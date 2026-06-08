Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong phòng tắm nhà mình

Tâm sự gia đình 08/06/2026 18:30

Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình.

Tôi có chuyến đi công tác gần nửa năm, đây là lần đi làm xa nhà lâu nhất của tôi từ trước đến nay. Suốt thời gian này, tôi chưa một lần được về nhà, vì sang thành phố khác nên đi lại cũng bất tiện và tốn thời gian.

Lúc trở về tôi không báo cho vợ biết, đến nơi cũng đã gần 9 giờ tối. Tôi lẳng lặng mở cửa đi vào nhà. Giờ này con của tôi đã đi ngủ, phòng khách vắng lặng. Tôi đi dọc hành lang, ngó qua phòng ngủ của con. Sau khi ngắm con một lúc cho đỡ nhớ thì tôi đi tìm vợ. Tôi không thấy cô ấy trong phòng ngủ. Thấy cửa nhà tắm sáng đèn, nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi đinh ninh chắc vợ đang trong đó.

Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình. Quá ngỡ ngàng, tôi quay người đi ra ngoài. Lúc đó tôi hoang mang nghĩ sao trong nhà mình lại có người lạ? Đây là hàng xóm hay bạn bè của vợ tôi sao?

Đi công tác xa nhà 6 tháng, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong phòng tắm nhà mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi ra ngoài định tìm điện thoại để gọi cho vợ thì trong nhà tắm có tiếng gọi tên tôi. Tôi vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đang bước đến gần mình, tôi đờ người khó tin. Đây chính là vợ của tôi. Khi nãy trong nhà tắm, cô ấy xoay lưng về phía tôi, thân hình đã thay đổi làm tôi không thể nhận ra. Cô thể cô ấy lúc này hoàn toàn khác với 6 tháng trước. Vợ tôi 6 tháng trước sau sinh sồ sề, làm gì thon gọn được như thế.

Lúc này, tôi nghe vợ nói:

“Anh không nhận ra em sao? Em giảm cân thôi mà anh đã không nhìn ra vợ mình rồi à?”.

Quả thật tôi không tài nào nhìn ra vợ mình, cô ấy đã giảm gần 20kg khi xa tôi. Vợ tôi lột xác nhờ vào tập gym và ăn uống điều độ. 6 tháng qua, dù tôi vẫn gọi về nhà nhưng thường là để nói chuyện với con, cùng lắm là nhìn được một nửa gương mặt của vợ.

Khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, tôi liền ào tới ôm chầm lấy vợ. Vợ tôi bây giờ nhìn còn mặn mà hơn thưở mới yêu, có da có thịt, trông rất hấp dẫn. Nhưng chưa gì vợ tôi đã đẩy tôi ra, lạnh lùng nói:

“Ai cho anh ôm? Chẳng phải anh nói với bạn thân là vì chán vợ sau sinh sồ sề nên mới đi công tác xa nhà lâu như vậy sao? Lúc vợ xấu xí vì sinh đẻ thì anh chê bai, giờ vợ giảm cân đẹp lại thì anh lại nhào vào à?”

Đúng là tôi từng nhắn tin với với bạn thân như thế, lại không ngờ vợ thấy được. Hồi trước tôi xin đi làm xa nhà vì sự nghiệp, cũng là vì chán vợ sau sinh không đẹp mắt như trước. Vì thế bây giờ vợ không cho tôi đụng vào, còn nói phải xem tôi biểu hiện thế nào mới tính tiếp. Tôi cảm thấy ấm ức lắm, dù sao thì tôi cũng không hề phản bội vợ. Cô ấy làm vậy có quá đáng với tôi quá không?

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