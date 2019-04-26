Muốn người phụ nữ của mình ngoan, đàn ông cần phải biết…

Tâm sự gia đình 26/04/2019 17:20

Chị đã trải qua rất nhiều mối tình thời trẻ. Những người đàn ông trước cho chị động lực để trưởng thành và mạnh mẽ mỗi ngày. Chỉ có người chồng hiện tại mới khiến chị muốn nhỏ lại để được che chở và yêu thương.

Phụ nữ khi đã gặp đúng người đàn ông của đời mình, chẳng cần phải trưởng thành nữa. Họ cũng chẳng cần phải bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ. Họ có thể trở nên yếu đuối để được người đàn ông đó yêu thương, cưng chiều.

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Phụ nữ sẽ ngoan nếu người đàn ông đó tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Muốn người đàn bà của mình lúc nào cũng ngoan ngoãn, hết lòng thì chồng con, đàn ông phải biết điều trước đã. Bạn phải tử tế với vợ thì vợ mới hết lòng. Cuộc đời này chẳng ai cho không ai thứ gì. Khi cho đi, phụ nữ cũng mong muốn nhận lại những điều tốt đẹp cho mình.

Vì vậy đàn ông đừng vô tâm, đừng mãi đòi hỏi sự tận tâm của vợ trong khi bản thân lại chẳng làm gì. Muốn vợ dốc hết lòng dạ vì gia đình, đàn ông hãy tập quan tâm và yêu thương vợ nhiều hơn. Mỗi ngày đi làm về hãy hỏi han vợ một câu thôi, điều đó cũng khiến cô ấy cảm thấy vô cùng ấm áp.

Muốn người phụ nữ của mình ngoan, đàn ông cần phải biết… - Ảnh 2
Muốn hạnh phúc, đàn ông hãy đối xử tốt với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu không vô tâm, nhưng khi về sống chung một nhà rồi thì bắt đầu lạnh lùng, thờ ơ. Vì vậy họ thường gây nhiều tổn thương cho phụ nữ. Người ta thường nói thước đo hạnh phúc của phụ nữ là sự tử tế của đàn ông.

Chỉ cần đàn ông hiểu chuyện, quan tâm vợ nhiều một chút, phụ nữ sẽ tự biết quán xuyến chuyện nhà cửa, con cái. Không cần đàn ông nói, họ sẽ tự biết vai trò của mình. Còn khi cảm nhận được sự thờ ơ, vô tâm của đàn ông, phụ nữ sẽ không còn lòng dạ gì để tận tụy nữa.

Muốn người phụ nữ của mình ngoan, đàn ông cần phải biết… - Ảnh 3
Phụ nữ sẽ hết lòng khi chồng thương vợ thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Dù thương chồng đến mấy, phụ nữ cũng muốn “bánh ít đi, bánh quy lại”. Họ muốn cho đi sự yêu thương và nhận lại được tình cảm của đàn ông. Đàn ông đừng nghĩ tận tụy, hy sinh là vai trò và trách nhiệm của phụ nữ. Đừng mang hết chuyện nhà đặt lên vai họ và bắt họ phải làm cái này cái kia. Muốn vợ tự động làm hết mọi việc, đàn ông chỉ cần tử tế và luôn ý thức được rằng mình đã có vợ. 

Muốn người phụ nữ của mình ngoan, đàn ông cần phải biết… - Ảnh 4
Đàn bà đơn giản lắm, chỉ cần sự yêu thương từ người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng có vợ rồi mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Đừng làm những chuyện khiến gia đình đổ vỡ, rạn nứt. Một cuộc hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng nhau xây dựng chứ một người chẳng làm được gì. Suy cho cùng, đàn ông tử tế, hiểu chuyện, đàn bà sẽ tự khắc ngoan mà không một lời càm ràm. 

Muốn người phụ nữ của mình ngoan, đàn ông cần phải biết… - Ảnh 5
Đàn ông tử tế, đàn bà sẽ tận tụy cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đơn giản lắm, chỉ cần cảm nhận được sự yêu thương của chồng, họ sẽ đánh đổi cả tuổi xuân của mình vì cuộc hôn nhân này.

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