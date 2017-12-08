Đi làm xa về thấy mẹ già được vợ nuôi tăng hẳn 5 cân, chồng chưa vui mừng bao lâu thì phát hiện sự thật đau lòng

Tâm sự gia đình 08/12/2017 09:04

Lấy vợ được hơn 1 năm, chưa có con cái gì, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở quê lại không có công ăn việc làm, anh phải bỏ lên thành phố lập nghiệp.

Trước khi đi, anh dặn vợ:

- Em ở nhà chăm mẹ đàng hoàng nhé, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền về cho, chăm mẹ càng tốt tiền càng nhiều.

Vợ anh gật đầu:

- Đương nhiên rồi, em lúc nào chả chăm sóc mẹ chu đáo, anh cứ yên tâm đi làm đi, có tiền thì cứ gửi về đây em mua đồ ăn thức uống cho mẹ chứ mất đi đâu mà sợ.

Anh nghe vợ nói thì  yên tâm ra đi.

Từ hôm lên thành phố, ngày nào anh cũng gọi điện về cho vợ rồi bắt vợ chuyển máy nói chuyện với mẹ, mẹ anh luôn tươi cười nói với con trai rằng bà vẫn khỏe. Vốn dĩ trước kia anh biết vợ mình còn giận mẹ chồng vì lúc yêu nhau bà đã phản đối 2 đứa, nhưng giờ biết vợ chăm sóc mẹ rất chu đáo thì anh rất mừng.

Làm được bao nhiêu, anh gửi hết về cho vợ ở quê để lấy tiền phụng dưỡng mẹ già.

5 tháng sau, anh về thăm nhà, vừa thấy con trai, mẹ già đã rơm rớm nước mắt:

- Con ơi..con về rồi.

Nghĩ rằng mẹ nhớ mình nên mới như vậy, anh ôm chầm lấy bà rồi nhìn mẹ 1 lượt và nói:

- Dạo này mẹ béo lên à?

Bà cúi đầu không nói thì con dâu từ trong nhà chạy ra:

- Đúng thế, mẹ tăng 5 cân đấy, anh thấy em nuôi mẹ giỏi không?

Anh mỉm cười với vợ rồi lôi ra chiếc phong bì đựng 20 triệu:

Đi làm xa về thấy mẹ già được vợ nuôi tăng hẳn 5 cân, chồng chưa vui mừng bao lâu thì phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 1
Cô đúng là cô xảo quyệt, nếu tôi không về có lẽ không chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng này, cô giỏi lắm - Ảnh Internet

- Cảm ơn em nhiều lắm, cầm số tiền này ở nhà mua thêm thức ăn cho mẹ nhé, em cũng phải chăm sóc bản thân đấy.

2 hôm ở nhà, vợ anh mua đồ ăn thức uống rất linh đình để bồi bổ chồng và mẹ chồng. Sáng hôm sau,  anh rời đi, nhưng đi giữa đường thì phát hiện để quên giấy chứng minh ở nhà, anh vội vã quay lại. Nhưng đúng lúc đó anh mới phát hiện ra sự thật đau lòng về cô vợ hiếu thảo của mình.

Khi về đến nơi, anh ngó vào thấy vợ đang cho mẹ ăn. Cô múc 1 bát cơm trắng trộn với dưa chua rồi ném lên giường:

- Đây bà ăn đi.

Mẹ chồng cúi mặt rơi nước mắt, thấy vậy con dâu tiến lại tát cho bà cái bốp:

- Tôi ghét cái thái độ đáng thương của bà, cứ tỏ vẻ khổ sở, trong khi ngày xưa bà còn độc mồm nói tôi với con trai bà không bao giờ đến được với nhau cơ mà.

Thấy vậy, anh liền lao vào :

- Cô làm trò gì đấy?

Vợ anh giật bắn mình ú ơ:

- Ơ…sao …anh lại..về?

Anh đẩy vợ:

- Cô đúng là cô xảo quyệt, nếu tôi không về có lẽ không chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng này, cô giỏi lắm. Tại sao cô dám làm thế với mẹ tôi?

Anh tiến lại cầm bát cơm lên thì thấy mấy viên thuốc là lạ trong bát, anh hét lên:

- Đây là cái gì?

Vợ lắp bắp không nói, mẹ già liền chậm rãi nói:

- Thuốc..tăng cân..nó mua của ông lang. Nó nói uống thuốc đó không cần ăn cũng béo nên bắt mẹ uống, mẹ không uống sẽ bị nó đánh.

Anh xót xa nhìn mẹ:

- Tại sao mẹ không nói với con?

- Nó dọa mẹ, .sẽ phá nát cái gia đình này, hơn nữa mẹ cũng không muốn vợ chồng con bất hòa.

Nói rồi bà bật khóc còn anh quay sang vợ rồi quát:

- Cô cút khỏi đây.Cút đi. Tôi không có người vợ như cô.

Vợ anh quỳ xuống xin anh tha thứ, mẹ anh cũng xin cho con dâu 1 cơ hội nhưng anh thì tuyệt đối không chấp nhận người vợ như vậy. Anh đã viết đơn ly dị và chỉ chờ ngày lên tòa.

Tâm sự của chồng ngoại tình: Vợ là không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở nổi

Tâm sự của chồng ngoại tình: Vợ là không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở nổi

Đến lúc đó tôi mới hiểu, vợ là không khí, bồ là hương hoa. Hương hoa trên đời này trăm ngàn mê đắm rồi cũng thoang thoảng gió bay. Chứ không khí không còn, vợ mất rồi thì mới hay mình không thở nổi. Thế thì chỉ có không sống nổi, cả đời chết tâm, một kiếp hối hận.

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Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu hôn nhân

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