Một lần giặt quần áo của vợ, chồng ân hận bật khóc đau đớn rồi thề không bao giờ ngoại tình nữa

Tâm sự gia đình 04/11/2022 21:44

Nói rồi anh đẩy vợ lên giường, hậm hực đi ra với chậu đồ để giặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo của vợ thì Trọng bỗng nhiên chết điếng. Anh cầm bộ đồ rách rưới lên nói:

Thế nhưng, Nga chưa bao giờ kêu than 1 lời hay trách móc chồng mà cô luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhất vai trò của 1 người vợ. Nhưng từ khi Nga có thai, cô phải nghỉ việc hẳn ở nhà dưỡng thai vì sức khỏe quá yếu.

Cũng từ đó, Trọng bắt đầu thường xuyên nổi nóng, bực bội vì chuyện tiền bạc, công việc và vợ con. Sau đó, anh phải tăng ca để kiếm thêm tiền, nhưng cũng chẳng được là bao, càng nghĩ, Trọng càng thấy chán chường. Nhân lúc tăng ca, Trọng còn tranh thủ ngoại tình với cô đồng nghiệp để giải tỏa căng thẳng.

Ngày nào Trọng cũng để vợ ở nhà 1 mình, có hôm anh về lúc 5, 6 giờ sáng, có hôm thì ở hẳn công ty luôn. Từ khi có bồ, Trọng cũng không đưa tiền cho vợ mua đồ ăn, sữa bầu nữa mà lại cung phụng hết cho cô bồ trẻ trung đốt vào quần áo, giày dép.

Một lần giặt quần áo của vợ, chồng ân hận bật khóc đau đớn rồi thề không bao giờ ngoại tình nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm đó, Trọng lảo đảo về đến nhà lúc 4 giờ sáng thì thấy vợ đang ngủ say, anh đạp cô gọi:

- Dậy pha cho tôi gói mỳ đi, đói quá mất thôi.

Không thấy vợ trả lời, Trọng lại càng nổi điên, nhưng lúc anh định kéo vợ dậy thì thấy cả người cô nóng ran, Trọng giật mình vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện.

Bác sĩ nói:

- Vợ anh bị suy nhược cơ thể, đang bầu bí lại ăn ít  và suy nghĩ nhiều rất nguy hiểm. Từ nay chú ý giữ gìn sức khỏe, không thì hậu quả không lường được đâu.

Trong nghe vậy cũng ậm ừ, nhưng lúc đưa vợ về nhà, anh thấy đống quần áo bẩn chưa giặt thì vô tình quát lên:

- Quần áo 2 ngày rồi vẫn chất đống kia là thế nào?

Nhưng nhìn vào người vợ xanh xao nhăn nhó không nói nên lời,Trọng nhướn mày tặc lưỡi:

 - Thôi thì để tôi giặt vậy, khổ quá đi mất, cả ngày cả đêm làm việc quần quật về đến nhà còn không được yên thân.

Nói rồi anh đẩy vợ lên giường, hậm hực đi ra với chậu đồ để giặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo của vợ thì Trọng bỗng nhiên chết điếng. Anh cầm bộ đồ rách rưới lên nói:

- Trời ơi, bộ quần áo này vẫn mặc được sao? Đã ngả màu vàng khè cả rồi.

Anh lớn tiếng quát vợ:

Một lần giặt quần áo của vợ, chồng ân hận bật khóc đau đớn rồi thề không bao giờ ngoại tình nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Này, sao cô ở bẩn thế, quần áo nát bươm hết cả mà vẫn mặc, trời ạ, không thể tưởng tượng được.

Khi đó, Nga mới lật đật đi ra, nhìn vậy cô bật khóc:

-Anh còn nói được ư? Tiền đâu mà em mua đồ mới? Em còn đang không có sữa bầu để uống đây, anh nghĩ lại xem đã bao lâu rồi anh không quan tâm đến vợ mình sống chết ra sao, thậm chí đứa con đẻ của mình anh cũng bỏ mặc. Từ ngày về đây, em phải sống tằn tiện chắt bóp cũng vì anh vì con, nhưng cuối cùng làm được bao nhiêu anh lại đem cho bồ hết. Anh đừng nghĩ em không biết.

Nghe vợ nói vậy, Trọng ú ớ, không ngờ chuyện bồ bịch của anh đã bị phát hiện từ lúc nào. Trọng cúi gằm mặt nhìn đống quần áo của vợ mà xót xa. Toàn là những bộ cũ từ khi mới cưới. Vậy mà, anh đã vô tâm quá. Trọng tiếp tục cúi đầu giặt đồ rồi tự hứa rằng từ nay anh sẽ không bao giờ bồ bịch nữa, anh phải sống có trách nhiệm với vợ con để xứng đáng làm 1 người chồng, 1 người cha.

Thấy cô thư ký ưỡn ẹo "thả thính" mình, anh chồng buông ngay câu nói: 'Muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé' khiến nàng ta tẽn tò

Thấy cô thư ký ưỡn ẹo "thả thính" mình, anh chồng buông ngay câu nói: 'Muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé' khiến nàng ta tẽn tò

Thu quyết tâm cướp được Khôi về tay mình, vì chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như cô mới xứng được ở cạnh anh. Ngày hôm đó Thu lấy cơ xe hỏng nên xin đi nhờ ô tô của Khôi, lên xe thì cô cứ ưỡn à ưỡn ẽo trước mặt Khôi rồi còn ra vẻ nai tơ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện