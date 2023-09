Dù có thế nào, phụ nữ nhất định phải giữ cho bản thân sạch, đẹp và thơm

Đừng than khổ, đừng than mình không đẹp bằng người khác, đừng than mình không có đủ tiền xài. Cũng đừng bao biện bằng lý do bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân. Đừng đổ lỗi cho chồng lăng nhăng khiến bạn phải sầu muộn rồi ảnh hưởng đến nhan sắc. Đó là những lời sáo rỗng, vô nghĩa, ngụy biện cho sự lười biếng và yếu mềm của mình thôi. Là đàn bà, không cần quá thông minh tài giỏi, nhưng bạn nhất định phải đẹp, sạch và thơm.

Là phụ nữ phải thương mình trước tiên - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình thì đã sao, có hàng triệu người phụ nữ ngoài kia chứng kiến chồng lăng nhăng nhưng vẫn sống tốt, vẫn xinh đẹp đó thôi? Bận rộn công việc thì bỏ bớt những chuyện vặt vãnh, hà cớ gì phải ôm đồm quá nhiều việc vào người. Không có bạn, chồng vẫn biết tự lo cho mình, con vẫn có thể tự giác làm bài tập về nhà. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên cạnh, quan tâm từng chút một, chồng đi đâu làm gì cũng phải hỏi.