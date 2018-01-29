Câu chuyện đổ vỡ của người đàn bà sống chung với người chồng ích kỷ

- Anh nhờ người khác đi được không? Em cũng sắp sinh rồi, ở nhà không có ai hết. Em sợ…

Tôi là giáo viên dạy Văn của một trường cấp ba trong thành phố. Còn anh dạy môn Toán và lớn hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đi từ mối quan hệ đồng nghiệp, nói chuyện hợp ý nhau rồi bắt đầu hẹn hò và kết hôn. Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ này. Tôi còn nhớ có một thời gian, anh phải đi công tác ở vùng cao theo sự bổ nhiệm của cô Hiệu trưởng. Tôi ra sức năn nỉ.

Biết là không thể ngăn cản được chồng nên tôi đành để anh đi. Trong thời gian đó, tôi hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Khi anh hoàn thành chuyến công tác trở về là lúc con cũng tròn 6 tháng tuổi. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, tôi thật sự sợ hãi và lo lắng. Không có đàn ông trong nhà, việc gì cũng đến tay.

- Không đi không được, cô Huyền nói nếu anh hoàn thành đợt tình nguyện này sẽ được tăng lương và bổ nhiệm anh lên chức trưởng bộ môn. Anh không thể bỏ qua được. Em yên tâm, anh sẽ nhờ mẹ lên chăm sóc em.

Ở cữ nhưng tôi vẫn tự giặt đồ, nấu nướng. Trải qua khoảng 1 tuần, tôi không thể chịu đựng được nữa vì lưng và chân cứ ê buốt, đứng không vững, ngồi cũng khó khăn. Vậy là tôi điện thoại về quê nhờ mẹ lên chăm sóc. Bà đang bận chăm con cho anh Ba nên không thể ở lâu, chỉ vỏn vẹn nửa tháng là lại về. Nhiều lần tìm cách liên lạc cho anh nhưng vẫn không được, tôi vừa sốt ruột vừa mệt mỏi khi phải chăm con một mình. Đêm nào cũng thức vì con ốm, con quấy khóc.

Đổ vỡ rồi, hãy mạnh mẽ thôi - Ảnh minh họa: Internet

Giá như anh có thể ở bên cạnh lúc đó thì tôi không phải vất vả và khổ sở như thế này. Nhưng rồi, tôi cũng mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Ngày anh trở về, tôi mừng lắm, mọi cảm xúc như muốn vỡ òa. Khổ nổi đứa con không nhận ra ba, cứ gặp mặt anh là khóc nức nở. Điều đó cũng khiến anh chán nản, không muốn đến gần con. Tình cảm cha con cũng nhạt dần. Và rồi đúng như những gì anh nói, sau khi kết thúc đợt tình nguyện, anh được bổ nhiệm lên trưởng bộ môn.

Cũng từ lúc đó, anh trở nên lạnh nhạt với mẹ con tôi. Một lần, trường có tiệc. Tôi thay quần áo đẹp để đi cùng anh nhưng anh lại nói.

- Vợ chồng dạy cùng trường đã kỳ lắm rồi. Anh và em đại diện một người đi thôi.

- Hai vợ chồng đi thì có sao đâu. Trường ai cũng biết mình là vợ chồng rồi mà anh còn ngại gì nữa.

- Nếu em muốn đi thì anh sẽ ở nhà.

Câu nói vô cùng dứt khoát của anh khiến tim tôi như thắt lại. Dù gì anh cũng là người có tiếng tăm trong trường, không đi sẽ có nhiều lời bàn tán không hay. Vậy là tôi chấp nhận ở nhà để chồng yên tâm đi dự tiệc. Lau vội lớp phấn trang điểm, bỗng tôi giật mình khi phát hiện hình ảnh của mình trước gương. Những vết nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, tàn nhang cũng xuất hiện nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ, anh đã chán vợ rồi sao? Cuối cùng, dù đau đớn nhưng tôi quyết định ly hôn.

Giờ ngồi đây nghĩ lại hết thảy những chuyện đã qua, tôi thấy mình sao mà yếu đuối đến vậy. Mặc sức để người khác làm tổn thương, chà đạp lòng tự trọng. Nghĩ lại quyết tâm buông bỏ của mình vào thời điểm đó, tôi thật sự chẳng hề hối tiếc. Mỗi một người chúng ta đều có những cách lựa chọn riêng, nếu không chọn được hạnh phúc thì cũng phải khiến cho bản thân mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn. Đàn bà à! Sau đổ vỡ phải thật mạnh mẽ, đừng để ai có thể làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.