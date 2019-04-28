Đàn bà bản lĩnh đối mặt với kẻ thứ ba: Em thèm khát chồng chị như vậy thì đến mà mang về!

Phụ nữ hiện đại nói không với đánh ghen dưới mọi hình thức. Họ chỉ thách thức nhân tình có gan thì đến lấy, sẵn sàng nhường chồng mà không một lời oán than hay trách móc.

Ngày phát hiện anh ngoại tình, chị không khóc cũng chẳng có động thái nào. Tôi trách chị sao cứ im lặng như vậy, có ngày mất chồng như chơi. Chị chỉ cười và nói thứ gì là của mình thì mãi là của mình, còn không thì có giành giật cũng không được. Đàn bà bản lĩnh sẵn sàng tiễn chồng đi khi cần - Ảnh minh họa: Internet Vài ngày sau, chị chủ động hẹn gặp tôi ở quán cà phê nhỏ. Hôm ấy, chị ăn mặc rất đẹp, trang điểm kỹ hơn ngày thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy chị quyến rũ và xinh đẹp như vậy. Hỏi ra mới biết chị mới đi gặp nhân tình của chồng về. Tôi hỏi chị đánh ghen hả? Chị cười bảo mình không có đủ sức để đánh ghen. Chỉ là nói chuyện nghiêm túc với nhân tình của chồng chị mà thôi.

Chị bảo cô ta muốn chồng chị quá rồi thì chị nhường, không níu giữ nữa. Nghe vậy, trong đầu tôi thoáng nghĩ “chị điên rồi”. Nhưng khi nghe chị nói tiếp thì tôi lại thấy người đàn bà này bản lĩnh hơn ai hết. Phụ nữ khôn ngoan không giữ người làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet Chị không đánh ghen giành chồng. Không làm xấu mặt nhân tình cũng như làm mất danh dự của mình. Đơn giản là chị nhường đi một chiếc áo cũ mà mình không dùng được nữa. Tôi cảm thấy người phụ nữ này cư xử rất văn minh. Ngày nay, chỉ phụ nữ dại mới đi đánh ghen hoặc khóc lóc níu kéo chồng.

Một người phụ nữ thật sự khôn ngoan sẽ biết cách giải quyết hợp lý trong trong trường hợp này. Nếu người đàn ông kia muốn rời đi, họ sẵn sàng buông tay chứ chẳng thiết tha giữ lại. Nếu người đàn bà kia thèm khát cuộc hôn nhân của mình như vậy thì cứ để cô ta thỏa mãn. Chị đã có những lời khiến kẻ thứ ba phải nghẹn họng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà bản lĩnh sẽ không nói những lời cay độc, mà chỉ nhẹ nhàng cảm ơn kẻ thứ ba đã cho mình biết rõ bộ mặt thật của người đàn ông bên cạnh. Bởi họ nghĩ đàn ông đã có tính lăng nhăng thì sớm muộn gì cũng phản bội. Đàn ông ngoại tình như chiếc áo đã cũ, không mặc được nữa thì vứt đi. Phụ nữ hiện đại không cần một tấm chồng lăng nhăng, không chung thủy. Không cần một người ở bên mình nhưng lòng dạ lại hướng về những mối quan hệ khác. Phụ nữ bản lĩnh có thể nhường chồng bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet Và tuyệt nhiên không bao giờ lạy lục van xin kẻ thứ ba buông tha cho chồng của mình. Mà họ sẽ tiễn chồng về nơi mà anh ấy cảm thấy vui vẻ nhất. Cố chấp giữ lại bên mình, đàn ông chỉ cảm thấy mất tự do và bức bối. Vậy thì cứ giải thoát cho nhau theo ý muốn của đối phương. Duyên đã cạn, tình đã tan thì hãy mỉm cười chúc nhau hạnh phúc. Với phụ nữ, buông tay là điều khó khăn nhưng một khi đã buông được rồi thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Muốn người phụ nữ của mình ngoan, đàn ông cần phải biết… Chị đã trải qua rất nhiều mối tình thời trẻ. Những người đàn ông trước cho chị động lực để trưởng thành và mạnh mẽ mỗi ngày. Chỉ có người chồng hiện tại mới khiến chị muốn nhỏ lại để được che chở và yêu thương.

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