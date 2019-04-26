Phụ nữ cam chịu bao nhiêu năm chỉ để được khen ‘tận tụy và hy sinh’, có đáng không?

Trong khi đó, đàn ông thì ngồi trên bàn chén anh chén chú. Còn phụ nữ thường sẽ kham hết mọi việc bếp núc. Ai nhiệt tình làm việc thì được khen là đảm đang, giỏi giang. Còn ai ngồi không rảnh rang thì bị chỉ trỏ, chê bai đủ điều.

Từ xưa đến nay, trong những đám tiệc, chúng ta quen thấy hình ảnh người phụ nữ loay hoay trong bếp. Bao lâu nay, thiên hạ vẫn coi chuyện phụ nữ nấu nướng, dọn dẹp là điều tất yếu.

Một người chị đã từng nói với tôi, chị mệt lắm rồi. Tự dưng chị cảm thấy bản thân không thật sự hạnh phúc. Chị thuộc tuýp người của gia đình. 5 năm trước, chị về làm dâu xứ người, lại là con dâu cả nên chịu đủ thứ áp lực.

Phận đàn bà từ xưa giờ vẫn vậy. Họ quen với việc tận tụy và hy sinh. Họ thích được mọi người khen giỏi giang. Nhưng họ lại không nghĩ đến việc bản thân có hạnh phúc hay không? Họ có thật sự cảm thấy vui khi được nhận danh hiệu mà người đời phong tặng?

Cũng may từ thuở bé, chị đã được mẹ và bà dạy việc bếp núc, nhà cửa nên khoản nội trợ không phải lo. Khi về làm dâu, chị cũng được người nhà chồng yêu thương vì sự giỏi giang, đảm đang.

Phụ nữ tận tụy bao năm chỉ đổi lại cay đắng - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì vậy mà mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên người chị. Đám giỗ, đám cưới đều một tay chị lo liệu. Chị em dâu cũng chỉ phụ họa bên ngoài, còn chị là người đứng ra làm hết. Mỗi khi có chuyện gì, chị đều bị chỉ trích. Con không ngoan do chị không biết dạy. Chồng ngoại tình là do chị không biết giữ chồng.

Tất cả đều là lỗi của chị, trong khi chị chẳng làm gì sai. Chị nghĩ, phận đàn bà bạc bẽo quá. Bỏ cả thanh xuân, đam mê để tận tụy hết lòng vì chồng con nhưng được gì ngoài những lời cay đắng từ người mà mình yêu thương nhất? Còn gì đau đớn hơn nữa.

Phụ nữ muốn hạnh phúc nên học cách nói không với một số điều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà tận tụy bao năm chỉ muốn được chồng thương yêu, công nhận công lao của vợ. Nhưng mấy ông chồng nhận ra sự hy sinh của vợ? Cả đời chị luôn lo nghĩ cho chồng con. Lo việc nhà, việc công ty, tảo tần sớm hôm chỉ mong nhận được tình cảm từ chồng. Nhưng oái oăm thay, đàn ông lại không biết vợ vất vả dường nào.

Muốn sống an yên, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Họ chỉ xem đó là trách nhiệm và bổn phận mà phụ nữ phải gánh vác. Phụ nữ là phải nội trợ, chăm chồng, thương con. Mấy ai hiểu được vợ cũng cần có tự do, cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Thử hỏi trên đời này có mấy ông chồng hiểu và thông cảm được với nỗi vất vả của vợ mình?