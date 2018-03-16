Những điểm yếu tâm lý của đàn ông, phụ nữ đừng dại đụng vào kẻo tan nhà nát cửa

Phụ nữ yêu 16/03/2018 13:50

Vợ tuyệt đối đừng đụng chạm đến những điểm yếu “chí mạng’ này của chồng, nếu không gia đình bạn sẽ xảy ra lục đục, vợ chồng con cái ly tán.

Đàn ông có rất nhiều bí mật và lòng tự trọng rất cao. Họ không bao giờ để lộ khuyết điểm của mình cho người khác biết. Vì vậy, một người vợ khôn ngoan phải tôn trọng cảm xúc của chồng, đừng đụng chạm vào những điều thầm kín của anh ấy, nếu không gia đình dễ đổ vỡ.

Vợ sai khiến, bắt ép chồng phải nghe lời

Đàn ông sợ hãi nhất là người vợ suốt ngày sai khiến, ra lệnh. Họ xem việc nghe lời vợ là điều sỉ nhục của cuộc đời mình. Bởi đàn ông vốn là trụ cột của gia đình, anh ấy luôn muốn người khác nghe theo quyết định của mình, chứ ít khi chịu phục tùng ai. Vợ tâm lý, đừng bao giờ đụng chạm đến lòng tự trọng, đừng hở một chút là lên tiếng dạy đời chồng. Nếu anh ấy sai, bạn có thể nhẹ nhàng tìm cách chỉ ra lỗi lầm, đừng lớn tiếng quát mắng chồng.

Những điểm yếu tâm lý của đàn ông, phụ nữ đừng dại đụng vào kẻo tan nhà nát cửa - Ảnh 1
Vợ phải biết tôn trọng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cứ nhắc mãi chuyện đã qua

Bạn nên nhớ con người không ai hoàn hảo cả. Trong quá khứ, anh ấy có thể mắc những sai lầm, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng một khi đã chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm đó, tốt nhất bạn đừng nên nhắc lại. Việc lặp đi lặp lại lỗi của một người chỉ khiến họ cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Đàn ông rất ghét phụ nữ càm ràm, cứ mang khuyết điểm của anh ấy ra để bài xích, chỉ trích. Có nhiều người vợ thường hay mắc phải sai lầm là cứ nhắc lại lỗi của chồng. Họ nghĩ chỉ có như thế chồng mới giúp chồng giác ngộ, không mắc lỗi nữa. Nhưng thực tế, điều đó chỉ khiến cho đàn ông cảm thấy chán ghét, chỉ muốn tránh càng xa bạn càng tốt.

Than thở về vấn đề tiền bạc trước mặt chồng

Tiền bạc gắn liền với danh dự của một người đàn ông. Anh ấy luôn mang trong mình một trách nhiệm rất lớn, đó là kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ con. Điều đó vô tình trở thành áp lực và điểm yếu của anh ấy mỗi khi người khác hỏi đến. Một người vợ hiểu chuyện không bao giờ than thở về vấn đề tiền bạc trước mặt chồng. Bởi điều đó sẽ tạo áp lực và anh ấy ngầm hiểu rằng bạn đang chê bai tài kiếm tiền của mình. Vì vậy, nếu chồng bạn không kiếm nhiều tiền, hãy tập cách tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí. Đó là cách tốt nhất để giữ hòa khí gia đình, tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.

Vợ bất hòa hay cãi cọ với mẹ chồng

Đàn ông rất xem trọng mối quan hệ giữa vợ và mẹ của anh ấy. Khi mẹ chồng, con dâu xảy ra mâu thuẫn, người đứng giữa hòa giải luôn là người chồng. Điều đó khiến anh ấy vô cùng khó chịu và áp lực. Là vợ, nếu thương chồng thật lòng, bạn đừng tạo thêm gánh nặng cho anh ấy. Đối xử với mẹ chồng tốt một chút sẽ chẳng mất mát gì. Đổi lại bạn sẽ nhận được sự yêu thương từ mẹ chồng và sự tôn trọng từ người chồng của mình.

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách dung hòa mối quan hệ với mẹ chồng. Nếu mẹ chồng nói gì sai, bạn cứ nhẹ nhàng giải thích, đừng làm ầm lên rồi nói xấu sau lưng bà. Còn nếu mẹ chồng đúng, bạn hãy nghe theo, bởi bà chính là người mẹ thứ hai của bạn trong cuộc đời này.

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