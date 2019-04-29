Sự bao dung của đàn bà chỉ là vô nghĩa với một người đã thay lòng

Tâm sự gia đình 29/04/2019 10:23

Sự bao dung và vị tha của đàn bà đôi khi chẳng phải là một hành động đẹp đẽ hay thông minh mà chỉ là ngu ngốc đối với một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ.

Đàn ông chưa bao giờ xem sự tha thứ của người vợ là một đặc ân. Họ chỉ xem đó là điều mà phụ nữ cần phải làm, bắt buộc phải làm. Bởi nếu phụ nữ không biết bao dung thì gia đình đổ vỡ. Còn ai biết vị tha thì gia đình lại hạnh phúc như xưa.

Sự bao dung của đàn bà chỉ là vô nghĩa với một người đã thay lòng - Ảnh 1
Đàn bà tha thứ cho chồng đôi khi chỉ là hành động vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói phụ nữ dại mới từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Phụ nữ khôn là người biết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng vì vậy mà đàn ông thường lầm tưởng về lòng vị tha của vợ.

Họ nghĩ vợ sẽ tha thứ cho mình vì phụ nữ rất sợ đổ vỡ. Phụ nữ rất sợ con không có cha, gia đình không hạnh phúc nên sẽ cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này. Đàn bà ạ, sự bao dung của bạn trong tâm trí của đàn ông chỉ có thế thôi.

Sự bao dung của đàn bà chỉ là vô nghĩa với một người đã thay lòng - Ảnh 2
Đàn ông xem sự tha thứ của vợ như một điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Họ không nghĩ đó là điều tốt đẹp mà vợ dành cho mình. Họ chỉ nghĩ đó là nghĩa vụ nên làm của một người phụ nữ. Vì vậy họ mới có tật ngựa quen đường cũ. Đàn ông ngoại tình một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai và nhiều lần hơn nữa.

Bởi họ luôn nghĩ rằng chơi đã rồi vợ cũng sẽ tha thứ và dang rộng vòng tay đón về. Vì thế không ít đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Tất cả đều do sự bao dung “vô nghĩa” của phụ nữ đối với một người đã thay lòng.

Sự bao dung của đàn bà chỉ là vô nghĩa với một người đã thay lòng - Ảnh 3
Phụ nữ dù có tha thứ bao nhiêu lần cũng trở nên vô nghĩa với người đã lạc lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh sẽ không tha thứ cho chồng vô điều kiện. Sẽ không nói chỉ cần anh quay về, mẹ con em sẽ đợi. Mà họ sẽ tha thứ kèm với một số điều kiện. Họ sẽ không dễ dãi để chồng qua mặt hết lần này đến lần khác.

Bởi họ biết sự tha thứ của mình sẽ trở nên vô nghĩa đối với những người đã có máu trăng hoa. Người đã mang trong mình máu lăng nhăng thì có tha thứ cả ngàn lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi đó, vợ có miệt mài tha thứ cũng không thể nào níu kéo được trái tim đã lạc lối đó.

Sự bao dung của đàn bà chỉ là vô nghĩa với một người đã thay lòng - Ảnh 4
Đàn bà tha thứ cho chồng nhưng đừng quên kèm theo điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ đừng mang mình ra làm trò cười cho đàn ông. Hãy xem xét nhiều khía cạnh trước khi quyết định tha thứ cho một người. Và một điều đặc biệt nữa là, nếu tha thứ mà bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng thì hãy làm.

Còn không hãy cứ làm theo những điều mình muốn. Nếu buông tay cảm thấy thoải mái hơn thì hãy buông tay. Đừng cố chấp ở bên một người chỉ khiến mình cảm thấy tổn thương. Đừng cố chấp ở bên một người chỉ mang lại nhiều khổ sở cho mình. Đàn bà ơi, trong một số trường hợp, tha thứ chỉ là hành động ngốc nghếch chứ chẳng mang lại ý nghĩa gì đối với một người đã lạc lối.

Muốn đàn ông tôn trọng, phụ nữ nhất định phải làm được những điều này

Muốn đàn ông tôn trọng, phụ nữ nhất định phải làm được những điều này

Phụ nữ muốn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày thì hãy làm những điều này với người đàn ông bên cạnh mình.

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