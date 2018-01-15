Tâm sự của người đàn bà 40: Đợi tuổi già để cảm nhận người phụ nữ đẹp

Tuổi 40 có lẽ là giai đoạn bình yên nhất của đời người. Bình yên ngắm nhìn những đứa con lớn khôn, ngắm những thị phi rối ren rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận.

Đời phụ nữ có 3 cột mốc quan trọng nhất. Dầu tiên là ở độ tuổi 20, trẻ trung, xem việc trang điểm, ăn diện và hẹn hò là điều tiên quyết trong cuộc sống. Những cô nàng đôi mươi mới chập chững bước vào đời, mang theo biết bao niềm kiêu hãnh, tự tin có phần ngây ngô. Đây có thể nói là giai đoạn dễ tổn thương nhất của phụ nữ. Cột mốc thứ hai là độ tuổi 30, trầm ngâm và có phần dày dặn sương gió, lối sống và tính cách có phần chững chạc và lặng lẽ hơn một chút. Bên cạnh đó, bạn sẽ không còn được gọi là cô gái mà thay vào đó là danh xưng “đàn bà” hay “phụ nữ”. Danh xưng này minh chứng cho sự trưởng thành, đánh dấu những tổn thương và kinh nghiệm mà bạn đã trải qua. Ở độ tuổi này, đa phần những người phụ nữ sẽ chọn cho mình một mái ấm đủ đầy, cùng chồng con trải qua tháng ngày hạnh phúc nhất. Bạn tạm gác những thị phi để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ.

Cột mốc cuối cùng là tuổi 40. Có lẽ đây là giai đoạn bình yên nhất của đời người. Bình yên ngắm nhìn những đứa con lớn khôn, ngắm những thị phi rối ren rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận. Ở độ tuổi này, bạn có thể sở hữu khối tài sản riêng, nắm trong tay nhiều thành tựu đáng nể. Và đặc biệt là biết cách chăm sóc bản thân mình hơn xưa, không sống vì ai, chỉ sống vì mình. Đàn bà 40 dám mua cho mình những thứ đắt đỏ mà thời trẻ chỉ dám ao ước. Đàn bà 40 chỉ cần hơn chính mình hồi trẻ - Ảnh minh họa: Internet Tôi không phải là người sinh ra đã có cuộc sống công chúa. Thanh xuân của tôi vất vả hơn rất nhiều người. Kết hôn và làm mẹ ở tuổi 25, cuộc sống hôn nhân của tôi tưởng chừng sẽ rất viên mãn và hạnh phúc cho đến khi phát hiện người chồng phản bội. Lúc đó tôi chỉ là người đàn bà sắp chạm ngưỡng cửa 30, không có gì ngoài sự tận tụy hết lòng vì chồng con.

Ngày anh rời đi, tôi trắng tay. Tình cảm cũng mất và niềm tin cũng không còn. Vì tôi không đủ khả năng kinh tế nên hai đứa con về sống với anh và người đàn bà xa lạ. Còn nhớ thời điểm đó, tôi điên cuồng lao vào công việc nhằm muốn quên đi những ký ức xưa cũ. Một ngày với tôi dài như một thế kỷ, càng nhớ con, tôi càng cố gắng phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn. Tôi mong mỏi đến một ngày đường đường chính chính để đón chúng về, mẹ con tôi được đoàn tụ, sống trọn vẹn trách nhiệm làm mẹ. Và cuối cùng tôi cũng đạt được những điều mình mong muốn. Tôi trở thành giám đốc ở tuổi 40, sở hữu những thứ tuyệt vời nhất mà nhiều người phụ nữ khao khát có được. Đến thời điểm này, tôi mới có đủ can đảm để đón hai đứa con về sống chung và bù đắp cho chúng thật xứng đáng. Đứa con gái của tôi giờ đây đã trở thành một nhà văn nổi tiếng. Còn đứa con trai út quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở thành phố. Nhìn con khôn lớn và làm những việc ích cho xã hội, thật sự tôi cảm thấy bản thân sống cuộc đời này không hề uổng phí. Tôi hài lòng với những điều mình đang có và sẽ không hối tiếc những điều trong quá khứ. Bởi không có quá khứ, tôi sẽ không thể tìm lại chính bản thân mình ngay lúc này. Ở độ tuổi này, tôi biết cách để đẹp hơn trong mắt người khác mà không cần phải son phấn lòe loẹt. Tôi biết cách khiến mình trở nên giá trị hơn mà không cần phải quá phô trương. Đàn bà 30 khi phát hiện nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ hốt hoảng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng đàn bà 40 xem những nếp nhăn đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và cứng rắn. Có thể nói đây là giai đoạn có ý nghĩa và bình yên nhất trong cuộc đời của người đàn bà.

Đàn bà 30 có mấy ngày vui? Khi đến tuổi 30, đàn bà thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Họ khao khát một chốn bình yên, một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.

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