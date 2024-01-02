Đi công tác xa nhà 3 hôm, nửa đêm nhận tin nhắn của con gái gửi, tôi lặng người rồi ngã khụy khi phát hiện bí mật này

Tâm sự gia đình 02/01/2024 04:04

Thời gian gần đây, chồng tôi thường đi công tác xa nhà. Anh nói có một vụ làm ăn khá khẩm nhưng phải sang tỉnh khác để bàn bạc.

Tôi và chồng lấy nhau đã 25 năm, có một con gái 23 tuổi. Chồng tôi dù đã gần 50 nhưng vẫn phong độ trẻ trung. Không giống tôi đã nghỉ việc, về nhà nhàn nhã hưởng tuổi già, chồng tôi vẫn ra ngoài đi làm. Nhiều lần tôi nói anh phải chú ý sức khỏe, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, huống hồ chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng anh nói vẫn còn ham mê với công việc, chưa bỏ được. Tôi khuyên mãi cũng chẳng được nên đành thôi.

Thời gian gần đây, chồng tôi thường đi công tác xa nhà. Anh nói có một vụ làm ăn khá khẩm nhưng phải sang tỉnh khác để bàn bạc. Tôi chỉ nhắc anh phải chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Chồng tôi dịu dàng nói tôi phải ngủ sớm, khi về anh sẽ mua quà cho tôi. Chúng tôi chính là như vậy, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có lúc yêu thương nhau như thời còn trẻ.

 

Một đêm nọ, chồng tôi đi công tác, con gái học xa nhà, tôi một mình ở nhà thêu thùa, chăm sóc chó mèo làm niềm vui. Đến nửa đêm, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ thấy tin nhắn của con gái gửi đến. Trong lòng tôi có chút bất an, vì con gái ít khi nào nhắn tin cho tôi vào giờ này.

 

Mở tin nhắn của con gửi, tôi lặng người. Đó là một tấm hình lễ cưới của một đôi trai gái còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi của con gái tôi. Bên cạnh cô dâu chú rể là bố mẹ hai bên, trong đó có chồng của tôi. Anh cười vui vẻ trong bộ áo dài của xui gia, bên cạnh một người phụ nữ có phần trẻ tuổi hơn tôi.

Đi công tác xa nhà 3 hôm, nửa đêm nhận tin nhắn của con gái gửi, tôi lặng người rồi ngã khụy khi phát hiện bí mật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó con gái tôi gọi lại cho tôi, con bé khóc rưng rức trong điện thoại. Tôi quá bất ngờ nên không biết trả lời con thế nào. Nhưng rõ ràng con gái tôi cũng bị sốc, con rất yêu thương và nể trọng bố.

Tôi cảm thấy chua chát vô cùng. Theo như lời con gái tôi nói thì cô dâu trong hình là bạn của con. Cô gái kia chỉ mới tổ chức đám cưới vài ngày trước, nhưng con gái của tôi vì đang thi học kỳ nên không thể tham dự, chỉ nhìn thấy hình bạn mình gửi. Hóa ra chồng tôi có con trai riêng.

Tôi tỉnh táo hơn, an ủi rồi khuyên nhủ con một lúc rồi tắt máy. Tôi sợ con bị sốc sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đành nói chắc có hiểu lầm gì ở đây, nói với con ngày mai sẽ đến trường gặp con. Sau đó tôi gọi ngay cho chồng. Chồng tôi đành nói sự thật. Sau khi lấy tôi khoảng một năm thì anh có nhân tình bên ngoài, con trai riêng của anh nhỏ hơn con chúng tôi một tuổi. Anh nói dối tôi đi công tác mấy nay là để đi lo đám cưới cho cậu ta.

Tôi chết lặng không nói nên lời, không thể tin rằng chồng đã âm thầm lừa dối mình suốt nhiều năm như vậy. Chồng tôi nói từ lâu đã không qua lại với người phụ nữ kia, anh chỉ có trách nhiệm với con trai của mình. Nhưng tôi làm sao có thể tin. Huống hồ, đó còn là con trai của anh, đàn ông vốn vẫn thích con trai hơn. Giờ tôi phải làm sao để bảo vệ mình và con gái đây, tôi sợ chồng sẽ đem hết gia sản cho con trai riêng mất!

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