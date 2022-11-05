Để một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai người đều phải nhìn nhận ba yếu tố tình yêu – tình nghĩa – trách nhiệm, nếu kết hôn chỉ vì trả ơn, bi kịch hôn nhân sẽ bắt đầu.

Nếu một trong hai người nói rằng trong hôn nhân chỉ cần tình yêu mà không cần hai yếu tố kia thì chắc chắn rằng cuộc hôn nhân đó sẽ khó mà tồn tại lâu được.

Năm đó vì để nuôi bạn trai học đại học, một cô gái ngoan hiền như cô đã buông bỏ quyền lợi chăm sóc bản thân mà vốn dĩ cô gái tuổi 20 nào cũng cần có. Cô đi làm để có tiền chu cấp cho anh đi học. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh như biến thành một người khác. Khó khăn lắm hai người mới tổ chức được đám cưới nhưng khi đứa con vừa tròn 1 tuổi anh kiên quyết đòi ly hôn. Vì lý do gì mà anh lại vong ân phụ nghĩa, quên hết tình cảm mặn nồng trước đây giữa hai người chứ. Ảnh minh họa: Internet

Anh và cô là bạn học cấp 3, hoàn cảnh gia đình không khá giả gì. Thành tích học tập của cô không tốt nên sau khi tốt nghiệp phổ thông cô đi làm ngay lập tức. Còn anh học rất giỏi nên thi đỗ vào đại học. Khi anh học năm thứ nhất, lớp cấp 3 tổ chức họp lớp, anh và cô liên lạc trở lại. Sau đó tình cảm hai người dần dần phát triển. Năm đó cô làm nhân viên phục vụ nhà hàng, tiền lương không cao, cô tiết kiệm ăn mặc để có tiền đóng học phí cho anh suốt 4 năm trời. Kể từ khi cô nuôi anh ăn học, một cô gái hiếu thuận như cô lại không gửi tiền về nhà cho bố mẹ mình. Đây cũng chính là điều khiến cô day dứt nhất. Anh tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và vào làm việc cho một công ty có tiếng. Mặc dù hai người sống chung với nhau nhưng đã bắt đầu đồng sàng dị mộng. Anh chê cô học vấn thấp. Anh thường lấy lý do đi công tác mà rất lâu cũng không thèm về nhà. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, họ thường xuyên cãi vã. Cô có thai ngoài ý muốn, hai người khó khăn lắm mới đi đăng ký kết hôn. Nhưng cũng kể từ đó cô phát hiện ra anh và cô bạn đại học thường xuyên qua lại bí mật với nhau. Khi đứa con vừa tròn một tuổi, người chồng kiên quyết đòi ly hôn nhưng cô nhất định không đồng ý.

Dưới sức ép của vợ, người chồng mới nói ra những lời nói từ trái tim mình. Khi còn đang đi học, anh cảm thấy một cô gái có thể tự bươn chải kiếm sống bên ngoài, chăm chỉ hiền thục, biết trang điểm như cô vô cùng có sức hút. Nhưng sau khi tốt nghiệp, trưởng thành hơn, anh cảm thấy suy nghĩ khi ấy của mình quá ấu trĩ. Tình cảm anh dành cho cô phần nhiều là cảm kích chứ không phải tình yêu. Ảnh minh họa: Internet Anh nói rằng, khi hai người có môi trường làm việc và học vấn cách xa nhau quá nhiều sẽ không có tiếng nói chung. Anh thường xuyên phải đi tiếp khách nhưng vợ lại không hiểu. Cô nghi ngờ anh ngoại tình, nhiều lần đến công ty làm loạn lên khiến anh mất mặt. Sau đó anh thấy tình cảm giữa hai người ngày một rạn nứt nên đã chủ động gửi đơn ly hôn. Tình cảm mặn nồng khi còn đồng cam cộng khổ nhưng lại không thể đơm hoa kết trái một cách trọn vẹn. Xét cho cùng, để một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai người đều phải nhìn nhận ba yếu tố tình yêu – tình nghĩa – trách nhiệm. Nếu một trong hai người nói rằng trong hôn nhân chỉ cần tình yêu mà không cần hai yếu tố kia thì chắc chắn rằng cuộc hôn nhân đó sẽ khó mà tồn tại lâu được.

Gái quê mừng thầm khi cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ... Tôi đã hoàn toàn suy sụp, không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa, nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tôi đáng đời.

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