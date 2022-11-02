Vợ anh năm nay đã 40 tuổi, sau 5 lần sinh nở, trông cô đã tàn tạ lại càng héo hon hơn khi cả nhà chồng hùa vào trách móc: “Tại sao không biết đẻ? 5 đứa đều là gái thì lấy ai hương hỏa lúc chết đây?"

Và Khánh là 1 người đàn ông như vậy, từ ngày vợ đẻ mãi không có con trai, anh đã bắt đầu trở mặt với cô biến cô thành ô sin trong nhà và mặc sức đày đọa.

Nhưng cô làm sao có thể trả lời những câu hỏi đó, gái hay trai đều do 2 vợ chồng hoặc do trời ban, còn người phụ nữ hoàn toàn vô tội lại luôn bị lôi vào để dày vò. Mặc dù cô đã nhiều lần giải thích như thế với chồng nhưng anh đều gạt đi.

Cho đến năm đứa con gái út vừa tròn 2 tuổi, 1 lần cô vừa đi làm về thì thấy chồng đang nằm khỏa thân trên giường, vừa thấy vợ, anh ta lao vào vật cô xuống giường:

- Cô nhất định phải đẻ cho tôi thằng con trai thì mới được.

Vợ hoảng hốt:

- Tôi ngần này tuổi rồi anh còn bắt tôi đẻ à? Nhà 5 đứa con đã không nuôi nổi rồi, tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?

Khánh liền cho vợ 1 cái tát cháy má:

- Im ngay, đã không làm tròn bổn phận lại còn ngụy biện.

Vậy là anh đè vợ ra mặc cho cô giãy giụa mà làm liền 3 hiệp, trong khi anh hả hê thì vợ anh quằn quại đau đớn.

Sau đó, vợ Khánh có bầu thật. Anh háo hức mong chờ đứa con đó ra đời vì nghĩ chắc chắn đó sẽ là 1 đứa con trai. Nhưng trong suốt quá trình vợ mang thai, cô dường như trở nên trầm cảm, không ăn uống được gì.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến ngày hôm đó khi còn tận 3 tuần nữa mới đến ngày sinh nhưng vợ Khánh bỗng đau bụng dữ dội, anh liền chở cô vào viện, miệng lẩm bẩm: “Con trai, lần này phải là con trai”.

Nhưng vợ anh sau khi đưa vào phòng sinh thì chờ nửa ngày vẫn thấy la hét rồi lịm dần đi. Bác sĩ liền thông báo:

- Sản phụ đẻ khó do tuổi đã lớn, sức khỏe lại yêu, chúng tôi cần mổ gấp.

Khánh gật đầu nhưng lầm bầm chửi vợ:

- Đúng là ăn hại, lần này mổ tốn tiền mà không ra được thằng cu thì chết với ông.

20 phút sau thì thấy y tá chạy loạn ra ngoài tìm máu truyền gấp, Khánh cầu trời khấn phật cho con trai chào đời khỏe mạnh. Thế nhưng, 1 lúc sau thì 1 y tá bế con anh ra với khuôn mặt rầu rĩ:

- Anh vào với vợ đi, chị ấy…bang huyết quá nhiều…chắc là sắp không trụ được nữa rồi.

Khánh không thèm quan tâm chỉ nhìn chằm chằm đứa con:

- Đưa tôi xem là gái hay trai.

Nhưng khi anh dở chiếc khăn ra thì sốc nặng chỉ ú ớ:

- Cái gì thế này?

Cô y tá trả lời:

- Là con gái, nhưng cháu bị khuyết tật bẩm sinh. Chúng tôi…rất tiếc.

Lúc đó, Khang mới tức giận chạy vội vào phòng định chửi vợ 1 trận thì thấy bác sĩ đã trùm chăn qua mặt vợ:

- Cô ấy đã qua đời rồi.

Khi đó, Khánh như người phát điên, anh hoang mang vô độ ngồi sụp xuống đất và kêu trời. Chỉ vì thói trọng nam khinh nữ mà anh đã hại cả vợ lẫn con và hại cả mình khi 1 mình nuôi 6 đứa con gái. Anh phải làm sao đây?