Hí hừng tưởng chồng mua tặng điện thoại tặng vợ ngày sinh nhật, tôi chưa vội mở ra để rồi chết đứng khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 04/11/2022 14:39

Thấy chồng đi thể dục về tôi vội đặt mọi thứ vào vị trí của nó coi như mình chưa biết món quà bất ngờ của chồng.

Rất ít khi tôi lục lọi đồ đạc của chồng nhưng hôm đó thấy chuông điện thoại cứ kêu ring ring mãi trong cặp sách của anh nên vội mở cặp ra để nghe ai gọi.

Vừa mở cặp ra tôi ngạc nhiên khi thấy cạnh điện thoại đang reo của chồng là một chiếc hộp rất đẹp. Bên trong hộp là một chiếc điện thoại đời mới đang được tầng lớp trẻ trong công ty tôi sử dụng rất nhiều.

Biết là chồng đoán được ước muốn của vợ nên tôi đặt lại vị trí cũ đợi chồng đích thân đưa tận tay tặng sinh nhật vợ. Thấy chồng đi thể dục về tôi vội đặt mọi thứ vào vị trí của nó coi như mình chưa biết món quà bất ngờ của chồng.

Hí hừng tưởng chồng mua tặng điện thoại tặng vợ ngày sinh nhật, tôi chưa vội mở ra để rồi chết đứng khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi sau đó công việc quá bận rộn khiến tôi quên bẫng đi món quà của chồng. Cho đến ngày sinh nhật của vợ, chồng tôi chỉ tặng một bó hoa hồng rất đẹp mà không có chiếc điện thoại khiến tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Vậy chiếc điện thoại anh mua cho ai mà không phải là vợ?

Nghi ngờ là vậy nhưng tôi không dám hỏi sợ rút dây động rừng, bí mật theo dõi các cuộc điện thoại đến và đi của chồng. Nhưng chẳng có số lạ nào toàn mấy cô cậu nhân viên liên hệ công việc. Thậm chí tôi còn nhờ đến thám tử theo dõi nhất cử nhất động của chồng.

Sau một tháng thám tử báo cáo là chồng tôi rất yêu thương vợ vừa đi làm về là anh ấy về nhà ngay không la cà ở đâu cả. Đúng anh yêu vợ là tôi thừa biết, bởi những lời nói âu yếm yêu thương trước khi đi ngủ là tôi đã cảm nhận được điều đó rồi. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy bất an cứ thấy chồng đang có điều gì giấu mình.

Vừa bước vào nhà thấy con bé ô sin mở nhạc oang oang cả nhà, thấy bài hát hay hay liền lần mò đến để xem, tôi giật mình hỏi:

- Chiếc điện thoại này đâu ra đấy cháu?

- Dạ người yêu cháu tặng ạ.

Giật lấy chiếc điện thoại lên xem tôi nhớ không nhầm đây là chiếc điện thoại mà tôi đang đi tìm chủ nhân của nó, đúng là đi mỏi chân không thấy ai ngờ lại ngay trong ngôi nhà mình. Tôi cố giả như chưa biết:

Hí hừng tưởng chồng mua tặng điện thoại tặng vợ ngày sinh nhật, tôi chưa vội mở ra để rồi chết đứng khi biết sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Thế cháu có người yêu từ khi nào mà cô không biết vậy?

- Dạ cũng hơn năm rồi cô ạ, anh ấy yêu cháu lắm mua hẳn chiếc điện thoại này tặng đấy.

- Thế bạn cháu ở đâu mai đưa đến đây ra mắt cô chú được không?

- Dạ, dạ anh ấy đi công tác rồi cô ạ.

Nghe nó nói dối trắng trợn tôi không nhịn nổi nữa liền lên giọng:

- Mày nói đi chiếc điện thoại này là của ai? Nói thật tao tha cho còn nói dối tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết. Chồng tao đã khai báo hết rồi bây giờ tao muốn hỏi trực tiếp mày để xác minh lại thôi.

- Ôi cô ơi cô tha thứ cho cháu đi, cháu không muốn phản bội cô đâu cô là ân nhân của nhà cháu. 

- Chúng mày hú hí với nhau từ bao giờ rồi nói ngay?

- Dạ, dạ bắt đầu từ khi cháu đến làm ở đây ạ.

Thật không ngờ người chồng tôi yêu thương hết mực lại đổ đốn ra thế này đây, tôi đúng là ngu ngốc cứ thích tuyển ô sin đẹp cho đẹp nhà ai ngờ là mồi ngon cho chồng xơi. Ôi sao số tôi khổ thế chứ!

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