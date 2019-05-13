Gửi mẹ đơn thân: Con đường này khó đi lắm, hãy mạnh mẽ mà vững bước!

Gửi đến những người đang và sẽ làm mẹ đơn thân, con đường này chông gai lắm. Một mình nuôi con vốn không hề dễ dàng, vì vậy hãy mạnh mẽ vững bước và kiên cường.

Nếu số phận đã an bài, hay là những nông nổi của bản thân trong quá khứ đã đưa bạn đến con đường này rồi thì hãy chấp nhận. Đừng oán than, đừng trách móc ai, cũng đừng tự trách mình. Cuộc sống này không ai đoán trước được chữ ngờ. Có lẽ bản thân bạn cũng chẳng biết được đến một ngày lại phải chọn con đường mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ để bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy nếu đã chọn rồi thì hãy vững bước, đừng yếu lòng. Hãy mạnh mẽ để nuôi con, để con có nơi dựa vào. Và tuyệt đối đừng bước vào mối quan hệ mới khi vết thương chưa lành, khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng. Bởi con đường đơn thân mà bạn chọn đã khá vất vả rồi, yêu thêm lần nữa, chưa hẳn đã hạnh phúc thật sự.

Cuộc đời mẹ đơn thân sẽ đi qua rất nhiều thăng trầm sóng gió. Nhưng hãy vì con mà mạnh mẽ bước tiếp, hãy vì con mà kiên cường bám trụ. Biết rằng một mình nuôi con sẽ không dễ dàng, thậm chí còn phải nước mắt hằng đêm. Nhưng đừng vội gục ngã, khi yếu lòng hãy nhớ đến con, đến người đã phụ mình. Nhớ đến người ấy để có động lực sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn. Đã chọn con đường một mình nuôi con thì hãy tự tin mà vững bước - Ảnh minh họa: Internet Đi qua nhiều khổ đau, mẹ đơn thân hãy sống hạnh phúc hơn bản thân ngày đó. Đừng yếu đuối nữa, bởi bây giờ bạn yếu lòng thì con biết dựa vào ai đây? Con sẽ sống như thế nào nếu có một người mẹ mềm yếu?

Một điều mà mẹ đơn thân nên nhớ đó là đừng bao giờ xem con là gánh nặng của mình. Đừng xem chúng là của nợ mà người đàn ông đó để lại. Bởi con cái là món quà vô cùng lớn mà ông trời ban cho mỗi người phụ nữ, bạn phải biết trân trọng điều đó. Đừng nghĩ cho ai cả, chỉ nghĩ đến con và bản thân mình là đủ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có thể không cần nhưng nhất định phải có con bên cạnh. Nhất định bạn phải cho con cuộc sống hạnh phúc để bù đắp những sai lầm trước đây của bản thân. Cuộc sống của mẹ đơn thân khác rất nhiều so với những người đàn bà khác. Bạn phải gánh vác mọi thứ mà không có người nào bên cạnh nâng đỡ, chở che. Bạn phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ lẫn người cha. Có rất nhiều gánh nặng đặt lên vai mẹ đơn thân. Vì vậy mà hãy kiên cường, bởi bạn không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem. Yếu đuối chỉ để người khác chê cười rằng “học đòi người ta để rồi bị đàn ông bỏ”. Cuộc đời mẹ đơn thân sóng gió nhiều rồi, hãy chọn cuộc sống an yên - Ảnh minh họa: Internet Thế nên đừng khóc, đừng gục ngã, bạn phải thật mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ xảy đến với mình. Con đường mẹ đơn thân sau này còn dài và rộng lắm, vì vậy mỗi bước chân của bạn phải thật chắc chắn và kiên cường. Mỗi bước đi của bạn phải đặt đúng chỗ, đúng nơi để không còn lạc lối như ngày xưa ấy.

Sự bao dung của đàn bà chỉ là vô nghĩa với một người đã thay lòng Sự bao dung và vị tha của đàn bà đôi khi chẳng phải là một hành động đẹp đẽ hay thông minh mà chỉ là ngu ngốc đối với một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ.

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