Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong phòng tắm nhà mình

Tâm sự gia đình 08/06/2026 18:30

Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình.

Tôi có chuyến đi công tác gần nửa năm, đây là lần đi làm xa nhà lâu nhất của tôi từ trước đến nay. Suốt thời gian này, tôi chưa một lần được về nhà, vì sang thành phố khác nên đi lại cũng bất tiện và tốn thời gian.

Lúc trở về tôi không báo cho vợ biết, đến nơi cũng đã gần 9 giờ tối. Tôi lẳng lặng mở cửa đi vào nhà. Giờ này con của tôi đã đi ngủ, phòng khách vắng lặng. Tôi đi dọc hành lang, ngó qua phòng ngủ của con. Sau khi ngắm con một lúc cho đỡ nhớ thì tôi đi tìm vợ. Tôi không thấy cô ấy trong phòng ngủ. Thấy cửa nhà tắm sáng đèn, nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi đinh ninh chắc vợ đang trong đó.

Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình. Quá ngỡ ngàng, tôi quay người đi ra ngoài. Lúc đó tôi hoang mang nghĩ sao trong nhà mình lại có người lạ? Đây là hàng xóm hay bạn bè của vợ tôi sao?

Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong phòng tắm nhà mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi ra ngoài định tìm điện thoại để gọi cho vợ thì trong nhà tắm có tiếng gọi tên tôi. Tôi vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đang bước đến gần mình, tôi đờ người khó tin. Đây chính là vợ của tôi. Khi nãy trong nhà tắm, cô ấy xoay lưng về phía tôi, thân hình đã thay đổi làm tôi không thể nhận ra. Cô thể cô ấy lúc này hoàn toàn khác với 6 tháng trước. Vợ tôi 6 tháng trước sau sinh sồ sề, làm gì thon gọn được như thế.

Lúc này, tôi nghe vợ nói:

“Anh không nhận ra em sao? Em giảm cân thôi mà anh đã không nhìn ra vợ mình rồi à?”.

Quả thật tôi không tài nào nhìn ra vợ mình, cô ấy đã giảm gần 20kg khi xa tôi. Vợ tôi lột xác nhờ vào tập gym và ăn uống điều độ. 6 tháng qua, dù tôi vẫn gọi về nhà nhưng thường là để nói chuyện với con, cùng lắm là nhìn được một nửa gương mặt của vợ.

Khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, tôi liền ào tới ôm chầm lấy vợ. Vợ tôi bây giờ nhìn còn mặn mà hơn thưở mới yêu, có da có thịt, trông rất hấp dẫn. Nhưng chưa gì vợ tôi đã đẩy tôi ra, lạnh lùng nói:

“Ai cho anh ôm? Chẳng phải anh nói với bạn thân là vì chán vợ sau sinh sồ sề nên mới đi công tác xa nhà lâu như vậy sao? Lúc vợ xấu xí vì sinh đẻ thì anh chê bai, giờ vợ giảm cân đẹp lại thì anh lại nhào vào à?”

Đúng là tôi từng nhắn tin với với bạn thân như thế, lại không ngờ vợ thấy được. Hồi trước tôi xin đi làm xa nhà vì sự nghiệp, cũng là vì chán vợ sau sinh không đẹp mắt như trước. Vì thế bây giờ vợ không cho tôi đụng vào, còn nói phải xem tôi biểu hiện thế nào mới tính tiếp. Tôi cảm thấy ấm ức lắm, dù sao thì tôi cũng không hề phản bội vợ. Cô ấy làm vậy có quá đáng với tôi quá không?

Đồng ý ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của vợ cũ lúc nửa đêm

Đồng ý ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của vợ cũ lúc nửa đêm

Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 30 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc