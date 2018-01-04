Khi già đi, đàn bà có hậu, đàn ông cô đơn

Tâm sự gia đình 04/01/2018 06:30

Đa số những gia đình ngày nay, mỗi gia đình đều đẻ từ một đến hai con. Và phần lớn những đứa con đều thích quấn quýt và dành tình thương cho mẹ nhiều hơn.

Đàn bà có xu hướng thổ lộ hết những tâm tư của mình cho gia đình, bạn bè biết nhưng đàn ông thì không thể làm được như vậy. Bởi họ phải giữ hình tượng mạnh mẽ, cứng cỏi, không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Suy cho cùng, đàn ông thường cất giấu nhiều nỗi niềm riêng hơn phụ nữ.

Những nỗi đau có thể nói ra thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Còn mãi cất giấu trong lòng thì sẽ dễ biến thành nỗi ám ảnh, không thể dứt ra được. Người vợ có bao giờ nghĩ rằng vì sao chồng mình thường lao vào nhậu nhẹt? Vì sao anh ấy thường trầm ngâm với điếu thuốc? Vì sao anh ấy lại hay cáu gắt? Đó là vì anh ấy đang bế tắc, không thể nói được với ai nên mới tìm một thứ gì đó để tự giải thoát cho chính mình.

Đàn ông vốn không mạnh mẽ như họ vẫn thường thể hiện. Họ cũng có những phút giây yếu lòng hơn cả phụ nữ. Nhiều người nói đàn bà khổ, nào là chăm con, quán xuyến công việc nhà, việc gì cũng đến tay, không ngơi nghỉ. Tuy nhiên đàn ông cũng không kém gì đâu, chẳng qua là họ giấu tất cả những nỗi đau, tổn thương và mệt mỏi vào trong. Họ vốn có cái tôi rất cao, luôn muốn là chỗ dựa tinh thần cho người khác chứ không muốn dựa dẫm bất kỳ ai.

Khi già đi, đàn bà có hậu, đàn ông cô đơn - Ảnh 1
Khi về già, đàn bà có hậu, đàn ông cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những gia đình ngày nay, mỗi gia đình đều đẻ từ một đến hai con. Và phần lớn những đứa con đều thích quấn quýt và dành tình thương cho mẹ nhiều hơn. Bởi chúng nghĩ cha mình là con người thô lỗ, chỉ biết kiếm tiền, nhậu nhẹt rồi mắng chửi vợ con. Thậm chí, những đứa con trai còn nói rằng không muốn trở thành người giống ba khi lên lớn. Có lẽ tuổi thơ của chúng chỉ toàn chịu trận đòn roi của ba mà không hề có những vòng tay âu yếm, yêu thương. Điều đó vô tình ảnh hưởng đến tâm lý và nhận thức của nhiều đứa trẻ khi chúng trưởng thành. Đa số khi hỏi đến, những đứa con thường nói rằng yêu mẹ nhiều hơn, chẳng may gia đình đổ vỡ, chúng cũng chọn theo mẹ.

Bởi vậy khi già đi, đàn bà thường rất có hậu vì được con cái bên cạnh chăm sóc, yêu thương. Trong khi đó, đàn ông mãi cô đơn với những nỗi niềm riêng của mình. Đàn bà dễ tổn thương nhưng cũng dễ chia sẻ. Một khi nỗi buồn được giãi bày, thời gian sẽ chữa lành vết thương.

Nhờ đó, đàn bà sẽ cảm thấy thoải mái, sống vui khỏe hơn. Còn đàn ông, họ luôn muốn giấu trong tim mình những nỗi bực dọc, mệt mỏi, ít biết chia sẻ với ai. Họ luôn nhận thức rằng bản thân mình là đàn ông nên không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Họ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Vì vậy, những nỗi đau tồn tại trong lòng quá lâu sẽ không có thứ gì có thể chữa lành được. Điều đó có thể trở thành tế bào ác tính phá hủy tâm hồn của họ từ bên trong.

Là vợ, hãy đối xử tử tế với chồng mình, đừng cằn nhằn anh ấy sao cứ mãi hút thuốc mà hãy tìm nguyên nhân. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương. Đàn ông cũng chỉ là con người, cũng có nỗi buồn, niềm vui riêng của mình. Vợ phải tâm lý để hiểu và thông cảm cho những nỗi vất vả của chồng. Đã là vợ, không chỉ cần làm tốt vai trò bếp núc mà còn phải yêu thương người đầu ấp tay gối với mình một cách chân thành nhất. Hãy cùng nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long.

Đàn bà sau đổ vỡ nhìn đâu cũng thấy đau thương

Đàn bà sau đổ vỡ nhìn đâu cũng thấy đau thương

Đàn bà sau ly hôn lúc nào cũng miên man với những miền ký ức rất khó lấp đầy. Họ nhìn đâu cũng thấy sợ, thấy cuộc sống toàn nhuốm màu đau thương.

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