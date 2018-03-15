Lý do đàn ông thích ngoại tình nhưng không bao giờ bỏ vợ cưới bồ

Phụ nữ yêu 15/03/2018 11:40

Sau đây là những lý do đàn ông ngoại tình chẳng bao giờ muốn bỏ vợ để đến với nhân tình.

Không có người đàn ông nào không ngoại tình, chẳng qua là họ chưa bị phát hiện mà thôi. Các cô vợ cứ mặc chồng mèo mả bên ngoài đi, chán rồi anh ta tự quay về, đánh ghen làm chi cho mỏi mệt thân xác. Có nhiều lý do khiến cho các ông ham mê của lạ nhưng không bao giờ bỏ vợ để đến với nhân tình. 

Vợ là nhà, bồ là lều, gió lớn túp lều sẽ ngã đổ

Nhân tình vốn dĩ là túp lều, là nhà nghỉ, khi mệt mỏi có thể dừng chân tạm thời nhưng không thể tá túc cả đời. Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm kiếm sự mới mẻ mà vợ không có. Nhưng khi chán rồi, anh ấy sẽ nhận thấy không có nơi nào bằng nhà mình, không có ai bằng vợ. Đàn ông vốn chỉ là đứa trẻ to xác. Anh ấy có thể lung lay trước người phụ nữ đẹp đấy, nhưng thời gian dần trôi qua, anh ấy sẽ không còn thích thú nữa. Nhân tình vốn là người không kiên định, cô ấy có thể rời đi khi thấy “con mồi” ngon lành hơn.

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Vợ là ngôi nhà vững chắc, bồ chỉ là túp lều tạm bợ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tuy xấu nhưng là duy nhất, là của riêng mình

Giai đoạn sau khi sinh của phụ nữ là thời điểm “vàng” để chồng ngoại tình. Đàn ông luôn lấy lý do vợ xấu, thân hình không còn hấp dẫn như xưa để đi "ăn vụng". Đó là lý do đàn ông khao khát những cô nàng có thân hình quyến rũ hơn. Những cô gái đẹp sẽ luôn biết cách dùng nhan sắc của mình để mồi chài đàn ông. Thế nhưng đàn ông nên nhớ, phụ nữ đẹp là của nhiều người, ai cũng có thể bị nhan sắc của cô ấy làm lung lay. Và rồi, cô ấy sẽ bị người khác cám dỗ. 

Đến cuối cùng, chồng sẽ nhận ra vợ tuy xấu xí nhưng là của riêng mình, không ai có thể dòm ngó hay đụng chạm đến, cả đời không sợ mất.

Vợ là hậu phương vững chắc của chồng

Dù cằn nhằn, càm ràm suốt ngày nhưng không thể phủ nhận công lao của vợ. Cô ấy luôn là hậu phương vững chắc, cánh tay đắc lực giúp chồng có được sự thành công nhất định. Có câu, đằng sau một người đàn ông thành đạt là người phụ nữ biết vun vén gia đình. Đừng nghĩ đàn bà chỉ biết ăn không ngồi rồi xài tiền của chồng. Tuy đàn ông có trách nhiệm nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng đủ sức vừa lo chuyện ngoài, vừa lo chuyện nhà. Vì vậy, anh ấy luôn cần có một người vợ gánh vác trách nhiệm gia đình để yên tâm công tác.

Vợ là người luôn ở bên cạnh khi khó khăn

Nhiều người đàn ông thường càm ràm vì vợ không hiểu chồng, suốt ngày càm ràm chuyện không đâu. Nhưng phụ nữ nói nhiều là còn thương, còn quan tâm, một khi họ đã im lặng thì rất đáng sợ. Tuy vợ nói nhiều, phiền phức nhưng cô ấy luôn là người ở bên cạnh chia sẻ những nỗi buồn của chồng, cùng nhau vượt qua khó khăn. Còn bồ chỉ là tạm bợ, có tiền thì nói chuyện, tâm tình, không có thì thản nhiên đá đi. 

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà nên thay đổi điều gì?

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà nên thay đổi điều gì?

Hãy ngừng khuyên người phụ nữ nên làm điều này, điều kia để mong níu giữ trái tim của kẻ thích thay lòng. Nếu anh ta trân trọng hôn nhân, bạn đã không cần tìm cách. Một khi bạn cần tìm cách, nghĩa là anh ta đã chẳng còn trân trọng mái nhà bạn đang níu giữ.

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