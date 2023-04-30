Những lý do khiến đàn ông 'cuồng nhiệt' khi được 'yêu bằng miệng', các nàng nên quan tâm và thấu hiểu

Phần lớn chị em phụ nữ vẫn có suy nghĩ việc 'yêu bằng miệng' rất mất vệ sinh, tuy nhiên đối với cánh mày râu thì đây lại là cách kích thích giúp các chàng 'hưng phấn' tột cùng trong mỗi lần 'ân ái'.

Có cảm giác hưng phấn và dễ đạt được khoái cảm

Oral sex là hành động khiến cho nam giới vô cùng hưng phấn vì nó mang lại những khoái cảm thật từng centimet, anh ấy sẽ vô cùng biết ơn khi thấy bạn chịu khó ân ái theo cách này.

Bởi chị em nên biết rằng “cậu nhỏ” là khu vực vô cùng nhạy cảm của các quý ông. Thậm chí, chỉ cần được bạn tình âu yếm, vuốt ve vào phần này, đàn ông đã có thể xuất tinh và đạt cực khoái. Chính vì thế, oral sex khiến nam giới vô cùng hưng phấn và những khoái cảm chân thực không kém gì sex thật.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp kéo dài thời gian quan hệ

Quan hệ bằng miệng sẽ giúp cho thời gian quan hệ tình dục kéo dài, và tất nhiên sự hưng phấn cũng sẽ được kéo dài ra. Khi nhìn ngắm người phụ nữ của đời mình đang chăm chút đam mê “cậu bé” phía dưới ngực sẽ khiến các quý ông nâng cao cảm xúc, các dây thần kinh sinh dục căng ra và không hiếm những trương hợp lên đỉnh trong khi yêu bằng miệng.

Trên thực tế, quan hệ tình dục thâm nhập giữa dương vật và âm đạo thường khiến các quý ông xuất tinh chỉ trong vài phút. Do đó, “yêu” bằng miệng là phương pháp tối nhất giúp ưu kéo dài thời gian quan hệ mà vẫn hưng phấn.

Cảm giác thích thú khi được nàng chiều

Khi lên giường, nam giới không thích những cô nàng kém cỏi, tỏ ra ngoan ngoãn, anh ấy muốn bạn phải thật chịu chơi và hết mình. Và khi thấy bạn tình hăng say “yêu” bằng miệng, người đàn ông sẽ nghĩ rằng đó là một cô gái sành sỏi, giỏi giang “chuyện ấy”. Do đó, đừng bao giờ cố “ra dáng ngoan hiền” khi “yêu” bạn nhé!

Không người đàn ông nào muốn mình chỉ “hùng hục” làm cho bạn gái mà không được đền đáp lại. Phần đông nam giới muốn có được cảm giác công bằng khi lên giường, mình tạo hưng phấn cho cô ấy thì nàng cũng phải “chiều” lại.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ly-do-khien-an-ong-cuong-nhiet-khi-uoc-yeu-bang-mieng-cac-nang-nen-quan-tam-va-thau-hieu-577450.html