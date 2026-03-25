Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đang đắc thắng bỗng 'bật ngửa' kinh ngạc

Tâm sự Eva 25/03/2026 19:51

Trước ngày ra tòa, tôi dạo quanh những cửa hàng trang sức đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng chẳng có nhân viên nào chịu tiếp đón tôi. Vì trên người tôi chỉ là bộ quần áo rẻ tiền cũ kĩ, cùng gương mặt già nua nghèo khó.

Tôi cùng chồng đi lên từ bàn tay trắng. Lúc quen biết tôi, chồng còn là nhân viên giao hàng chẳng có mấy đồng dư. Cùng hoàn cảnh, tôi và chồng dần cảm thông rồi có tình cảm với nhau. Tôi còn nhớ như in đám cưới ngày đó chỉ đơn sơ hai bên gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc.

Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng gom góp chút vốn liếng, mở cửa hàng buôn bán lẻ. Thời gian đó tôi mang bầu con đầu lòng, chồng chở từng thùng hàng đi giao mỗi ngày. Từ những đồng lẻ tích góp từng ngày, vợ chồng tôi đi tìm thêm nguồn hàng, tìm kiếm mặt bằng. Tháng ngày đó gian khổ vô cùng, nhưng tôi tin cả đời mình cũng không thể quên. Vì có chồng có vợ đồng cam cộng khổ, sóng gió bên ngoài mà yên ấm cửa nhà.

 

 

Khi tôi sinh con thứ hai thì gia đình mới phất lên. Đến giờ đã 10 năm, từ một cửa hàng nhỏ, giờ gia đình tôi đã có một chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh. Chúng tôi có xe hơi, xây nhà lầu, cho con cái học trường đắt đỏ.

Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đang đắc thắng bỗng 'bật ngửa' kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp. Tôi giật mình nhận ra mình chưa từng mua một bộ đồ hiệu nào, đến chiếc túi đắt đỏ chồng tặng cũng không dám đeo trên người.

Tôi suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn quyết định ly hôn chồng.

Trước ngày ra tòa, tôi dạo quanh những cửa hàng trang sức đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng chẳng có nhân viên nào chịu tiếp đón tôi. Vì trên người tôi chỉ là bộ quần áo rẻ tiền cũ kĩ, cùng gương mặt già nua nghèo khó. Chỉ đến cửa hàng cuối cùng, có một nữ nhân viên tốt bụng đã tiếp tôi, tôi nói rằng mình muốn xem bộ trang sức đắt nhất cửa hàng của họ lúc đó.

Lúc cho tôi xem bộ trang sức đó, cô nhân viên đã nói một câu khiến tôi trào nước mắt:

“Trang sức cũng là một phần giấc mơ, là kiêu hãnh của phụ nữ. Giấc mơ của chị là gì?”.

Tôi khóc vì nghe hai từ giấc mơ kia thật xa xỉ. Khi còn trẻ, giấc mơ của tôi chính là tình yêu của chồng. Khi có gia đình, giấc mơ của tôi là hạnh phúc của chồng con. Theo tháng năm, tôi đã không còn hỏi bản thân muốn gì, thích gì và mong ước điều gì. Để giờ khi bị chồng phản bội, tôi nhận ra mình chẳng có gì cho bản thân cả, dù là giấc mơ hay là kiêu hãnh.

Ngày vợ chồng ly hôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ngỡ ngàng, thậm chí là trố mắt. Đương nhiên tôi biết anh ta đang nhìn bộ trang sức 2 tỷ trên người tôi. Còn có bộ đồ hiệu tôi đã mua, mái tóc tôi đã làm, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Tôi rực rỡ cả một gian phòng như thế thì làm sao anh ta lại không nhìn chăm chú?

Lúc rời khỏi tòa, chồng cũ còn chạy theo tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi lại chẳng thèm liếc mắt một cái, quay lưng đi thẳng. Con đường phía trước sẽ có giấc mơ và kiêu hãnh của người đàn bà ly hôn như tôi, để tìm lại chính mình, để hạnh phúc một lần nữa…

Bị mẹ ép chia tay ngay ngày đầu ra mắt người yêu, tôi giận bà cho đến khi sự thật lộ diện sau 30 ngày

Bị mẹ ép chia tay ngay ngày đầu ra mắt người yêu, tôi giận bà cho đến khi sự thật lộ diện sau 30 ngày

Tôi cứ tưởng do mẹ cổ hủ, cố chấp nào ngờ chỉ 1 tháng sau mọi chuyện vỡ lẽ, bộ mặt thật của anh người yêu đã lộ ra theo đúng phán đoán của bà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Con giống hàng xóm như đúc nhưng kết quả ADN khẳng định là con mình, người chồng "sốc tận óc" khi biết sự thật

Con giống hàng xóm như đúc nhưng kết quả ADN khẳng định là con mình, người chồng "sốc tận óc" khi biết sự thật

Tâm sự 17 phút trước
Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Giận chồng sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "chết trân" nghe tiếng động lạ phát ra từ gầm giường

Giận chồng sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "chết trân" nghe tiếng động lạ phát ra từ gầm giường

Ngoại tình 23 phút trước
Vợ gọi thợ đến sửa thì "kho báu" của chồng lộ diện khiến ai cũng choáng váng

Vợ gọi thợ đến sửa thì "kho báu" của chồng lộ diện khiến ai cũng choáng váng

Tâm sự 30 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, vợ lặng lẽ đến bế đứa trẻ rồi nói một câu khiến anh trào nước mắt

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, vợ lặng lẽ đến bế đứa trẻ rồi nói một câu khiến anh trào nước mắt

Tâm sự 33 phút trước
Sau khi kiểm tra thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời

Sau khi kiểm tra thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời

Tâm sự 33 phút trước
Từng nghĩ "vợ xấu thì đi đâu mà giữ", tôi chết lặng nghe vợ gọi điện thông báo một sự thật kinh hoàng sau 30 ngày ly thân

Từng nghĩ "vợ xấu thì đi đâu mà giữ", tôi chết lặng nghe vợ gọi điện thông báo một sự thật kinh hoàng sau 30 ngày ly thân

Tâm sự 35 phút trước
Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đang đắc thắng bỗng "bật ngửa" kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đang đắc thắng bỗng "bật ngửa" kinh ngạc

Tâm sự Eva 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị mẹ ép chia tay ngay ngày đầu ra mắt người yêu, tôi giận bà cho đến khi sự thật lộ diện sau 30 ngày

Bị mẹ ép chia tay ngay ngày đầu ra mắt người yêu, tôi giận bà cho đến khi sự thật lộ diện sau 30 ngày

Gia đình bạn trai chê "vừa già vừa xấu", tôi bình thản gọi một cuộc điện thoại khiến cả nhà sững sờ

Gia đình bạn trai chê "vừa già vừa xấu", tôi bình thản gọi một cuộc điện thoại khiến cả nhà sững sờ

Nghe tin chị dâu cũ lấy chồng gần 70 tuổi, tôi nghẹn ngào dúi vào tay chị 50 triệu

Nghe tin chị dâu cũ lấy chồng gần 70 tuổi, tôi nghẹn ngào dúi vào tay chị 50 triệu

3 năm ly hôn bặt vô âm tín, chồng cũ bất ngờ mang 5 cây vàng sang nhà "chuộc lỗi" kèm một lời đề nghị khiến tôi sốc

3 năm ly hôn bặt vô âm tín, chồng cũ bất ngờ mang 5 cây vàng sang nhà "chuộc lỗi" kèm một lời đề nghị khiến tôi sốc

Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Thấy thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh để rồi "ngã ngửa" khi bố cô dâu vỗ yên xe: "Trong này có 2 tỷ đấy!"

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi "hóa đá" nhìn chiếc áo ướt sũng và hình ảnh đằng sau lớp vải

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi "hóa đá" nhìn chiếc áo ướt sũng và hình ảnh đằng sau lớp vải