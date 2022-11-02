Ngày kết hôn, con gái rơi nước mắt với lời dặn của mẹ: 'Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ'

Nhưng rồi khi ra ngoài đời, ra xa vòng tay của bố mẹ không còn ở gần bố mẹ chăm sóc hàng ngày nữa thì cô sẽ nhận ra rằng mình đã lầm. Cuộc sống này là đầy những cạm bẫy khó tin. Cô quen với chàng trai ấy từ những ngày cả hai còn đang là sinh viên đại học. Cùng yêu thương nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Cô là cô gái sinh ra trong một gia đình không quá giàu có. Thế nhưng từ nhỏ cô vốn đã nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Sống trong một gia đình hòa thuận từ nhỏ nên bất cứ lúc nào cô cũng tin rằng cuộc sống này màu hồng.

Người ngoài ai nhìn vào cũng nói rằng cô thật sướng khi có được một anh chồng giàu có. Nhưng không phải cứ giàu có thì chắc chắn sẽ có được sung sướng. Mẹ cô nhìn cô trầm ngâm khi cô quyết định theo chồng về dinh. Mẹ cô không chê chàng trai ấy, chỉ là gia đình anh và gia đình cô cách xa nhau quá. Mẹ mà, với bất cứ người mẹ nào thì cho dù con gái có lớn lên, trưởng thành và lấy chồng thì đối với họ đó cũng là người con gái bé bỏng của họ.

Ngày cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Ai nấy đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Lúc mẹ vợ lên trao quà cho con dâu, mẹ nắm tay con gái sang cho con rể rồi nói với ông bà thông gia:

- Con gái tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Con bé còn trẻ người non dạ nên về nhà chồng hi vọng được ông bà thông gia nâng đỡ và dạy bảo thêm. Có gì xin hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ con bé đừng quát mắng con bé khiến con bé buồn. Tôi cả đời chỉ có được một mụn con này nên nó đi lấy chồng rồi lại lấy chồng xa nữa nên tôi thương nhiều, xót nhiều lắm. – mẹ anh đứng cạnh đó nắm tay mẹ cô đáp lại:

- Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc con dâu tốt, coi con như con đẻ nên bà đừng lo.

- Cảm ơn bà, nhờ cả vào gia đình bà.

Khẽ quay mặt về phía con gái, mẹ đã rơm rớm nước mắt thủ thỉ:

- Tỷ phú đến đâu mẹ không cần biết, chỉ cần đối xử tệ với con thì về nhà với mẹ nhớ nhé con?

- Mẹ đừng lo, con sẽ sống thật hạnh phúc mà.

- Mẹ cũng chỉ mong thế không mong gì hơn. Nhưng nhớ lời mẹ dặn nhé, có gì cũng hãy nói với mẹ đừng giấu trong lòng làm gì cả.

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- Con nhớ rồi mẹ cứ yên tâm.

- Ngày vui của hai đứa nó bà đừng có khóc nữa. – bố cô nói thêm vào, mẹ cô vẫn nức nở.

Gia đình của cô thì gả đi 1 thành viên. Còn gia đình anh đón nhận thêm 1 thành viên mới.

Cũng bởi thế mới nói đã là đàn ông đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương. Bởi vì người con gái ấy cố gắng đến thế nào thì họ cũng đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh bạn, trở thành một nửa của bạn. Vì thế xin hãy yêu thương cô gái ấy bằng tất cả tình yêu thương và chân thành.

Lời người mẹ dặn con gái cũng chỉ như một lời phòng cho trường hợp xấu xảy ra. Với người ta thì bố mẹ không quan tâm họ thấy con gái bố mẹ thế nào. Quan trọng là trong lòng bố mẹ thì con gái của bố mẹ chính là xinh đẹp nhất, ngoan nhất, giỏi nhất và hiếu thảo nhất. Chỉ mong con luôn vui, luôn hạnh phúc mãi về sau này. Đọc câu chuyện này rồi mới thấm được tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái lớn đến như thế nào.