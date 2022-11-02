Tranh thủ vợ về nhà ngoại, chồng hí hửng dẫn bồ về ngủ cùng nhưng lúc đang sục sạo khắp người thì sờ thấy thứ quen quen khiến anh chết ngất

Tâm sự gia đình 02/11/2022 10:01

Nói rồi anh vật cô nằm dưới và điên cuồng lao vào. Nhưng lúc đang sục sạo khắp người bồ thì bỗng sờ thấy thứ quen quen đó khiến Tuấn chững lại. Anh chạy vội ra cửa bật đèn lên thì ôi thôi xong..

Sau khi sinh 2 đứa con, Nga không còn xinh đẹp, thon thả như xưa nữa, mà thay vào đó là những ngấn mỡ, những đường rạn nứt và cả bộ ngực sập xệ. Làm phụ nữ là thiệt thòi như thế, bắt buộc phải hy sinh bản thân mình vì chồng vì con. Thế nhưng đâu phải người chồng nào cũng hiểu và thông cảm cho vợ.

Lúc đầu, Tuấn rất yêu vợ, đi đến đâu bạn bè đều trầm trồ khen ngợi Tuấn có cô vợ xinh đẹp, mặn mòi. Nhưng giờ đây anh không bao giờ dẫn vợ đến nơi đông người vì xấu hổ.

Tranh thủ vợ về nhà ngoại, chồng hí hửng dẫn bồ về ngủ cùng nhưng lúc đang sục sạo khắp người thì sờ thấy thứ quen quen khiến anh chết ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết như vậy, Nga cũng ý thức được việc phải giảm cân, chăm sóc sắc đẹp. Thế nhưng, việc ở cơ quan, việc gia đình rồi chăm lo cho 2 đứa con đã ngốn hết sạch thời gian của cô, thậm chí cô còn không có thời gian để tâm đến chồng để khi anh có bồ bên ngoài lúc nào cũng không hay.

1 lần vô tình đọc được tin nhắn điện thoại, Nga mới tá hỏa nhận ra cô bồ của chồng chính là người đàn bà góa bụa vừa chuyển đến khu này được mấy tháng.

Không như những người vợ khác vừa phát hiện chồng ngoại tình thì liền lồng lên đánh ghen, Nga lẳng lặng theo dõi động thái của anh để chờ đến thời cơ thích hợp.

Hôm đó, Nga dắt 2 con ra thì gặp chồng đi làm về, cô nói:

- 20/10 mẹ bảo đưa 2 cháu sang với bà, đằng nào vợ chồng mình cũng chả có lễ lạt gì nên em và con sang đó ngủ 1 đêm mai về nhé.

Tuấn gật đầu ngay không chần chừ:

- Ừ, đi vui vẻ nhé 3 mẹ con.

Thấy thái độ hí hửng của chồng như vậy, Nga thừa biết anh sắp làm gì, nhưng cô vẫn dẫn con đi. Quả thực 1 lúc sau, Tuấn tắm xong liền gọi bồ sang:

- Em ơi, hôm nay con vợ anh về ngoại rồi, sang đây chúng ta làm vài nháy nhé.

Đương nhiên cô bồ đồng ý:

- Anh mở sẵn cửa rồi nằm trong phòng tắt điện chờ em, không thì hàng xóm nhìn thấy lại nghi ngờ. Em sang liền.

Tuấn háo hức làm theo, chỉ 10 phút sau đã thấy cô bồ mở cửa phòng đi vào lao ngay lên người mình khi điện còn chưa kịp bật. Tuấn cười nói:

- Hôm nay em máu thế. Được rồi, cho em tới bến luôn.

Nói rồi anh vật cô nằm dưới và điên cuồng lao vào. Nhưng lúc đang sục sạo khắp người bồ thì bỗng sờ thấy thứ quen quen đó khiến Tuấn chững lại. Anh chạy vội ra cửa bật đèn lên thì ôi thôi xong..:

Tranh thủ vợ về nhà ngoại, chồng hí hửng dẫn bồ về ngủ cùng nhưng lúc đang sục sạo khắp người thì sờ thấy thứ quen quen khiến anh chết ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em..em… là em sao?

Thấy chồng lắp bắp nói không nên lời, Nga cười khẩy:

- Là tôi, anh sờ thấy cái bụng mỡ của tôi nên nhận ra hả? Không ngờ anh cũng quan tâm tôi gớm nhỉ.

Tuấn còn chưa hết choáng thì vợ anh nói:

- Có phải anh định hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây không? Anh cứ nghĩ tôi ngu ngốc không biết gì à? Tôi biết anh và cô ta qua lại với nhau từ lâu rồi nhưng cứ giả vờ để xem anh có hối cải hay không? Nhưng càng ngày anh càng quá đáng. 2 đứa con tôi đang để bên nhà cô ta đó, anh sang đón chúng về đi.

Tuấn trợn măt:

- Em…đã làm gì cô ấy?

Nghe chồng hỏi, Nga cười đau đớn:

- Anh yên tâm, tôi không làm cô ta đâu, chỉ nhờ cô ta làm 1 vài việc theo lệnh thôi, ví dụ như hẹn anh đêm nay đó.

Thấy chồng không trả lời cũng không hối cải, lại còn lo lắng cho cô nhân tình kia, Nga biết mình tuyệt vọng hoàn toàn, có lẽ cô phải viết đơn ly dị thôi.

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