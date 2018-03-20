Dù có thế nào, phụ nữ nhất định phải giữ cho bản thân sạch, đẹp và thơm

Chồng ngoại tình thì đã sao, có hàng triệu người phụ nữ ngoài kia chứng kiến chồng lăng nhăng nhưng vẫn sống tốt, vẫn xinh đẹp đó thôi?

Đừng than khổ, đừng than mình không đẹp bằng người khác, đừng than mình không có đủ tiền xài. Cũng đừng bao biện bằng lý do bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân. Đừng đổ lỗi cho chồng lăng nhăng khiến bạn phải sầu muộn rồi ảnh hưởng đến nhan sắc. Đó là những lời sáo rỗng, vô nghĩa, ngụy biện cho sự lười biếng và yếu mềm của mình thôi. Là đàn bà, không cần quá thông minh tài giỏi, nhưng bạn nhất định phải đẹp, sạch và thơm. Là phụ nữ phải thương mình trước tiên - Ảnh minh họa: Internet Chồng ngoại tình thì đã sao, có hàng triệu người phụ nữ ngoài kia chứng kiến chồng lăng nhăng nhưng vẫn sống tốt, vẫn xinh đẹp đó thôi? Bận rộn công việc thì bỏ bớt những chuyện vặt vãnh, hà cớ gì phải ôm đồm quá nhiều việc vào người. Không có bạn, chồng vẫn biết tự lo cho mình, con vẫn có thể tự giác làm bài tập về nhà. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên cạnh, quan tâm từng chút một, chồng đi đâu làm gì cũng phải hỏi.

Ngày mang thai đứa con thứ hai được 6 tháng chị phát hiện anh ngoại tình. Biết rõ là anh mang tiền mua nhà, sắm xe cho gái nhưng chị vẫn không làm lớn chuyện, chỉ lặng lẽ thương mình một chút. Người ta nói đàn bà mang thai không được chưng diện nhưng chị vẫn trang điểm bình thường. Chị không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Có thể nói chị là bà bầu phong cách, xinh đẹp nhất. Mỗi ngày, chị đều dành thời gian đến câu lạc bộ dành cho bà bầu, tập yoga rồi đi spa làm đẹp. Chồng ngoại tình thì đã sao, đẹp, sạch, thơm mới là quan trọng - Ảnh minh họa: Internet Đến ngày khám thai, anh không có thời gian đưa đi, chị cũng không đòi hỏi như trước. Nói chung, từ ngày anh ngoại tình, chị buông bỏ hết, không còn vướng bận gì nhiều. Ngày xưa, chị sống hết lòng vì chồng con, đi đâu cũng không dám đi quá lâu sợ chồng ở nhà trông ngóng. Là một người thích tụ tập bạn bè, đi du lịch đây đó, nhưng từ khi cưới anh, chị không còn nghĩ đến nữa. Có thể nói, chị đã hết lòng vì chồng nhưng anh lại phản bội. Thôi thì bỏ hết cho khỏe tấm thân.

Đến ngày sinh, chị cũng tự mình bắt taxi và gọi người bạn thân đi cùng chứ không gọi cho anh. Anh đang ôm người khác, chị không muốn làm phiền. Với chị, phụ nữ nhất định phải sống vì mình, đừng nghĩ cho người khác quá nhiều. Cả chồng cũng vậy, thương ít thôi, đừng dành tình cảm nhiều quá kẻo đau. Phụ nữ thương người đủ rồi, đã đến lúc bạn thương bản thân. Sướng hay khổ đều do chính bạn lựa chọn. Nếu biết thương bản thân, cuộc sống của bạn sẽ chẳng còn đau khổ vì bất cứ ai. Phụ nữ nên nhớ, dù có ra sao, chồng có phản bội, con cái có hư đốn hay công việc có trục trặc, bạn cũng phải sống thật tốt, yêu thương mình nhiều hơn. Đừng hy sinh nữa, hãy sống vì mình thôi - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, phụ nữ Việt thích tự làm khổ mình nhiều nhất. Do quan niệm sống cổ hủ, phụ nữ nhất định phải tận tụy nên vô tình đẩy cuộc sống của chị em rơi vào buồn tủi. Không ai bắt bạn phải nấu cơm cho chồng mỗi ngày, cũng không ai ép bạn phải ở nhà với chồng con 24/24. Giải thoát cho mình một chút, đừng để những tư tưởng xưa cũ ngăn cản bạn hạnh phúc. Vốn dĩ những áp lực mà bạn đang có không đáng sợ, chỉ có tư tưởng trong đầu khiến bạn dần chết mòn trong buồn đau mà thôi. Nghĩ thoáng một chút, bình yên, hạnh phúc sẽ tìm đến.

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