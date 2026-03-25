Bị nhà bạn trai sỉ nhục 'vừa già vừa xấu còn leo cao', tôi mỉm cười gọi tài xế đánh con xe 7 tỷ tới khiến cả họ nhà anh 'tắt đài'

Tâm sự gia đình 25/03/2026 23:24

Quen nhau được 1 năm hơn thì anh nói muốn đưa tôi về gặp ba mẹ. Anh nghĩ cho tôi tuổi cũng lớn rồi, nói rằng nên mau chóng cưới để tôi còn sinh con. Tôi cũng không có lý do gì mà từ chối, đúng là sinh con muộn sẽ không tốt.

Tôi đã bước qua ngưỡng 30 tuổi với nhiều nghi ngại, lời ra tiếng vào của người nhà, hàng xóm. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy có lẽ mình đang trễ muộn khi bạn bè ai cũng đã có gia đình, còn tôi thì chỉ một mình sớm hôm. Mỗi lần tụ họp bạn bè, thấy ai cũng có chồng con, tôi có chút chạnh lòng. Tôi còn có tính cầu toàn, đòi hỏi khá cao nên chẳng mối tình nào bền lâu. 

Thiệt tình, tôi cũng không có nhiều mối tình. Suốt những năm tháng còn trẻ tôi chỉ lo học, thăng tiến trong công việc. Đến tuổi này thì đàn ông trẻ tuổi ngại tôi quá giỏi giang, mà đàn ông tôi muốn lại yên bề gia thất mất rồi. 

Đến thời gian gần đây, một người họ hàng giới thiệu cho tôi một người đàn ông. So với tôi, anh không bằng cả về địa vị xã hội, năng lực hay tiền tài. Nhưng anh rất hiền, tính tình thật thà thẳng thắn. Khi trò chuyện với anh tôi thấy rất phù hợp, mỗi tội anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Vậy mà tôi lại yêu anh.

Vào ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng những gì chính mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy khiến tôi ngỡ ngàng. Từ lúc nhìn thấy tôi tới khi biết tôi lớn hơn anh 5 tuổi, gia đình anh tỏ ra lạnh nhạt tới mức khó chịu. Dù tôi có cố gắng bắt chuyện, hỏi han thì họ càng không muốn trả lời. Ban đầu tôi nghĩ do gia đình bạn trai khó gần với người lạ, nhưng thật sự không phải thế.

Bữa cơm đó có các chú bác của bạn trai tôi. Lúc ăn cơm xong, tôi tình cờ nghe tiếng thủ thỉ của một bà cô với ba mẹ của bạn trai tôi:

“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Tôi thấy anh chị nên xem lại đi, hay con bé này có ý đồ gì?”.

Tôi nghe thế mà sững người ngỡ ngàng. Hóa ra họ lạnh nhạt với tôi là vì bề ngoài và tuổi tác của tôi. Nhưng rõ ràng tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn biết chăm chút bề ngoài, tôi không quá kiêu ngạo nhưng dung mạo của tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, làm gì mà xấu xí? Hay là họ nghĩ tôi lớn tuổi hơn bạn trai nên có ý đồ lợi dụng anh?

Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng rút điện thoại gọi ngay cho tài xế riêng của mình. Tôi nói to rõ cho cả nhà bạn trai đều có thể nghe thấy:

“Anh lái chiếc xe Porsche của tôi đến ngay địa chỉ A nhé, sáng nay vội quá nên tôi đi taxi’’.

Cả gia đình của bạn trai tôi nghe thế thì im phăng phắc. Một người cô khác của anh bỗng thân thiện nắm lấy tay tôi:

“Ôi sao cháu về sớm thế, ở lại ăn miếng bánh uống miếng trà rồi ngồi nói chuyện với gia đình mình”.

Tôi thấy người cô này từ đầu tới cuối chẳng làm gì quá đáng với mình, nể tình mà tôi ở lại thêm một chút. Cũng từ khi mọi người nghe được cuốc điện thoại tôi gọi cho tài xế đó, tôi được đối xử nhẹ nhàng, lịch sự hơn hẳn. Khi chiếc xe Porsche của tôi đến trước cửa nhà, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bà cô khó ưa lúc nãy còn hỏi tôi giá tiền, tôi chỉ cười nhẹ rồi nói: “Chẳng đáng bao nhiêu cô à”.

Lần về nhà bạn trai ra mắt ngày hôm đó khiến tôi suy nghĩ chuyện cưới xin sau này. Khi bạn trai có một gia đình chỉ chăm chăm vào sự giàu có, xem khinh vẻ bề ngoài của tôi thì tôi có nên tiếp tục tính chuyện tương lai?

Chồng qua đời 4 tháng vẫn đều đặn gửi 10 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm nguồn gốc số tiền thì "chết đứng" trước sự thật sốc

Chồng qua đời 4 tháng vẫn đều đặn gửi 10 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm nguồn gốc số tiền thì "chết đứng" trước sự thật sốc

Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng.

Xem thêm
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm xa cách, một lần yếu lòng bên chồng cũ và câu nói khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự thật

Sau 2 năm xa cách, một lần yếu lòng bên chồng cũ và câu nói khiến tôi bàng hoàng nhận ra sự thật

Ngỡ ngàng thấy những vết rạn trên bụng vợ đêm tân hôn, tôi rơi nước mắt khi biết lý do cô ấy từng phải giấu kín

Ngỡ ngàng thấy những vết rạn trên bụng vợ đêm tân hôn, tôi rơi nước mắt khi biết lý do cô ấy từng phải giấu kín

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi "cắt phăng" mái tóc vì cô vợ hụt của chồng, lý do phía sau khiến tôi sốc

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi "cắt phăng" mái tóc vì cô vợ hụt của chồng, lý do phía sau khiến tôi sốc

Chồng viện cớ đi đổ rác để lén lút sang với "người quen", vợ ở cữ phát hiện sự thật mà "đứng hình"

Chồng viện cớ đi đổ rác để lén lút sang với "người quen", vợ ở cữ phát hiện sự thật mà "đứng hình"

Chồng qua đời 4 tháng vẫn đều đặn gửi 10 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm nguồn gốc số tiền thì "chết đứng" trước sự thật sốc

Chồng qua đời 4 tháng vẫn đều đặn gửi 10 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm nguồn gốc số tiền thì "chết đứng" trước sự thật sốc

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi "rụng rời" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân của em

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 5 năm sau tôi "rụng rời" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân của em