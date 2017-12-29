Đàn bà có thể chấp nhận đắng cay nhưng không thể sống chung với kẻ bội bạc

- Lỡ một ngày nào đó, em ngoại tình với người khác, anh sẽ như thế nào?

Nói về lòng chung thủy của đàn ông phải nhắc đến câu chuyện có thật này. Có một lần, tạm gác đi những bộn bề lo toan, vợ chồng chị có dịp cùng nhau tâm sự về những nỗi niềm băn khoăn cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Chị ngồi tựa vào vai anh rồi điềm tĩnh nói.

- Anh sẽ giết em, giết người đàn ông kia. Đàn ông tụi anh có thể không có vợ nhưng phải có thể diện.

- Vậy nếu anh lăng nhăng?

- Anh là đàn ông phải khác.

- Tại sao chỉ đàn ông mới được ngoại tình, còn đàn bà thì không?

- Em đừng cãi bướng, đàn ông là trụ cột của gia đình, có nhiều mối quan hệ nên chuyện đó cũng không thể tránh khỏi. Còn đàn bà mà ngoại tình chỉ là đồ vứt đi.

Chị cười nhạt, im lặng, không muốn tranh luận với anh nữa. Phải chăng đàn ông muôn đời vẫn giữ quan niệm xưa cũ rằng họ có thể năm thê bảy thiếp, còn phụ nữ chỉ chính chuyên một chồng?

Đàn bà đừng bao giờ chấp nhận sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đến nay, xã hội phát triển hơn, mọi người bắt đầu gỡ bỏ những định kiến trọng nam khinh nữ nhưng đàn ông vẫn cứ giữ quan niệm của mình. Nghĩ cũng thật bất công, họ có quyền đòi hỏi sự chung thủy từ vợ nhưng bản thân không làm được điều đó. Vì vậy, đàn ông có quyền qua lại với nhiều người, lên giường với bất kỳ ai thì đừng trông chờ vào chuyện đàn bà phải thật chung thủy.

Đàn bà ngộ lắm, ai yêu họ một, họ sẽ tình nguyện dùng cả cuộc đời để báo đáp. Trong chuyện tình cảm, họ vốn rất đơn thuần, không toan tính, suy nghĩ thiệt hơn. Tất cả những gì họ cần chính là một tình yêu chân thành, còn mọi sóng gió ngoài kia họ có thể chống chọi hết thảy.

Một khi chồng đã vô tâm, họ sẽ không chút do dự mà tự giải thoát, tìm hạnh phúc cho chính mình. Phụ nữ có thể chịu được những đắng cay, ngang trái mà cuộc sống mang lại nhưng không bao giờ tự hạ thấp giá trị của mình. Có thể hơi ích kỷ nhưng đây chính là câu thần chú mà tất cả phụ nữ nên nhớ: “Người đàn ông là của riêng tôi, một là của tôi, hai là không gì cả”.

Là phụ nữ, yêu được phải buông bỏ được. Bởi bạn vốn sinh ra để được yêu thương, xứng đáng có được hạnh phúc, không có bất cứ lý do gì phải chịu thiệt thòi vì người đàn ông không xứng đáng. Sinh ra đã không có mệnh công chúa thì hãy sống cuộc đời như nữ hoàng.