5 bí kíp giúp kéo dài thời gian 'dạo đầu' giúp 'cuộc vui' thêm thăng hoa, sẵn sàng để chuẩn bị cho màn 'ân ái'

Theo đó, màn dạo đầu quá ngắn sẽ không đủ để đánh thức “cô bé”, còn kéo dài quá lâu lại quá sức chịu đựng của “cậu nhỏ”. Dưới đây là những bí quyết để bạn có thể kéo dài thời gian dạo đầu, giúp “chuyện ấy” thăng hoa hơn.

Trong khi nữ giới có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu thì nam giới lại muốn “đánh nhanh, thắng nhanh”. Các chuyên gia tình dục cho rằng, thời gian tối thiểu cho màn dạo đầu không nên dưới 5 phút và tối đa không quá 25 phút, và khung lý tưởng nhất là từ 10 – 15 phút.

Nếu những cảm xúc tình dục được khơi gợi từ sớm, cả bạn và chàng sẽ cảm thấy háo hức cho “cuộc hẹn” đã được sắp đặt sẵn. Những hành động này sẽ giúp cuộc yêu của cả hai trở nên tuyệt vời và thỏa mãn nhau nhiều hơn.

Nhiều người cho rằng, màn dạo đầu chỉ nên bắt đầu trực tiếp trước khi bạn “hành sự”. Tuy nhiên đây lại là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Hãy nghĩ về “chuyện ấy” càng sớm càng tốt trong ngày. Nếu bạn đang cảm thấy muốn mang lại cảm xúc mạnh hơn cho đối phương, gửi cho anh ấy một tin nhắn để liệt kê sẵn những việc bạn muốn thực hiện vào tối nay.

Ảnh minh họa: Internet

Massage cho đối phương

Các chuyên gia tình dục cho rằng, điều này nghe có vẻ sách vở nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc massage trước khi quan hệ tình dục. Bạn có thể học một số kỹ thuật massage trực tuyến và mua các loại tinh dầu yêu thích của chàng để các động tác trở nên “nóng bỏng” hơn.

Nói ra suy nghĩ của bạn

Có thể ở thời điểm này, anh ấy đã biết rõ bạn “từ trong ra ngoài” về mặt thể xác, tuy nhiên chàng sẽ không thể đọc được suy nghĩ của bạn nếu không có sự chia sẻ. Nhẹ nhàng hướng dẫn anh ấy nếu anh ấy có vẻ bị “khớp” và không biết nên làm gì cho màn dạo đầu.

Mạnh dạn nói với đối phương nếu bạn cảm thấy thích thú và nhận kích thích tình dục mãnh liệt khi được vuốt ve cơ thể hoặc thông qua những nụ hôn sâu. Những hồi đáp từ bạn sẽ giúp anh ấy biết mình cần phải làm gì để cả hai cùng đạt khoái cảm khi ân ái.

Ảnh minh họa: Internet

“Trêu đùa” càng lâu càng tốt

Hầu hết các cặp đôi đều có quan niệm phổ biến rằng, màn dạo đầu sẽ kết thúc ngay sau khi “cậu nhỏ” được đánh thức. Điều này hoàn toàn sai lầm. Các chuyên gia tình dục cho biết, các cặp đôi hãy “trêu đùa” đối tác cho đến khi họ cảm thấy cực kỳ phấn khích và sau đó dừng lại.

Tuy nhiên mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Hãy để chàng bình tĩnh và sau đó tiếp tục “trêu đùa” thêm một lần nữa. Theo các chuyên gia tình dục, nam giới có xu hướng vội vàng khi “hành sự” vì họ lo lắng về sự cương cướng của “cậu nhỏ” khi ân ái.

Nhưng bằng cách trêu chọc đối tác sẽ giúp họ có cơn cực khoái mạnh mẽ hơn, đồng thời “cuộc yêu” cũng được kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Kích thích lên núm vú chàng

Không chỉ riêng nữ giới mà nam giới cũng bị kích thích khi được chạm vào đầu vú. Chính vì vậy, vị trí này là một trong những điểm chị em nhất định không được bỏ qua trong màn dạo đầu. Chủ động hôn nhẹ, vuốt ve, mơn trớn một cách tinh nghịch núm vú của chàng, chắc chắn không anh chàng nào có thể nằm im trước “lời mời gọi” đầy thú vị như thế này.