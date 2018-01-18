Người đàn bà lận đận 2 đời chồng, chỉ mong một ngày thôi lo nghĩ

Vì sự bồng bột thời trẻ, cuộc sống của chị đã rẽ ngang nhiều hướng khác nhau. Hạnh phúc có, đau thương cũng chất đầy. Chị tự hỏi đến bao giờ cuộc đời mình mới thật sự bình yên.

Năm nay, chị mới chạm ngưỡng 30 nhưng đã trải qua 2 đời chồng. Chị là con một trong nhà, mọi kỳ vọng và niềm tự hào ba mẹ đều đặt hết vào chị. Nhưng rồi mọi thứ vỡ tan khi chị trót dại có thai với người bạn trai cùng lớp. Gia đình ra sức cấm cản, ép chị phá thai và tiếp tục học hành, không được dây dưa với anh nữa. Vì thương đứa con trong bụng, thương người yêu, chị cùng anh ra sống riêng ở một khu trọ tập thể. Anh bỏ học, đi phụ hồ ở công trường gần đó để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này, cả hai có biết bao nhiêu điều phải lo toan. Cuộc sống của họ lúc đó vô cùng khó khăn và vất vả. Trong thời kỳ mang thai, cơ thể chị suy nhược trầm trọng, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, xanh xao.

Bẵng đi một thời gian, không chịu được cuộc sống khổ cực, chị tìm về cầu cứu ba mẹ. Dù giận con nhưng không người cha, người mẹ nào bỏ rơi con trong lúc này. Ông bà đón anh chị về sống chung. Thời gian sau, chị sinh đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Vì hợp tuổi với ba chị nên ông thương thằng bé và dần bỏ qua hết những định kiến với anh chị. 30 tuổi, chị có hai con và cả gánh nặng gia đình - Ảnh minh họa: Internet Khi đứa con tròn 1 tháng, đám cưới của cả hai diễn ra với sự chấp thuận của hai bên gia đình. Nhưng cuộc sống làm mẹ, làm vợ, làm dâu với một cô gái vừa tròn 20 chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chị bị mẹ chồng ghét ra mặt, hoạnh họe chì chiết đủ điều. Bà luôn chê bai rằng ba mẹ chị không biết dạy con để chị cư xử hỗn hào với nhà chồng. Những lần như vậy, chị cãi lại mẹ chồng khiến bà càng tức tối và ghét chị nhiều hơn.

Không chịu đựng những áp lực từ phía nhà chồng, chị ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Anh cũng không quan tâm đến vợ, chỉ mải mê với công việc rồi lao vào những cuộc tình một đêm với gái trẻ. Có lần, chính mắt chị chứng kiến cảnh chồng và một người đàn bà lạ quấn lấy nhau trên giường trong khách sạn gần nơi anh làm việc. Biết con trai mình sai trái nhưng tất cả người trong nhà chồng lại đổ hết mọi lỗi lầm cho chị. Họ cho rằng chị là người như thế nào thì chồng mới ngoại tình như vậy. Không ai đứng ra bênh vực chị lấy một câu, có người còn thừa cơ hội hạch sách chị thậm tệ. Vậy là cuộc hôn nhân của chị chấm dứt trong sự ấm ức. Chị đưa con về nhà mẹ đẻ sống, không nhận bất cứ chu cấp nào từ nhà nội. Khi đứa con trai lớn được 10 tuổi, chị đi thêm bước nữa với một người đàn ông nhỏ tuổi hơn. Ngoài mặt yêu thương vợ con, chí thú làm ăn nhưng anh vẫn là đứa con nít to xác. Chị là người nắm quyền và quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Nhiều lúc mệt mỏi muốn có một bờ vai nương tựa nhưng chị lại không có cảm giác an toàn và tin tưởng khi ở bên anh. Từ ngày cưới nhau đến giờ, mỗi lần bị động chạm đến lòng tự trọng là anh lại bỏ nhà đi. Có khi anh đi đến cả tháng mới về, mặc kệ vợ con. Mới vừa chạm ngưỡng 30 mà trông chị già dặn hơn những người phụ nữ khác. Bàn tay chai sạn, bờ vai gầy gò, làn da đã nhuốm màu thời gian. Đàn bà 2 đời chồng như chị, khi nào mới thật sự bình yên, khi nào mới có thể sống những ngày thanh thản nhất? Giờ đây, chị chẳng mong một tấm chồng tốt, chẳng cầu cuộc sống giàu sang, chỉ muốn sống một cuộc đời không cần phải lo nghĩ nữa.

Tâm sự của người đàn bà 40: Đợi tuổi già để cảm nhận người phụ nữ đẹp Tuổi 40 có lẽ là giai đoạn bình yên nhất của đời người. Bình yên ngắm nhìn những đứa con lớn khôn, ngắm những thị phi rối ren rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ba-lan-dan-2-doi-chong-chi-mong-mot-ngay-thoi-lo-nghi-267096.html