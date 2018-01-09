Lúc nào trên bàn làm việc của anh cũng vương vãi đầu lọc và tàn thuốc. Ngày mang thai đứa con đầu lòng, chị khuyên bỏ thuốc nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, luôn hút lén khi chị đã ngủ say.

Ly hôn đã nửa năm, những nỗi đau đã bắt đầu nguôi ngoai nhưng chưa có đêm nào chị ngủ ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt là chị lại thấy hình ảnh một người đàn ông trên tay cầm điếu thuốc hút dở, tia lửa đỏ khiến chị cảm thấy rợn người. Người chồng cũ của chị là người nghiện thuốc lá.

Khi con được hơn 2 tháng, chị bế về nhà, tiện thể xem anh như thế nào. Ngôi nhà rất tươm tất và gọn gàng như thể có ai đó vừa lau dọn. Vừa lúc đó, anh khoác vai một người phụ nữ lạ bước vào. Thấy chị, anh tỏ vẻ lạnh nhạt.

Không khuyên được chồng, chị bỏ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian đến khi sinh con. Đứa con sinh ra được bác sĩ chẩn đoán là có trí não kém phát triển. Đó là hậu quả của việc anh thường xuyên hút thuốc trước mặt chị. Khoảng thời gian đó, chị không liên lạc được với anh.

Người đàn bà có tấm lưng trần - Ảnh minh họa: Internet

- Về rồi à?

Chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ kia.

- Đây là ai?

- Không có cô ở nhà, tôi phải tìm người thay thế trông nom nhà cửa chứ. Đợi cô lâu lắm rồi, đơn ly hôn cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ cô ký thôi.

Vậy là cả hai ly hôn. Anh không còn trân trọng mối quan hệ này nữa thì chị cũng không ép uổng. Tài sản trong nhà đều do anh đứng tên nên chị ra đi với hai bàn tay trắng. Chị thuộc tuýp người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, có công ăn việc làm đàng hoàng nên nghĩ cuộc sống không có gì quá khó khăn. Chị nghĩ một mình có thể nuôi và cho con cuộc sống hạnh phúc, ấm êm.

Nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng đối với một người phụ nữ vác trên vai gánh nặng cơm áo, gạo tiền và con cái. Năm đầu tiên, chị còn thoải mái khi trút bỏ được trách nhiệm làm vợ. Năm thứ hai, con ngày càng lớn, sinh hoạt phí ngày càng tăng, chị lao vào kiếm tiền đến quên ăn, quên ngủ. Năm thứ ba, cuộc sống bắt đầu mệt mỏi dần. Đêm nào chị cũng không ngủ ngon giấc, cơ thể bắt suy nhược và đau nhức vì phải ôm đồm quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng khi trải qua hết những điều đó, chị mới cảm nhận được bản thân mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ngày xưa, tuy tự kiếm được tiền nhưng chị vẫn phụ thuộc vào kinh tế của chồng. Làm gì cũng phải suy trước tính sau, muốn mua gì cũng phải hỏi ý kiến của anh. Nhưng giờ đây mọi việc đều do chị quyết định, một mình lo toan mọi thứ. Cuộc sống như thế này, chị chưa từng trải qua và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Đúng là ở trong gian khổ mới biết sức mạnh của con người thật phi thường.

Ngày xưa, chị luôn mặc những kiểu quần áo kín đáo. Nhưng giờ đây tôi và chị gặp lại sau nhiều năm, chị đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt phong cách ăn mặc cũng có phần táo bạo hơn. Chị mặc một chiếc đầm đỏ bó sát để lộ phần lưng rộng. Sau lưng là hình xăm bông hồng đỏ cỡ lòng bàn tay kèm với dòng chữ “Woman is stronger”.

Dòng chữ đó như một lời nhắc nhở rằng, cuộc sống này chị còn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Chị không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối và dựa dẫm vào bất kỳ ai. Phụ nữ không phải tự dưng mà mạnh mẽ. Khi trải qua hết thảy những đắng cay, ngang trái trong đời, họ mới tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp. Họ luôn ý thức rằng cuộc đời này họ phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để đền bù sự nông nổi, khổ đau trong quá khứ.