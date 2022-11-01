Anh cũng từng yêu thương vợ mình suốt 7 năm rồi mới kết hôn. Vậy mà về làm vợ làm chồng còn chưa được 4 năm anh đã chán vợ, ghét vợ lắm rồi. Chuyện thì cũng vẫn vậy, ngày anh được lên chức bố anh đã vui, hạnh phúc và hãnh diện đến thế nào. Nhưng chỉ nhanh chóng sau đó chị đã khiến anh vô cùng chán nản với cái thân hình sồ sề, xấu xí của mình.

Câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào, tình yêu rồi hôn nhân , c mẹ chồng nàng dâu hay cả ngoại tình. Nhưng trong mỗi trường hợp đều có lý do riêng của nó. Cũng bởi thế nên chuyện tình cảm của con người khiến chúng ta khó có thể kiểm soát được nhất.

Chị biết chứ, biết mình béo lên quá nhiều. Việc tăng cân nhanh đến nỗi người chị nặng lên cả chục cân. Trước kia thon gọn được bao nhiêu thì bây giờ lại béo lên bấy nhiêu. Sao anh quen mắt cho được. Đàn ông vốn yêu cái đẹp mà.

Chăm sóc con cái, chị chẳng còn có thời gian dành cho bản thân. Đợi con 1 tuổi để cố gắng tập tành lấy lại người cũng không có. Càng ngày chị càng phát tướng lên rồi anh ngoại tình sau đó. Năm đó con gái của anh chị cũng mới hơn 2 tuổi. Có lẽ chị đã không bao giờ biết chuyện vì anh giấu kín lắm.

Có chê bai chuyện vợ mình xấu xí sau sinh nhưng cũng không đến mức anh có ý định bỏ vợ. Dạo gần đây chị lại tăng cân nữa rồi, hình như cơ thể chị hấp thụ dễ dàng quá. Ngày hôm đó, anh nhìn chị rồi miệt thị khi chị chì chiết anh chuyện ngoại tình:

-Cô nhìn lại mình đi, nếu cô không thế này thì đâu đến nỗi tôi phải đi ngoại tình cơ chứ?

- Anh.. anh nói vậy sao? Trước kia chẳng phải anh cũng từng thương yêu em tại sao giờ lại như thế?

- Tại sao à, cô đứng trước gương mà ngắm đi, trèo lên cân mà cân xem. Người lùn 1 mẩu mà nặng cả tạ cô xem có ai chấp nhận nổi không?

Anh nói đoạn rồi bỏ đi, chị chỉ biết khóc. Từ hôm đó trở đi chị có chế độ ăn riêng, chị giảm cân, nhất định phải giảm cân mới được. Chị quyết tâm lắm, con lớn hơn rồi chị gửi con đi nhà trẻ. Thời gian của chị là tập luyện, chạy bộ, chạy ở phòng tập, chạy ở ven hồ. Chị chăm chỉ như 1 con ong cần mẫn rồi ăn uống cũng ít đi. Chế độ ăn của chị không cung cấp đủ dinh dưỡng đến nỗi chị thường xuyên thấy chóng mặt và đói.

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Cố gắng của chị cũng được đền đáp khi tuần đầu tiên luyện tập chị giảm những 5 cân liền. Thấy cơ thể gầy hơn 1 chút chị càng có động lực tập nhiều hơn, ăn ít đi. Nhưng rồi 1 tháng sau, cơ thể chị yếu quá.

Đêm đó anh chẳng về nhà. Chị đón con ở trường về đến nhà, cho con ăn xong thì chị cùng con đi ngủ. Nhưng rồi chị mệt quá, cứ thế chị thiếp đi mê man. Chị ngất rồi, con gái chị dậy sớm thấy mẹ chưa dậy nên gọi. Bình thường gọi là mẹ liền chơi với cô bé, nhưng giờ mẹ chẳng hề động đậy. Cô bé nấc lên nức nở:

- Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế? – lúc này anh mới về, anh đến bên chị thấy mặt chị tái mét lập tức hét lên:

- Hà, em bị sao thế này? Em tỉnh lại đi.

Tiếng thở của chị yếu quá, cơ thể chị vẫn ấm nhưng nóng ran. Đến viện bác sĩ nhìn anh ngao ngán:

-Thiếu chút nữa là anh mất vợ rồi. Vợ anh tập luyện kiểu gì mà ăn uống không đầy đủ. Trong dạ dày cô ấy có lẽ phải 3 ngày không có một thứ gì rồi.

- Tôi, tôi... thật sự tôi...

- Thôi đi mà chăm vợ đi, các anh chồng thời nay chán quá. Vợ sinh xong có béo có xấu thì cũng phải thương vợ chứ để vợ thế này thật vô lương tâm.

Anh nhìn vợ nằm trên giường bệnh, tay cầm chặt lấy bàn tay vợ anh thấy tay vợ gầy đi nhiều quá. Là tại anh, chỉ vì anh quá đam mê chuyện ngoại tình. Anh chỉ cầu mong vợ sớm khỏe lại. Lúc vợ tỉnh lại anh hứa sẽ xin lỗi cô ấy, sẽ không gặp lại nhân tình và quan tâm vợ nhiều hơn.