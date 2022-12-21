Đàn bà dại sẽ tự đạp đổ chính hôn nhân của mình khi cứ nhất mực đòi hỏi 4 điều này ở chồng

Khi yêu đàn ông sẽ nguyện dâng hiến hết cho bạn mọi thứ, bao gồm cả tiền bạc. Thế nhưng nếu bạn lúc nào cũng chú trọng vật chất, muốn nắm trọn tiền bạc thì đó là chuyện khác. Việc đàn ông chủ động tặng và bạn đòi hỏi chính là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau đấy. Thế nên phụ nữ đừng thèm muốn tiền của người khác nếu không muốn biến mình thành người đàn bà đào mỏ.

Sự độc lập sẽ nâng cao giá trị bản thân của phụ nữ trong mắt những người xung quanh bạn. Tiêu tiền của người khác không vui vẻ như bạn vẫn nghĩ đâu.

Khi đã kết hôn thì dù tiền của chồng làm ra cũng là của vợ, là của cải chung trong nhà. Nhưng phụ nữ đừng vì thế mà phụ thuộc. Bạn cần có công việc, không nên trông chờ vào tiền chồng quá nhiều. Như vậy anh ta sẽ coi thường bạn hơn mà thôi.

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Không cho phép chồng liếc mắt với người khác

Người phụ nữ dại nhất là lúc nào cũng bắt chồng chỉ để mắt đến mình chứ không được liếc dọc người khác. Vì hành động này sẽ vô cùng kém sang và ích kỷ.

Phụ nữ cần hiểu, đàn ông cũng có những sở thích riêng, trong đó có thói quen ngắm đàn bà đẹp. Phụ nữ dù vô tình hay cố ý cũng sẽ ngắm những người đàn ông điển trai, bảnh bao.

Vậy nên đừng bao giờ ép chồng chỉ để mắt đến một mình bạn. Hãy cứ để anh ấy tự do. Việc của bạn là làm đẹp và tự tin hơn về bản thân. Vì khi xinh đẹp, tự tin hơn, bạn sẽ chẳng sợ ai cướp mất chồng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cấm chồng tụ tập, vui chơi cùng bạn bè mà phải ở nhà với vợ con

Đây chính là điều ích kỷ nhất mà nhiều người phụ nữ thường áp đặt cho chồng. Họ lúc nào muốn chồng phải ở cạnh mình, không được tụ tập, vui chơi bạn bè.

Họ ra lệnh cho chồng đi làm xong là phải về nhà, làm tròn bổn phận của người cha, người chồng.

Nhưng họ không biết đàn ông ai cũng có những áp lực riêng. Việc gặp gỡ bạn bè sẽ giúp họ giải tỏa mệt mỏi. Thế nên đừng ép chồng làm điều mình muốn, bạn nên thông cảm cho anh ấy để hôn nhân hạnh phúc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ bắt anh ấy phải lựa chọn

Dù vấn đề giữa bạn và mẹ chồng không được suôn sẻ, không hợp nhau thì bạn cũng không đòi hỏi chồng phải chọn lựa giữa mình và mẹ của anh ấy.

Hai người là những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của anh ấy, bạn nói xem phải làm như thế nào mới đúng? Đòi hỏi chồng mình phải lựa chọn một trong hai người chỉ là một sự ích kỷ xuất phát từ ghen tị ấu trĩ, đừng tự tạo áp lực cho chồng mình và chính bản thân.