưng, giữa phần nối của các xương vùng chậu. Thường thì phụ nữ có nét tướng này có sức khỏe rất tốt và dễ thăng hoa trong chuyện phòng the. Vì vậy, đừng lo đây là nét ngoại hình xấu, vì đàn ông luôn muốn có được người phụ nữ thế này.

9 nét ngoại hình phụ nữ nào cũng muốn giấu mà đàn ông thì cứ mê đến ‘nghiện’ - Ảnh 2
Đừng lo đây là nét ngoại hình xấu, vì đàn ông luôn muốn có được người phụ nữ thế này - Ảnh minh họa: Internet

Vóc dáng đầy đặn

Phụ nữ luôn nghĩ rằng phải mảnh mai thì mới là thu hút trong mắt đàn ông. Nhưng hãy quên điều này vì chính đàn ông co rằng họ luôn để mắt đến những cô gấy đầy đặn, đôi khi là mập mạp đôi chút. Phụ nữ đầy đặn một chút, có đường cong rõ ràng lại càng dễ khiến đàn ông say mê. Theo những nghiên cứu thì phụ nữ có thân hình mập mạp một chút, có đường cong đủ đầy thì thường rất khỏe mạnh và lúc nào cũng sống tích cực, đầy sức sống. Vì vậy, đừng cố gắng giảm cân khổ cực mà mất đi nét quyến rũ này của mình nhé!

Phụ nữ ơi, hãy nhớ mình đẹp nhất chính là khi tự tin vào chính mình. Phụ nữ biết yêu cơ thể và những gì mình có mới là phụ nữ quyến rũ nhất!

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