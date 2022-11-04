Biết chồng sang ở với bồ, vợ mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến rồi tuyên bố câu "lạnh gáy" khiến cả nhà chồng run lẩy bẩy

Tâm sự gia đình 04/11/2022 11:15

Sáng hôm sau, Ly bất ngờ “triệu tập” 50 người họ hàng thân thiết của 2 bên gia đình tới nhà. Cô đứng trước mọi người nói:

Hỏi ra thì anh lại lấy lý do bận việc. Mà đó là cái cớ ngụy biện củ chuối nhất mà các anh chồng ngoại tình hay nghĩ ra.

Y như rằng, sau 1 tháng Ly đã phát hiện chồng đang cặp bồ với cô bán hoa quả ngoài chợ. Ly uất ức lắm vì không hiểu sao chồng mình lại có thể làm ra cái chuyện tội lỗi như vậy, trong khi cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng đã bỏ mặc bao lời ngăn cấm để đến với anh, vậy mà…

Biết chồng sang ở với bồ, vợ mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến rồi tuyên bố câu 'lạnh gáy' khiến cả nhà chồng run lẩy bẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể do chồng cô chỉ muốn tìm cảm giác lạ bên cô gái kia. Tối đó, thấy anh chui ra ban công thậm thụt gọi điện, Ly liền vác gậy ra đánh chồng lia lịa khiến Sơn hốt hoảng rơi cả điện thoại:

- Này, này…Em làm cái trò gì vậy?

Ly phát điên:

- Làm gì à? Đánh anh chứ còn làm gì, anh vừa gọi điện cho con nào? Tôi đã biết hết rồi anh đừng có giấu nữa, khốn nạn, anh…anh..giết tôi đi, trời ơi chồng với chả con.

Sơn nghe vợ khóc rồi luôn miệng chửi mắng, tay thì cầm gậy khua khua, anh giữ cô lại rồi thản nhiên nói:

- Cô cứ đanh đá chua ngoa thế này thì thằng nào chả chán, cô nghĩ cô có chút tiền là ai cũng phải yêu cô à? Đàn bà con gái là phải nói chuyện ngọt ngào dễ nghe như người ta kìa.

Ly càng nghe càng nổi điên:

- Anh còn dám so sánh vợ anh với con đàn bà đó à? Lúc đầu sao anh không chê tôi đi mà giờ chán cơm thèm phở rồi thì mới ruồng bỏ tôi.

Sơn cáu lên như thể anh là người bị hại:

- Đau đầu quá, đừng nói nữa, cô nói nữa tôi sang ở với cô ấy luôn đấy.

Nào ngờ Ly chỉ thẳng mặt chồng:

- Sang đi, anh có giỏi thì anh đi đi cho khuất mắt tôi.

Vừa nói Ly vừa đẩy chồng, tức quá Sơn kéo vali đi thật. Ly liền gom hết đồ đạc của anh rồi ném ra ngoài:

- Được, anh chờ đấy, anh chết với tôi.

Sáng hôm sau, Ly bất ngờ “triệu tập” 50 người họ hàng thân thiết của 2 bên gia đình tới nhà. Cô đứng trước mọi người nói:

Biết chồng sang ở với bồ, vợ mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến rồi tuyên bố câu 'lạnh gáy' khiến cả nhà chồng run lẩy bẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Thưa bố mẹ, các cô dì chú bác, hôm nay con mời mọi người tới đây là để thông báo 1 chuyện: Con và anh Sơn sẽ ly hôn ngay hôm nay, tiện thể mời mọi người ngày mai đến ăn cưới con luôn. Nói rồi cô phát thiệp mời đã in từ tờ mờ sáng đưa cho họ hàng khiến ai nấy sốc óc.

Mẹ chồng đứng lên đập bàn:

- Thế này là thế nào con dâu? Con đùa chúng ta đấy à?

Ly nhướn mày:

- Mẹ muốn biết thì hỏi anh Sơn, anh ta có bồ nhí bên ngoài, còn vác đồ sang ở với bồ, tại sao con không thể lấy chồng khác.

Mẹ chồng vội bốc máy gọi cho con trai bắt anh về gấp. Vừa về đến cửa, Sơn đã bị 50 người họ hàng lao ra tẩn cho 1 trận nhớ đời vì tội dám lăng nhăng, phản bội vợ.

Lúc mẹ anh dơ đống thiệp cưới ra, Sơn mới hoảng hốt:

- Vợ, thế này là sao? Em điên à? Em cưới ai? Anh chỉ tức giận em quá nên vậy thôi. Anh xin em, đêm qua không phải anh tới nhà cô ấy đâu, anh đã hối hận rồi, xin hãy tha thứ cho anh, anh không muốn mất vợ đâu.

Thấy chồng bị 1 trận đòn nhớ đời lại còn quỳ xuống khẩn khoản cầu xin , Ly kéo cổ áo anh ta dậy rồi nói:

- Từ nay anh dám tòng teng với con nào thì chết với tôi, anh thừa biết tính tôi còn gì.

Sơn gật đầu lia lịa rồi vội vã xin thề.

Không muốn nhân tình mang tiếng kẻ thứ ba cướp chồng người khác, anh chồng van xin ly hôn, vợ chỉ bình thản làm điều này khiến anh ta bật ngửa

Không muốn nhân tình mang tiếng kẻ thứ ba cướp chồng người khác, anh chồng van xin ly hôn, vợ chỉ bình thản làm điều này khiến anh ta bật ngửa

- Anh muốn ly hôn cũng được. Nhưng em có một điều kiện, nếu anh làm, em sẽ chấp nhận ký đơn. Nghe chị nói sẽ trả tự do cho anh, bỗng mắt anh sáng rỡ đồng ý ngay.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

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