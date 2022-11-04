Sang thăm cháu thấy con dâu đang giặt quần áo lạ, mẹ chồng lao tới kiểm tra rồi "tặng" cho con trai cái tát trời giáng khiến cả nhà ngớ người

Tâm sự gia đình 04/11/2022 11:24

Một lần sang thăm cháu, thấy Nhung lúi húi cầm chiếc quần đi giặt, thấy con dâu đang vừa khóc vừa giặt cả núi quần áo. Sau khi biết đây là đống quần áo bẩn của ả bồ Nam mang về bà liền lôi Nhung dậy quát:

Ngày cưới Nam, Nhung biết anh có tính vũ phu, gia trưởng lại thêm mê gái nhưng vì yêu mà cô nguyện bỏ qua hết, hơn nữa Nhung nghĩ với tính cách thích chịu đựng của mình thì rồi 2 người sẽ chung sống hòa hợp và mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Thế nhưng, không giống như Nhung nghĩ, cô càng nhân nhượng thì chồng cô càng lấn tới, anh coi vợ không ra gì, lúc nào cũng mắng nhiếc rủa sả cô như người ăn kẻ ở trong nhà.

Sang thăm cháu thấy con dâu đang giặt quần áo lạ, mẹ chồng lao tới kiểm tra rồi 'tặng' cho con trai cái tát trời giáng khiến cả nhà ngớ người - Ảnh 1
Cô càng nhân nhượng thì chồng cô càng lấn tới, anh coi vợ không ra gì. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần, mẹ Nam sang thăm đã chứng kiến cảnh con trai bắt nạt vợ, tuy bà nhắc nhở nhiều nhưng Nam vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi.

Một lần sang thăm cháu, thấy Nhung lúi húi cầm chiếc quần đi giặt, thấy con dâu đang vừa khóc vừa giặt cả núi quần áo. Sau khi biết đây là đống quần áo bẩn của ả bồ Nam mang về bà liền lôi Nhung dậy quát:

- Mày ngu thế con, sao để chồng mày đè đầu cưỡi cổ như thế? Đứng lên!

Nhung ra hiệu im lặng:

- Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng làm thế, mẹ làm thế chỉ được 1 lúc, đến khi mẹ về anh ấy lại lôi con ra đánh tơi tả, con sợ lắm.

Mẹ chồng nghe vậy chua xót đáp:

- Để đấy cho tao!

Nói rồi bà chậu quần áo đầy xà phòng đạp cửa phòng xông vào ném thẳng vào mặt con trai mình.

Sang thăm cháu thấy con dâu đang giặt quần áo lạ, mẹ chồng lao tới kiểm tra rồi 'tặng' cho con trai cái tát trời giáng khiến cả nhà ngớ người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nam ú ớ nhìn mẹ tức giận:

- Con trai mẹ không bênh lại bênh người ngoài!

- Thế nào là người ngoài, dâu là con, ngày cưới gia đình này đã thề trước hôn trường sẽ chăm sóc tốt cho con dâu nhưng giờ để nó phải chịu tủi cực thế này tao không cam lòng. Mày có thể thất hứa còn tao thì không. Còn nữa, sổ tiết kiệm 2 tỷ tao sẽ giao lại cho con Nhung, còn mày, 1 xu cũng không có.

Nói rồi, bà hùng hổ lao ra dắt tay con dâu về nhà mình, bỏ mặc con trai đang chạy theo năn nỉ cầu xin. Có 1 bà mẹ chồng như thế thì còn gì tuyệt vời hơn?

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