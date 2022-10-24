Đến nhà bạn gái xin phép cưới, anh bạn trai nhận được những điều kiện “oái ăm” từ phía phụ huynh và cái kết không tưởng

Một người đàn ông đến nhà bạn gái để xin phép kết hôn và đã gặp rắc rối khi nghe những điều kiện kết hôn đặc biệt do ba vợ tương lai đề nghị.

Yêu cầu “oái oăm” từ ba vợ tương lai khi đến nhà bạn gái để xin phép kết hôn

Cụ thể là A nhận được lời đồng ý cho kết hôn tương đối dễ dàng từ ba vợ tương lai. Nhưng đồng thời, anh A cũng nhận được một vài yêu cầu từ người ba vợ tương lai này.

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông A đến nhà bạn gái để xin phép cưới đã được đăng trên Blind một trang cộng đồng trực tuyến của nhân viên văn phòng.

Ba vợ tương lai nói: “Không cần phải liên lạc và thăm hỏi hình thức, đừng cố gắng làm bất cứ điều gì khi con về nhà. Và con cũng phải cho con gái chú làm những điều tương tự ngược lại”

Ba vợ ra lệnh cho anh A không được liên lạc, thăm hỏi gia đình vợ và nói: “Chú không muốn có một người con rể như con trai đâu”. Ông ấy nói thêm rằng dù con gái về quê thì anh A cũng không nhất thiết phải đi cùng, chỉ liên lạc thăm hỏi khi có nhu cầu là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Và ngay cả khi anh A về nhà với con gái ông, cũng đừng cố gắng làm gì cả, chỉ cần đến "một cách nhẹ nhàng", xem TV và ăn cơm rồi đi là được.

Tuy nhiên, không chỉ dừng ở đó, ba vợ tương lai yêu cầu rằng những điều trên cũng phải được áp dụng tương tự ngược lại với con gái ông. Nói cách khác, nghĩa là cô con gái có thể không liên lạc hoặc thăm hỏi nhà chồng. Ngay cả khi đi về nhà chồng chung với anh A, cô cũng không phải làm những việc gì cả như làm việc nhà hay rửa bát.

Cư dân mạng đã nổ ra hai luồng ý kiến: "Có sao đâu vs thật thô lỗ"

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó ba chồng tương lai còn yêu cầu thêm "Chúng ta sẽ đối xử với nhau như những người khách và trân trọng lẫn nhau."

Trở về nhà, anh A không thể nào xóa bỏ được những nghi vấn và câu hỏi trong đầu, anh nói: “Lý do gì mà tôi thấy cũng có chút hợp lý, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nó kỳ lạ?

Cư dân mạng chia nhau hai luồng ý kiến ​​về điều kiện mà ba chồng tương lai đưa ra là "Có sao đâu" và "Thật thô lỗ".

Những người theo luồng ý kiến “Có sao đâu” đã để lại những bình luận như "Gọn gàng ghê ta" và "Nếu biết điều chỉnh chừng mực một chút trước, thì cuộc sống vợ chồng của hai người sẽ thoải mái hơn".

Tuy nhiên, những người có ý kiến phản đối đã để lại những bình luận ​​như "Văn hóa hai bên gia đình có thể khác nhau, đừng đơn phương yêu cầu họ làm theo ý kiến của mình" và "Những điều đó thì vợ chồng phải bàn bạc rồi mới nói chứ, tại sao ba vợ tương lai lại đơn phương thông báo? Quá giới hạn rồi"

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà nó còn có ý nghĩa to lớn ở chỗ nó là sự kết hợp của một gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp của bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào khi nhà gái đưa ra yêu cầu như vậy?

Theo Insight