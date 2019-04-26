Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận?

Tâm sự gia đình 26/04/2019 10:49

Đàn ông dám làm dám nhận, ngoại tình thì cứ nói là ngoại tình, sao cứ mãi lấp liếm bằng những lý do cũ rích.

Có lẽ mười người đàn ông thì hết chín người khi bị vợ phát hiện ngoại tình đều lấp liếm bằng nhiều lý do. Vì nhân tình dụ dỗ, vì có rượu không kiềm chế được bản thân. Vì bản năng của đàn ông nên không thể kiềm chế được khi kẻ thứ ba ngã vào lòng. Vì vợ sinh nở không thể đáp ứng được nhu cầu chăn gối nên phải ra ngoài "ăn bánh trả tiền"... Muôn vàn lý do để bao biện cho lỗi lầm của bản thân.

Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận? - Ảnh 1
Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận? - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông sẽ chối bay chối biến khi bị vợ hoài nghi chuyện phản bội. Họ sẽ nói là do vợ ghen tuông thái quá, đa nghi chứ bản thân họ hoàn toàn trong sạch. Ít ai dám thú nhận tội trạng của mình trong lần đầu bị vợ chất vấn, trừ phi bị trưng ra bằng chứng không thể chối cãi được.

Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận? - Ảnh 2
Đàn ông bản lĩnh dám nhận sai - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông ơi, làm vậy là hèn nhát lắm. Có gan làm, có gan lên giường với người đàn bà khác, tại sao lại không có gan nhận lỗi với vợ? Tại sao lại bao biện bằng những lý do ngớ ngẩn như vậy? Phụ nữ biết hết, chẳng qua họ chờ xem sự thành thật của các anh đến mức độ nào thôi.

Họ muốn nhận được câu xin lỗi và thái độ thành tâm hối lỗi của chồng. Không có người đàn bà nào muốn tuyệt tình khi chồng phạm lỗi lần đầu. Họ muốn chồng một cơ hội quay về và sửa chữa lỗi lầm của mình. Họ sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón chồng về sau cơn say nắng vì con cái, vì còn thương...

Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận? - Ảnh 3
Phụ nữ rộng lượng lắm, họ sẽ không bỏ mặc người đã biết lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, đàn ông ơi, hãy thành thật với vợ để nhận được sự khoan hồng. Dám làm thì dám nhận. Dám cởi áo người đàn bà khác thì phải có gan đứng trước mặt vợ thú nhận mọi lỗi lầm. Đừng trở thành con người hèn nhát, phủi bỏ hết trách nhiệm.

Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận? - Ảnh 4
Phụ nữ sẽ không bỏ rơi chồng khi anh ấy thành thật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh không hơn thua nhau ở tiền lương mỗi tháng hay vị trí xã hội. Mà ở sự chân thành, một khi đã lỡ làm sai đều đứng ra nhận hết lỗi lầm. Dù điều đó có xấu hổ, nhục nhã đến mấy họ cũng dám nhận hết về mình mà không trốn tránh. Đàn ông ơi, đã ngoại tình rồi thì hãy nhận đi. Vợ sẽ tha thứ nếu các anh thành tâm hối lỗi.

Đàn ông có gan ngoại tình, tại sao lại không có gan nhận? - Ảnh 5
Đàn ông hãy thành thật với chính mình cũng như người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Không có người phụ nữ nào tàn nhẫn đến mức rời bỏ chồng khi anh ấy thành tâm ăn năn hối lỗi. Muốn vợ tha thứ mọi lỗi lầm, chỉ còn chờ vào thái độ và sự chân thành của các anh mà thôi.

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