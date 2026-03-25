Bị nhân tình của chồng chê "xấu xí không biết giữ chồng", vợ nhẹ nhàng tung ra một thứ khiến ả "rụng rời" xin tha

Tâm sự gia đình 25/03/2026 23:06

Người tình của chồng chị khá xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học. Qua tìm hiểu, chị biết cô ta đang thực tập ở công ty chồng chị. Chị thẳng thắn đi ngay vào vấn đề.

Từ khi lấy chồng, chị bỏ hết công việc chuyên tâm ở nhà làm người mẹ, người vợ tốt. Cứ ngỡ sự hy sinh của chị sẽ khiến chồng trân trọng, yêu thương vợ hơn. Nào ngờ anh lại ngoại tình vì lý do vợ xấu xí khiến chị căm giận đến tột cùng.

Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty linh kiện điện tử, lương cũng khá ổn định. Trước khi cưới anh, chị cũng là kế toán của một công ty lớn, thu nhập rất cao. Nhưng vì giữ thể diện cho chồng, chị lui về làm hậu phương.

Những năm đầu sau khi kết hôn, gia đình chị vô cùng hạnh phúc. Anh làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến vợ, gọi điện nhắn tin suốt ngày. Sự nghiệp của anh cũng ngày càng tấn tới. Trong khi đó, chị ở nhà tập tành kinh doanh online để không cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của gia đình chị cứ thế bình yên trôi qua mỗi ngày. Cho đến khi chị nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ cùng với hàng loạt ảnh nóng của chồng và một cô gái nào đó.

Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.

Người tình của chồng chị khá xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học. Qua tìm hiểu, chị biết cô ta đang thực tập ở công ty chồng chị. Chị thẳng thắn đi ngay vào vấn đề.

- Em và anh ấy quen nhau bao lâu rồi?

Cô ả ra vẻ khinh khỉnh:

Bị nhân tình của chồng chê 'xấu xí không biết giữ chồng', vợ nhẹ nhàng tung ra một thứ khiến ả 'rụng rời' xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chị không cần biết chuyện này. Đúng thật như lời anh ấy nói "vợ anh vừa già vừa xấu không giống như em xinh đẹp, trẻ trung". Bây giờ ảnh đang say đắm tôi rồi, chị không có cửa đâu, xấu xí như này thì làm sao giữ chồng được.

Chị vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn dùng ngôn từ nhẹ nhàng với kẻ thứ ba:

- Hôm nay chị muốn đến đây để nói chuyện đàng hoàng nhưng giờ thì không cần nữa, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Vừa nói xong, chị quăng lên bàn xấp hình, toàn là cảnh nóng của cô ta và rất nhiều đàn ông khác nhau khiến ả chết khiếp, miệng lắp bắp.

- Sao chị, sao chị... có những thứ này?

Chị cười mỉa:

Em cũng cáo già đấy nhỉ, mới tốt nghiệp đã muốn lên giường với đàn ông để tìm cách tiến thân. Khi còn học thì cặp kè với giáo viên để được tốt nghiệp suôn sẻ. Khi đi làm thì lại muốn ngủ với người hướng dẫn để có chỗ đứng. Nhìn vẻ ngoài hiền lành này, đâu ai nghĩ lại có đời tư dơ bẩn như vậy. Em nghĩ nếu những bức hình này phát tán ra bên ngoài thì sẽ như thế nào?

Cô ta tím tái mặt mày, miệng mồm lắp ba lắp bắp.

- Chị… chị tha cho em, sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa.

Chị cười với vẻ mặt khinh thường.

- Em tưởng chị là bà nội trợ quê mùa, xấu xí già nua không biết gì đúng không? Nhưng lần này em đụng sai người rồi.

Đứng dậy ra về, chị khựng lại nói tiếp câu cuối cùng:

- Những thứ em đang mặc, đang đeo trên người, chiếc xe em đang đi, tốt nhất là bán đi trả hết lại cho gia đình chị. Vì những thứ này thuộc tài sản chung của vợ chồng chị.

Sau ngày đó, chị thấy anh đi làm về sớm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chị nghĩ thầm có lẽ mọi việc đã êm xuôi. Nhưng với anh, chị đã không còn quan tâm như xưa, bây giờ anh làm gì chị cũng mặc kệ. Chị cảm thấy vô cùng ghê tởm con người này. Có lẽ sau một thời gian nữa, chị sẽ ly hôn. 

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái vừa thấy mặt đối tượng đã vội vã "đòi cưới ngay" vì quá cực phẩm

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái vừa thấy mặt đối tượng đã vội vã "đòi cưới ngay" vì quá cực phẩm

Mẹ của Hoa lo sốt vó khi con gái gần tới tuổi 30 mà vẫn không lo chuyện yêu đương. Bao nhiêu lần mai mối cho Hoa đều không thành, vì cô không đến trễ thì cũng mất tăm. Không thể chịu nổi, mẹ của Hoa ra “tối hậu thư” nhất định trong năm nay phải tìm được chồng. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay