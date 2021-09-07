Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Tâm sự gia đình 07/09/2021 04:44

Trước khi ly hôn vợ, chúng tôi đã ly thân, vợ tôi về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Dù tôi và vợ vẫn còn yêu nhau nhưng lại không thể sống cùng nhau nữa.

Tôi từng có một đời vợ, cả hai ly hôn trong hòa bình. Chúng tôi lấy nhau 3 năm nhưng không thể cùng chung sống vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá gay gắt. Mấy năm sống cùng, chúng tôi cũng không có con. Gia đình vốn đã không êm ấm, lại thêm căng thẳng chuyện có con khiến vợ tôi mệt mỏi.

Trước khi ly hôn vợ, chúng tôi đã ly thân, vợ tôi về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Dù tôi và vợ vẫn còn yêu nhau nhưng lại không thể sống cùng nhau nữa. Ngày ra tòa gần đến, tôi chẳng thể nói một lời níu kéo vợ, cô ấy cũng đành nói thôi mình dừng lại.

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ - Ảnh 1
Trước khi ly hôn vợ, chúng tôi đã ly thân, vợ tôi về nhà mẹ đẻ sống một thời gian - Ảnh minh họa: Internet 

Vài tháng sau tôi lấy vợ mới theo mong muốn của mẹ. Vợ mới của tôi làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tăng ca. Rất nhiều ngày tôi thấy vợ làm đến đêm, đi ăn uống với khách hàng về trễ. Tôi có ý muốn vợ tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Lấy nhau được một năm thì vợ tôi mang thai rồi sinh con. Từ khi có đứa nhỏ thì gia đình tôi cũng ấm êm hơn, mẹ tôi rất hài lòng. Đến một lần tôi tình cờ gặp vợ cũ trong cửa hàng bán đồ cho trẻ con. Tôi bất ngờ khi thấy bụng vợ cũ nhô cao, cô ấy trông rất hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng. Tôi không ngờ vợ tôi sau khi tái giá nhanh chóng có bầu đến thế, trong khi cô ấy ở với tôi mấy năm cũng chẳng có tin tức gì.

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ - Ảnh 2
Vài tháng sau tôi lấy vợ mới theo mong muốn của mẹ - Ảnh minh họa: Internet 

Vợ cũ bắt chuyện, hỏi thăm tôi và gia đình. Cô ấy nghe tôi có con thì tỏ vẻ ngập ngừng. Nói chuyện được một lúc thì vợ cũ nói với tôi:

“Em nói thật lòng là anh nên đi xét nghiệm ADN đứa trẻ đi. Anh nhìn lại thử xem, em ở với anh mấy năm chẳng có được mụn con, vừa có chồng mới thì liền có thai. Đây rõ ràng là do anh có vấn đề”.

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ - Ảnh 3
Tôi nghe vợ cũ nói mà sốc ngất - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe vợ cũ nói mà sốc ngất. Sau đó tôi về nhà cứ ngắm nhìn con gái của mình, đây có phải là con ruột của tôi không? Dù sao thì vợ cũ nói cũng có lý, đến cả tôi cũng thấy nghi ngờ. Tôi có nên nghe theo lời của vợ cũ đi xét nghiệm ADN con của mình không?

Từ khóa:   xét nghiệm ADN chuyện gia đình mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

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