6 câu nói khiến chàng yêu không lối thoát, chị em phụ nữ nên bỏ túi

Phụ nữ muốn giữ được trái tim đàn ông thì phải học cách nói những câu này đúng lúc đúng chỗ, đảm bảo chàng sẽ "say đứ đừ".

Đàn ông luôn muốn biết tầm quan trọng của mình trong lòng người phụ nữ. Khi phụ nữ nói câu này, đàn ông sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn. Họ thấy được giá trị của bản thân nơi người phụ nữ mình yêu. Phụ nữ đừng quá cứng nhắc, đôi khi phải biết ngọt ngào, mềm mỏng một chút để mối quan hệ nhẹ nhàng, lãng mạn hơn.

Phụ nữ đừng chuyện gì cũng ôm đồm. Dù mạnh mẽ đến đâu, đôi khi bạn cũng nên tạo điều kiện để đàn ông giúp đỡ.

Bạn đừng nghĩ câu nói này là dựa dẫm, ỷ lại. Trên thực tế, đây là câu nói giúp cho mối quan hệ của bạn cởi mở hơn mà thôi. Nếu việc gì bạn cũng tự làm, đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và trở nên lười biếng.

“Anh rất giỏi”

Khen chồng là điều mà phụ nữ nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi bạn đời của mình một câu, bạn sẽ nhận được mười điều tốt đẹp. Đàn ông vốn thích nghe những lời khen ngợi. Vì vậy mỗi khi anh ấy làm được điều gì đó, đừng tiếc lời khen.

Đôi khi những việc nhỏ như thay bóng đèn, sửa ống nước hư… bạn cũng có thể dành cho chồng lời khen để anh ấy có động lực hơn. Đây là chiêu lấy ngắn nuôi dài, bởi khi được khen, đàn ông sẽ cảm thấy thích thú. Sau này khi bạn nhờ, anh ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ, không chối từ.

“Em tin anh”

Tin tưởng chồng để mối quan hệ thêm bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện sự tin tưởng đối với người đàn ông mình yêu. Trong tất cả các mối quan hệ, niềm tin là nền tảng để xây dựng mọi thứ. Khi có lòng tin, tình yêu của bạn mới thăng hoa được.

Vì vậy hãy tin tưởng người mình đã chọn. Hãy cho anh ấy biết bạn tin và ủng hộ những điều anh ấy làm như thế nào. Đàn ông cần nhất những lời động viên như thế này để công việc được suôn sẻ hơn.

“Anh nghĩ như thế nào?”

Hỏi ý kiến chồng để anh ấy cảm thấy mình được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Việc hỏi ý kiến của chồng là vô cùng cần thiết. Bạn không thể cứ mãi quyết định một mình được. Hãy thể hiện sự tôn trọng chồng để mối quan hệ của mình tốt đẹp hơn.

Tuy có thể anh ấy bận và thường nhường mọi việc cho bạn quyết định, nhưng ít nhất bạn cũng nên hỏi ý kiến của anh ấy. Điều này thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với chồng.

“Em xin lỗi”

Phụ nữ sai hãy đứng ra nhận lỗi, đừng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Việc xin lỗi không có gì đáng xấu hổ. Phụ nữ nên mạnh dạn đứng ra nhận sai. Chắc chắn không có người đàn ông nào ích kỷ đến nỗi không tha thứ khi phụ nữ nhận lỗi. Khi bạn dám nhận sai, đàn ông sẽ cảm thấy tự hào nhiều hơn là trách móc.