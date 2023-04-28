3 biểu hiện của đàn ông khi "ân ái" chứng tỏ đã chán vợ, các nàng nên cẩn thận để giữ lửa phòng cho hôn nhân bị đổ vỡ, chồng ra ngoài tìm "thú vui" khác

Tâm sự Eva 28/04/2023 22:35

Nếu đàn ông có những biểu hiện này với bạn trong lúc 'phòng the' thì có thể anh ấy đã chán bạn rồi ấy, nên cẩn thận coi chừng chồng ra ngoài tìm 'mối khác ngon hơn'.

Đàn bà có thể giấu cảm xúc của mình vào trong, nhưng đàn ông thì lại khác. Một khi hết yêu biểu hiện của họ rất rõ ràng, chỉ cần bạn nhìn ra những điểm này chắc chắn rằng anh ấy đã tìm vui bên ngoài.

Lạnh nhạt nơi phòng the

Một trong những dấu hiệu quan trọng để khẳng định chồng chán vợ đó là việc anh ấy không mặn mà chuyện “chăn gối” với bạn. Khi vợ muốn chủ động “tình cảm”, chồng sẽ tìm lý do từ chối. Có thể anh ấy lấy lý do sức khỏe không được tốt, áp lực công việc bị stress… Tuy nhiên, thực tế là bạn đã trở nên nhàm chán, không hấp dẫn anh ấy nữa và rất có thể chồng bạn đang “ăn vụng” ở đâu đó.

Không giống như những mối quan hệ khác, tình cảm vợ chồng gắn kết với nhau bởi nhiều điều, trong đó tình dục là yếu tố then chốt. Biểu hiện rõ nhất của một người đàn ông yêu vợ là luôn muốn gần gũi với vợ.

Nếu chồng không còn thiết tha, nồng nàn với vợ khi trên giường nữa, thay vào đó là sự hời hợt, làm vì nhiệm vụ thì nên cẩn thận, có thể chồng đã có mối quan tâm khác.

3 biểu hiện của đàn ông khi 'ân ái' chứng tỏ đã chán vợ, các nàng nên cẩn thận để giữ lửa phòng cho hôn nhân bị đổ vỡ, chồng ra ngoài tìm 'thú vui' khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tạo khoảng cách cho cả hai

Nên nhớ, một người đàn ông yêu vợ sẽ luôn muốn tranh thủ từng giây, từng phút trở về nhà. Không có người đàn ông nào bận đến mức không có thời gian cho gia đình. Không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm đàn ông không còn đặt ở "nhà".

Tình cảm đã không còn mặn nồng, chồng muốn tạo khoảng cách với vợ. Lúc này, chồng thường không dành thời gian ở nhà nhiều, đi sớm về muộn. Công việc trong ngày cuối tuần, ngày lễ… chỉ là cái cớ để không phải ở nhà với vợ.

Rất nhiều nam giới không hài lòng với cuộc sống hôn nhân thường đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc, sự nghiệp, quan hệ xã hội. Hoặc nếu phải về nhà thì sẽ một mình xem ti vi, ăn cơm xong thì đóng cửa chơi game. Cho dù có rỗi rãi thì cũng không thích dành thời gian bên cạnh vợ.

Không đoái hoài đến cảm xúc của vợ lúc yêu

Người chồng chán vợ sẽ không có nhu cầu biết vợ mình đang vui hay buồn trong chuyện gối chăn anh ấy chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của bạn có thỏa mãn hay không, mặc kệ bạn sau cuộc yêu và lăn ra ngủ, không còn những câu hỏi thăm hay cử chỉ âu yếm sau khi yêu như trước. Mỗi lần gần gũi với anh ta đúng nghĩa là ‘trả bài’, chỉ thấy thỏa mãn cảm xúc của riêng anh.

Nếu bạn thấy chồng có những biểu hiện bất thường này hãy cùng anh ấy tháo gỡ ngay, nếu không lâu ngày sẽ khiến cho cuộc hôn nhân tan vỡ.

3 biểu hiện của đàn ông khi 'ân ái' chứng tỏ đã chán vợ, các nàng nên cẩn thận để giữ lửa phòng cho hôn nhân bị đổ vỡ, chồng ra ngoài tìm 'thú vui' khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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