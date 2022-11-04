Chê vợ "lép" chẳng muốn đụng vào người sợ... đau tay, anh chồng nhận cái kết đăng ngắt sau màn "phản đòn" có 1-0-2 của cô buôn đồng nát

Tâm sự gia đình 04/11/2022 14:22

Lần đầu nhìn Mai thì đúng là Tùng thấy cũng xinh xắn nhưng nhìn Mai gầy có khi chưa được 40 kg nên Tùng chán ngàn vô cùng.

Đi ăn cưới hết đám thằng bạn thân này đến thằng bạn khác nhưng mãi mà Tùng chẳng chịu cưới vợ dù năm nay anh đã 30 tuổi. Bị bạn bè trêu là "trai ế" thì Tùng vẫn mặc kệ vì anh nghĩ trai 30 tuổi vẫn còn trẻ chán. Vậy nhưng bố mẹ dưới quê thì lại không nghĩ thoáng như Tùng, thấy con nhà người ta cưới vợ sinh con mà con trai mình cứ dậm chân tại chỗ khiến bố mẹ Tùng lo lắng vô cùng. 

Lần nào gọi điện lên thì Tùng cũng hứa hẹn sẽ dắt bạn gái về nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu nên lần này mẹ Tùng quyết định bắt anh về quê cưới vợ.

Chê vợ 'lép' chẳng muốn đụng vào người sợ... đau tay, anh chồng nhận cái kết đăng ngắt sau màn 'phản đòn' có 1-0-2 của cô buôn đồng nát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Muốn cưới vợ thì phải có bạn gái đã... mà con đã có cô nào đâu mà mẹ bắt cưới chứ?

- Đợi mày thì có mà đến khi mẹ xuống lỗ cũng chưa có cháu bế. Mày ở trên thành phố nhiều gái thế mà không kiếm được cô nào hả? Đã thế thì về quê lấy con Mai buôn đồng nát cho mẹ.

- Con không cưới cô buôn đồng nát đâu. Dù gì con cũng được ăn học tử tế lại có công việc ngon lành... ai lại đi cưới vợ nhà quê chứ? Mọi người nhìn vào thì con còn dám mặt mũi nào ra đường chứ? Mẹ có mai mối thì kiếm cô nào được được một tý chứ?

- Mày 30 tuổi ế chổng chơ rồi mà còn kén chọn gì nữa. Con Mai tuy buôn đồng nát nhưng nó nết na, mấy cô thành phố có phải xách dép nó không được đấy. Lần này mày không chịu cưới con Mai thì mẹ chết cho mày xem.

Bị mẹ dọa như vậy thì không còn cách nào khác nên Tùng đành nghe theo, lần đầu nhìn Mai thì đúng là Tùng thấy cũng xinh xắn nhưng nhìn Mai gầy có khi chưa được 40 kg nên Tùng chán ngàn vô cùng. Vì anh vốn rất thích mấy cô gái vòng 1 khủng, mà Mai gầy như vậy thì chắc chắn chẳng có mỡ mà đi nuôi ngực. Vậy nhưng dù có không muốn thì Tùng đâu có sự lựa chọn nào khác là ngoan ngoan đóng vai chú rể hạnh phúc.

Và rồi một đám cưới của Tùng và Mai diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu đùa về đêm tân hôn mà Mai thì cười đến đỏ cả mặt, còn Tùng thì chẳng có chút hứng thú nào khi nghĩ đến việc bộ ngực màn hình phẳng của vợ. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Tùng leo lên luôn giường đi ngủ. Mai tắm rửa xong thấy chồng nằm quận chăn thì thỏ thẻ.

Chê vợ 'lép' chẳng muốn đụng vào người sợ... đau tay, anh chồng nhận cái kết đăng ngắt sau màn 'phản đòn' có 1-0-2 của cô buôn đồng nát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh ơi... sao lại đi ngủ? Mình còn phải tân hôn nữa mà?

- Tân hôn á? Tốt nhất em quên chuyện đó đi... em nhìn lại em xem có gì để anh tân hôn không? Ngực lép kẹp thế kia chạm vào chỉ tổ đau tay thôi.

Nghe chồng nói như vậy Mai chẳng buồn mà ngược lại cô còn cười tủm tỉm. Sau đó thay đồ đi ngủ mặc kệ anh chồng tẽn tò vì câu nói "hớ". NHững ngày sau đó Mai vẫn lẳng lặng làm tốt việc làm dâu của mình, chẳng thèm ngó ngàng tới anh chồng mới cưới có sở thích lạ. 

Nhận thấy lời nói và hành động của mình quá đáng, Tùng rất hối hận và thời gian dù ngắn nhưng tính cách của Mai đã khiến cho anh chàng nhận ra vẻ đẹp tiền ẩn nơi con người cô. 

Tùng liền lại gần xin lỗi vợ, Mai cũng dịu dàng bỏ qua cho anh chồng mới cưới.

Đêm tân hôn hôm đó vợ chồng Tùng vô cùng hạnh phúc, với Tùng thì anh sung sướng lắm vì đến bây giờ anh mới hiểu vì sao mẹ mình sống chết lại bắt cưới cô vợ ve chai. 

Sang thăm cháu thấy con dâu đang giặt quần áo lạ, mẹ chồng lao tới kiểm tra rồi "tặng" cho con trai cái tát trời giáng khiến cả nhà ngớ người

Sang thăm cháu thấy con dâu đang giặt quần áo lạ, mẹ chồng lao tới kiểm tra rồi "tặng" cho con trai cái tát trời giáng khiến cả nhà ngớ người

Một lần sang thăm cháu, thấy Nhung lúi húi cầm chiếc quần đi giặt, thấy con dâu đang vừa khóc vừa giặt cả núi quần áo. Sau khi biết đây là đống quần áo bẩn của ả bồ Nam mang về bà liền lôi Nhung dậy quát:

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

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