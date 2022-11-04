Gái quê mừng thầm khi cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ...

Tâm sự gia đình 04/11/2022 16:54

Tôi đã hoàn toàn suy sụp, không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa, nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tôi đáng đời.

Hai chúng tôi phải nói là trai tài gái sắc, cả hai lại đều được sinh trưởng trong những gia đình vừa khá giả lại nề nếp gia giáo, vì vậy bạn bè của tôi và anh đều nói chúng tôi như “trời sinh một cặp”, không lấy nhau thì quá phí.

Yêu mấy năm cấm tiệt chồng nên đêm tân hôn tôi hí hửng chuẩn bị dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ nào ngờ điện vừa vụt tắt thì tôi thấy trong phòng ngủ có một người đàn ông khác ngoài chồng. Tôi hốt hoảng bật đèn thì chết ngất khi người đàn ông đó đang nằm trên giường mình.

- Anh là ta là ai hả chồng?

- Em bình tĩnh đi... đó là bạn anh đấy. Cậu ấy hôm nay đến chúc mừng vợ chồng mình nên uống say quá đi vào đây ngủ đấy.

- Bạn anh đúng thật là vui tính, say kiểu gì mà lại khỏa thân rồi ngủ phòng tân hôn người khác như này chứ? Anh dìu bạn anh ra đi.

Gái quê mừng thầm khi cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi chồng tôi dìu anh bạn đó ra, tôi vẫn chẳng nghi nghờ gì vì đàn ông say rượu thường thế. Đêm tân hôn của chúng tôi vẫn diễn ra vô cùng mỹ mãn.

1 tuần sau khi kết hôn, anh cũng vẫn là một người chồng tuyệt vời của tôi, anh quan tâm chăm sóc tôi từng chút. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, nhưng đối với tôi, được quen và kết hôn với anh chính là một giấc mơ có thật. Tôi thầm cám ơn ông trời vì đã đem anh đến bên tôi.

Nhưng tôi đâu ngờ được con người thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia của anh. Nếu không có cái ngày định mệnh đó, có lẽ tới giờ tôi vẫn còn giương giương tự đắc trước mặt mọi người về người chồng mẫu mực lý tưởng của mình.

 Một lần, tôi có lịch đi công tác nước ngoài một tuần, nhưng vì công việc kết thúc trước dự kiến nên tôi đã dành ngày cuối về với anh. Tôi cố ý không gọi anh ra sân bay đón mà tự bắt xe về.

Đến nơi, tôi hơi bất ngờ vì thấy cửa nhà không khóa. Bây giờ mới là 3h chiều, giờ này anh đáng lẽ phải ở công ty chứ sao lại về nhà, tôi đoán có lẽ hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày.

Đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi là một đống quần áo nam vương vãi trên sàn, ở góc tủ giày thì có hai đôi giày nam, một của chồng tôi, còn một hình như là của người lạ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong phòng, một âm thanh nhạy cảm mà tôi có thể đoán được đó là gì, linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành sắp diễn ra.

Bước đến cạnh phòng ngủ của chúng tôi, nhìn qua khe cửa,tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, chồng tôi đang làm cái chuyện kinh khủng đó với một người đàn ông. Hai người họ đang quằn quại quấn lấy nhau trên chiếc giường của chúng tôi.

Gái quê mừng thầm khi cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc thét lên rồi ngất lịm đi vì quá sốc.Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viên, bên cạnh là anh ta và người đàn ông kia. Chồng tôi, anh ta lại quay trở về với dáng vẻ lịch lãm mà tôi vẫn thường thấy. Anh ta và tình nhân của mình quỳ xuống van xin tôi tha thứ, họ thừa nhận đã quen và yêu nhau trước khi gặp tôi, nhưng vì muốn giấu diếm giới tính thật của mình với mọi người. Chồng tôi đã lên kế hoạch tiếp cận, tán tỉnh rồi cưới tôi để che đậy mọi việc.

Còn cái người được gọi là tình nhân kia, hắn ta nắm lấy tay tôi mà van xin, xin tôi hãy tha cho chồng tôi, xin tôi tha thứ cho họ. Anh ta còn nói rất yêu chồng tôi, không thể sống thiếu chồng tôi, xin tôi hãy hiểu cho họ.

Tôi nhìn thẳng vào hai con người ấy rồi gào rú, ném văng tất cả mọi thứ trong phòng và đuổi hai con người kinh tởm đó ra ngoài.Tôi thấy khiếp sợ khi nghĩ lại những cử chỉ âu yếm mà anh ta dành cho tôi. Tôi hoàn toàn sốc khi phát hiện mình chỉ là một cái vỏ bọc, cái bình phong cho chồng, giúp anh ta che giấu giới tính, che giấu những việc làm của anh ta với người tình đồng giới của mình.

Tôi đã hoàn toàn suy sụp, không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa, nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tôi đáng đời. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi muốn ngay lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng cũng rất sợ ánh mắt của người đời.Ngày tháng sau này tôi sẽ phải sống sao đây.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

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