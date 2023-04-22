Tác giả viết bài này là cô Yoon. Cô cho biết khoảng 6 tháng trước, cô đã gặp bạn trai hiện tại của mình thông qua sự giới thiệu của bạn thân. Tại thời điểm bạn thân giới thiệu bạn trai cho cô, bạn thân chỉ giới thiệu một cách qua loa như: “Bạn nam này là mình tình cờ quen biết được thôi” và không nói cho cô Yoon biết chính xác mối quan hệ của họ là gì.

Mới đây, trên các trang tin trực tuyến của Hàn Quốc đã đăng tải một câu chuyện gây sốc về một cô gái phát hiện ra bí mật rợn người đằng sau bạn trai và bạn thân của mình.

Trước khi quen cô, thì bạn thân và bạn trai đã mối quan hệ thân thiết rồi, nên ngay cả khi hai người họ nói là đi gặp nhau riêng với tư cách bạn bè, cô Yoon cũng không mảy may nghi ngờ gì.

Lúc đó cô Yoon quá tin tưởng bạn thân nên cũng không nghi ngờ gì và đồng ý tìm hiểu bạn nam đó. Cô Yoon và bạn nam đã tìm hiểu một thời gian sau đó chính thức trở thành người yêu. Ba người họ cũng thường xuyên gặp nhau và đi uống rượu.

Rồi một hôm, cô Yoon đã vào nhà nghỉ với bạn trai. Đang lúc tắm rửa trong nhà tắm thì cô Yoon đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an.

Sau khi tắm xong, cô đã ngay lập tức mở điện thoại của bạn trai lên kiểm tra. Cô đã bấm vào khung chat bạn trai đang nói chuyện và lướt lên đọc, sau khi biết toàn bộ nội dung cô Yoon run rẩy tay chân té xuống sàn nhà . Bạn trai đã đặt nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Nguyên vẹn đoạn tin nhắn là về việc đặt phòng nhà nghỉ và thông tin bạn trai cô đã chuyển tiền cọc phòng.

Nhưng điều khiến cô Yoon sốc nhất chính là người phụ nữ vào khách sạn cùng với bạn trai cô, là bạn thân của cô. Bạn thân là cầu nối giúp cô Yoon và bạn trai yêu nhau nhưng cũng chính bạn thân là người phá huỷ tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này vỡ lẽ ra ý nghĩa thật sự của cụm từ “tình cờ quen biết” mà bạn thân cô nói là: “tình một đêm”. Cô Yoon không giấu được nỗi đau đớn bị cùng lúc hai người mình luôn tin yêu phản bội.

Nhưng cuối cùng cô Yoon lại lựa chọn làm như mình không biết gì, lặng lẽ đặt điện thoại xuống và giả vờ như không biết gì cho đến khi cả hai về nhà, cô cũng không hỏi gì bạn trai.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Yoon hỏi ý kiến của cư dân mạng: "Điều quan trọng là bây giờ tôi không muốn chia tay người bạn trai này. Giờ trong đầu tôi chỉ nhớ đến những lúc anh đối xử tốt với tôi mà thôi, tôi thậm chí còn muốn bao che cho anh. Tôi phải làm sao bây giờ?."

Cư dân mạng đã bình luận dưới bài viết của cô:

"Trực giác của phụ nữ là đáng sợ nhất"

"Hãy chia tay nhanh đi có gì đâu mà luyến tiếc"

"Đừng quên rằng những gì anh ta đối xử tốt với bạn thì cũng đối xử với bạn thân bạn y chang như vậy đó"