Sau những tổn thương, người ta sẽ rơi vào hai trạng thái. Thứ nhất là đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Thứ hai là tự rút ra bài học quý giá cho chính mình. Và những bài học đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong tình yêu nói chung cũng như cuộc sống nói riêng.

Những lời thề ước ngày xưa của đàn ông cũng chẳng còn đáng tin nữa. Đàn ông hứa hẹn càng nhiều càng dễ thay lòng hơn mà thôi. Tình yêu như một sợi dây, người nắm người buông sẽ có người ngã trong đau đớn. Nếu một trong hai đã thay đổi thì không có cách nào níu giữ được mối quan hệ này nữa.

Tình yêu là thứ gì đó chóng đến cũng chóng đi. Nếu cứ dựa vào tình yêu mà sống thì thế nào cũng sẽ vấp ngã không chỉ một lần. Vì vậy sau khi bị phản bội, phụ nữ sẽ nhận ra rằng tình yêu không phải là mãi mãi. Ai rồi cũng đổi thay, ai rồi cũng sẽ lạc lòng trước những cám dỗ.

Tri kỷ là những người bạn thân thiết

Dù có bất cứ biến cố gì xảy ra, bạn bè vẫn là nơi an toàn và ấm áp nhất để chúng ta dựa vào. Có nhiều người sẽ cảm thấy e dè với người nhà. Có người lại không thích mở lòng với người thân. Vì vậy bạn bè là tri kỷ giúp bạn vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

Bạn bè là người sẽ không rời bỏ khi bạn gặp chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè tuy không gặp mặt thường xuyên, nhưng khi cần, chắc chắn họ sẽ có mặt và ở bên bạn trong những khoảnh khắc buồn nhất. Sau những tổn thương, phụ nữ nên biết chọn bạn mà chơi. Khi trưởng thành, bạn chỉ cần chất lượng chứ đừng chạy theo số lượng. Không cần quá nhiều bạn, chỉ cần những người thật sự hiểu mình.

Anh từng là thế giới… nhưng rồi thế giới đó cũng sẽ biến mất

Đừng xem ai là cả thế giới, cũng đừng quá dựa dẫm vào một người. Bởi lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời. Bạn sẽ không biết được người đó có thể ở bên mình bao lâu và đi với mình bao xa.

Đàn ông chưa bao giờ là cả thế giới của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy một khi đã yêu ai thì đừng xem họ là cả thế giới. Bởi khi thế giới đó mất đi, bạn sẽ rất chông chênh và hụt hẫng. Bạn sẽ chẳng biết bấu víu vào đâu khi tình yêu và niềm tin đã đổ vỡ. Một lời khuyên cho phụ nữ đó là khi yêu đừng quá mù quáng, hãy tỉnh táo rút lui khỏi mối quan hệ khi đã không còn yêu.

Đừng hối tiếc về những chuyện mình đã làm… vô nghĩa lắm

Buông tay rồi thì đừng tiếc nuối nữa đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cứ ngồi than thân trách phận, bạn hãy làm những điều ý nghĩa hơn một chút. Bởi có than, có tiếc thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đừng trách mình đã yêu sai người, mà hãy thầm cảm ơn vì đã gặp được người tệ bạc như vậy để bạn biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Đừng trách người phụ bạc mà hãy thầm cảm ơn họ đã dạy cho bạn một bài học quý giá trong cuộc đời này.