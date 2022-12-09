Nếu mỗi sáng chồng luôn làm cùng bạn 4 việc này, xin chúc mừng bạn chính là người vợ hạnh phúc nhất trên đời

Tâm sự Eva 09/12/2022 20:38

Hãy xem chồng bạn có làm những việc nhỏ này hàng sáng với vợ hay không? Nếu có, vậy thì anh ấy chính là người đàn ông luôn hướng về gia đình, yêu vợ thương con, là mẫu người cực kỳ khó ngoại tình!

Không khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ, thế nhưng duy trì được nó hạnh phúc bền lâu lại là điều chẳng hề đơn giản. Sự gắn kết của một cặp đôi được thể hiện qua những điều rất nhỏ nhặt. Song chính những chi tiết vụn vặt ấy lại ẩn chứa sức mạnh to lớn giúp mối quan hệ bền vững qua thời gian.

Sáng ra là khoảng thời gian quan trọng, nếu người đàn ông luôn mong muốn và thừa kiên nhẫn cùng bạn làm 4 điều sau đây, chứng tỏ cuộc sống yên bình hiện tại chính là thứ anh ấy trân quý nhất!

Nếu mỗi sáng chồng luôn làm cùng bạn 4 việc này, xin chúc mừng bạn chính là người vợ hạnh phúc nhất trên đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng luôn thức dậy cùng nhau

Được thức dậy cùng người mình yêu thương mỗi sáng thật sự chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Một nụ cười, một câu chào hỏi nhẹ nhàng mỗi sớm thức dậy dành cho vợ, đó là hành động của anh chồng luôn đặt vợ con lên trên hết.

Cùng vợ thức dậy, cùng làm vệ sinh cá nhân và tập thể dục buổi sáng - những công việc hàng ngày chẳng có chút hứng khởi mới mẻ gì, chắc chắn sẽ khiến những gã đàn ông thích chinh phục dần cảm thấy chán nản. Nhưng nếu chồng bạn luôn kiên trì đều đặn cùng vợ mỗi sáng không hề chán nản, có nghĩa là đối với anh ấy tổ ấm chính là một phần không thể thiếu, người vợ đã trở thành thói quen không dễ gì thay đổi.

Nếu mỗi sáng chồng luôn làm cùng bạn 4 việc này, xin chúc mừng bạn chính là người vợ hạnh phúc nhất trên đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói lời chào buổi sáng

Anh ấy luôn nhớ tặng bạn một lời chào buổi sáng sau khi thức giấc, với nụ cười tươi nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến? Thật sự đối với anh ấy mà nói thì bạn chính là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Được nhìn thấy người phụ nữ họ yêu nằm cạnh mỗi sáng thức dậy là luôn làm anh ấy mãn nguyện thỏa lòng.

Đừng coi thường sức mạnh của một lời chào đơn giản và nhỏ nhặt ấy. Nó chính là sự quan tâm tinh tế, tỉ mỉ của đàn ông đối với người anh ấy yêu thương. Ngoài ra, chắc chắn hành động ấm áp của đối phương cũng sẽ giúp bạn có một ngày mới thật đáng mong chờ.

Nếu mỗi sáng chồng luôn làm cùng bạn 4 việc này, xin chúc mừng bạn chính là người vợ hạnh phúc nhất trên đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cùng ăn sáng

Bữa sáng có thể do người phụ nữ nấu hoặc do anh ấy chế biến, thậm chí là mua sẵn bên ngoài nếu hai người có quá ít thời gian. Điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta luôn ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức bữa ăn.

Dù thế nào cũng muốn ăn sáng cùng vợ trước khi ra khỏi nhà, điều đó cho thấy người đàn ông vô cùng trân trọng khoảng thời gian không dài buổi sáng bên nhau, muốn cùng bạn làm mọi thứ có thể.

Bữa sáng bên bạn sẽ cho anh ấy một khởi đầu ngày mới đầy ý nghĩa và hứng khởi. Niềm vui đối với họ chỉ nhỏ bé và đơn giản vậy thôi, gắn chặt với những điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nhưng chính những thứ đơn giản tưởng chừng chẳng có giá trị ấy mới là thực tế, là hơi thở của cuộc sống, là hiện thân của tình yêu chân thành.

Nếu mỗi sáng chồng luôn làm cùng bạn 4 việc này, xin chúc mừng bạn chính là người vợ hạnh phúc nhất trên đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giúp vợ chăm sóc con

Nếu đã là gia đình với những đứa trẻ, tình yêu của đàn ông sẽ được thể hiện ở những hành động thực tế và cụ thể nhất. Một người chồng nói đủ bao lời yêu thương chưa chắc đã thật lòng thật dạ với vợ. Song người đàn ông luôn sợ vợ vất vả, để ý chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con với cô ấy, chắc chắn đó là người chồng mẫu mực.

Khung cảnh gia đình hạnh phúc chính là buổi sáng dù bận rộn quay cuồng nhưng chẳng bao giờ người vợ phải hai tay làm tất cả mọi việc. Vợ nấu bữa sáng thì chồng chăm sóc con, vợ rửa dọn bát thì chồng sửa soạn đồ dùng cho con đến lớp. Anh ấy không bao giờ cho rằng mình đang giúp vợ, mà luôn ý thức được nghĩa vụ của người chồng phải chia sẻ mọi điều với phụ nữ, chẳng chút kêu ca, phàn nàn.

Cuộc sống gia đình, dù bề bộn trách nhiệm và nhiều lúc rối tinh mệt mỏi, song lại là thứ anh ấy luôn trân trọng và cảm thấy bình yên khi sở hữu được.

Sau 10 năm làm vợ, nếu được chọn lại, tôi nhất định sẽ không lấy chồng!

Sau 10 năm làm vợ, nếu được chọn lại, tôi nhất định sẽ không lấy chồng!

Gần 10 năm làm vợ, làm mẹ, điều tôi nhận về chỉ là bản thân già nua, áp lực và chồng chất những mệt mỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tam su

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 43 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 43 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm