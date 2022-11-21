Về già có 3 'lá bùa hộ mệnh', ai có sẽ sống an nhàn, ai làm mất ắt chịu cảnh thê lương

Tuy nhiên, nếu như bạn biết rằng việc sở hữu được 3 “lá bùa hộ mệnh” của một người trong những năm tháng sau này là một điều may mắn.

An hưởng tuổi già thực ra là một việc rất khó, không phải ai cũng có được tuổi già an nhàn, bởi lúc nào cũng tiếc nuối, đủ thứ rắc rối vây quanh như tiền bạc, cô đơn, bệnh tật, đều khiến chúng ta lo lắng và bất an.

Nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta che chở bằng cuộc sống của mình.

“Gia đình là nơi trú ẩn an toàn, và thật hạnh phúc khi bạn có một gia đình”

Có nhà, tâm trí và thể xác của chúng ta đều ở nơi đó, vì vậy, dù có gặp phải phiền toái gì, chỉ cần trở về nhà là chúng ta sẽ rất thanh thản.

Khi về già điều họ cần hơn là mái ấm của riêng họ, nếu phải ở nhà của con cháu con cháu chắc chắn sẽ mang đến những bất tiện cho họ, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tương tự như vậy, việc sống chui lủi cũng rất khó khăn, nếu bạn muốn được hạnh phúc khi về già, bạn phải có nơi ở riêng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Có tiền hưu trí

“Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể”

Tiền là thứ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, tương tự như vậy, mọi thứ chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được cuộc sống lý tưởng của mình.

Bạn phải biết rằng tiền là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta về già, không có tiền thì rất khó di chuyển, đi khám bệnh cũng tốn tiền, đi lại thì phải tốn tiền.

Có người nói nuôi con là để đề phòng tuổi già nhưng thật ra có tiền mới là thứ hữu ích nhất khi về già, tiền hưu là bảo bối cho người già, thật ra làm phiền con cái đủ thứ, có khi lại càng buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Có người đồng hành

“Vợ chồng là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời”

Trên đường đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người lướt qua, và chính vì sự lướt qua của những người này mà cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu hơn.

Tuy nhiên, người đi cùng chúng ta lâu nhất và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất chính là người thân của chúng ta, vì vậy khi về già thì người vợ (hoặc chồng) là quan trọng nhất.

Đồng hành ngày xưa nghĩa là khi về già có người bên cạnh có thể chía sẻ, biết lạnh biết nóng, biết hàn huyên tâm sự, quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cảm thấy cô đơn, vì cô đơn sẽ khiến con người ta phờ phạc hơn, trở nên lo lắng và sợ hãi hơn.

Cuộc sống muôn vàn điều bất ngờ và tươi đẹp nhưng hạnh phúc thì ngắn ngủi mà bất hạnh mới là thường hằng, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, khi về già con người lại càng lo âu hơn, những vấn đề về thể xác, tình cảm giữa vợ chồng và con cái cũng có có nhiều phát sinh.

Như vậy hạnh phúc của người lớn tuổi không hề đơn giản. Trong những năm tháng sau này của một đời người thì có “ba lá bùa” hộ thân này quả thật là may mắn nếu thiếu thì thật hẩm hiu.

Vì vậy khi chúng ta còn trẻ hãy biết trân trọng những thứ chúng ta đang có đặc biệt đó là gìn giữ sức khỏe và những điều tốt đẹp trong tâm hồn mình.