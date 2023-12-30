Chồng đi công tác, tôi quá chén rồi trải qua tình một đêm với bạn thân, 4 năm sau thấy giấy xét nghiệm ADN thì mẹ chồng bỗng quỳ sụp xuống xin lỗi

Tâm sự gia đình 30/12/2023 12:09

Khi tỉnh dậy, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cả tôi và cậu ấy đều thấy hối hận. Cũng may hôm đó chồng tôi đi công tác xa nhà, tôi đành nói dối với bố mẹ chồng là mình về nhà mẹ đẻ ngủ qua đêm.

Ai cũng nói gia đình chồng của tôi là kiểu mẫu hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bố mẹ chồng tôi lấy nhau bao nhiêu năm vẫn chưa từng to tiếng, con cái trong nhà ngoan ngoãn hiếu thuận. Khi tôi về làm dâu, tôi luôn nghĩ mình phải học hỏi để có được một gia đình hạnh phúc như thế.

Nhưng có một ngày, tôi trở thành người phụ nữ đánh mất lời thề sắt son với chồng. Tôi tham gia một bữa tiệc với bạn cũ, vì uống quá nhiều nên đã có tình một đêm với một người bạn.

Khi tỉnh dậy, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cả tôi và cậu ấy đều thấy hối hận. Cũng may hôm đó chồng tôi đi công tác xa nhà, tôi đành nói dối với bố mẹ chồng là mình về nhà mẹ đẻ ngủ qua đêm.

Một tháng sau đó, tôi biết mình có thai và tôi không biết đứa trẻ này là con của ai. Khi con trai được một tuổi, tôi lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN thì bần thần biết kết quả. Con trai của tôi cùng huyết thống với cậu bạn kia.

Chồng đi công tác, tôi quá chén rồi trải qua tình một đêm với bạn thân, 4 năm sau thấy giấy xét nghiệm ADN thì mẹ chồng bỗng quỳ sụp xuống xin lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

4 năm sau đó, tôi luôn sống trong hoang mang và lo sợ. Chỉ cần có người nói trông con tôi không giống bố là tôi lại mất ngủ mấy đêm liền. Dù bố mẹ chồng tôi chẳng nghi ngờ gì, họ cho rằng trẻ con không giống bố mẹ thì sẽ giống người thân trong nhà.

Chẳng ngờ đến một ngày, có một kết quả xét nghiệm ADN được gửi thẳng đến gia đình chồng của tôi qua đường bưu diện. Tôi ôm con vào lòng mà nghĩ cuối cùng cũng phải chịu sự trừng phạt.

Cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, mặt chồng tôi tái xanh. Tôi hoảng hồn khi anh ném tập giấy xuống bàn, gào lên với mẹ chồng: “Mẹ nói đi ai mới là bố của con?”. Mẹ chồng tôi quỳ xuống, bà van xin con trai đừng làm lớn chuyện, bà không muốn chồng đi làm về sẽ biết.

Tôi ôm con ra khỏi phòng, để chồng và mẹ chồng nói chuyện với nhau. Khi về phòng, chồng tôi cũng chẳng nói lời nào với tôi. Tôi không biết anh đã giải quyết ra sao. Nhưng tôi lại càng lo sợ hơn, nếu có một ngày chồng tôi phát hiện bí mật của tôi thì sẽ thế nào đây? Tôi phải làm sao đây?

Thấy con trai giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc nghi ngờ cô ấy ngoại tình nên tôi bí mật đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật 'điếng người' về nhân thân của mình

Thấy con trai giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc nghi ngờ cô ấy ngoại tình nên tôi bí mật đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật 'điếng người' về nhân thân của mình

Tôi quyết định lén giấu vợ đi xét nghiệm ADN. Nhưng kết quả làm tôi sững sờ, rõ ràng thằng bé là con trai của tôi. Vậy tại sao nó lại giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc ra?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc